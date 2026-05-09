Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. december 15-én. A német fõvárosban befejezõdtek az ukrán elnök és az amerikai delegáció elõzõ nap megkezdett tárgyalásai az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai kezdeményezésû béketervrõl. Az amerikai delegációt Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Trump veje vezette.
Volodimir Zelenszkij is üzent Magyar Péternek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gratulált szombaton Magyar Péternek ahhoz, hogy megkezdte munkáját Magyarország miniszterelnökeként.

Az államfő az X-en tett bejegyzésében kiemelte: szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt.

„Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal, és erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jószomszédi viszony és a népeink iránti kölcsönös tisztelet talaján. Együtt nagyobb erőt adhatunk népeinknek, és egész Európát is erősebbé tehetjük” – hangsúlyozta Zelenszkij, sikereket és eredményes munkát kívánva Magyar Péternek miniszterelnöki tisztségében.

Új miniszterelnök

Magyar Péter a Kossuth téren: ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti Országgyűlésetek
Az újonnan megválasztott miniszterelnök a Kossuth térre szervezett rendszerváltó népünnepélyen is beszédet mondott. Megköszönte a választóknak a szavazatokat, a támogatóiknak a sok munkát. „Egy világ tanulta meg kimondani, hogy árad a Tisza!” – mondta. További Tisza szigetek alakítására, összefogásra szólított fel.
 

Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke

Kedden áll fel Magyar Péter kormánya

Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, kedden folytatódik a munka

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Az ülés délelőtti szakaszában a képviselők és miniszterjelöltek többször is nyilatkoztak a sajtónak, ez alapján már most ki lehet jelenteni: nagyon komoly tempójú törvényalkotás fog zajlani a következő hetekben, hónapokban. Egyszerre kell több fajsúlyos kérdésben is döntést hoznia a kormánynak, majd a parlamentnek. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

Fontos üzenetet küldött a Tisza-kormánynak az orosz atomvezér: ezen múlik Paks-2 jövője

Challenge Starmer by Monday or I will, Labour MP tells cabinet ministers

