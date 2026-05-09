Egy tűzoltó készíti elő a tömlőt egy bozóttűz vagy nádastűz eloltásához.
Nyitókép: Unsplash

Ég az erdő alja az Alföldön

Infostart / MTI

Több hektárnyi erdő aljnövényzete gyulladt ki szombaton este Kecskemét külterületén, valamint Pilis határában, Pest vármegyében – közölte honlapján a katasztrófavédelem.

Több hektáron, több helyszínen, foltokban nyárfaerdő aljnövényzete, nyárfapihe ég, emellett szalmabálák is tüzet fogtak, illetve egy autó is kigyulladt Kecskemét külterületén szombaton este. A Talfája tanya közelében égő tűzhöz több több környező településről riasztottak tűzoltóegységeket, valamint a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot.

Pilis határában, a Csokonai utcánál az első becslések szerint egy öthektáros területen keletkezett tűz. Az erdő aljnövényzete gyulladt meg, ezen kívül szalmabálák és felhalmozott fatuskók is égnek. Több környező település hivatásos tűzoltói önkéntesekkel kiegészülve oltják a lángokat, illetve védik a közeli lakóházat.

Szombaton délután Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Cserkeszőlő külterületén gyulladt meg a nyárfapihe. A vattaszerű anyag nagy területen, foltokban fogott tüzet, a lángok gyorsan terjedtek. Emellett egy melléképület mellett összehordott hulladék, valamint egy farakás is égett. Több közeli település tűzoltói vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel, kéziszerszámokkal avatkoztak be, az oltásban a környéken lakók is segítettek.

Új miniszterelnök

Kimondta az ENSZ a közeledő hajóról: negyvenkét napos szigorú megfigyelés vár mindenkire

"Magas kockázatú érintkezés" kategóriájába tartoznak annak a tengerjáró hajónak az utasai, amelyen hantavírus-gócot találtak, így 42 napon át megfigyelésnek kell őket alávetni - közölte szombaton az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Barna medvét (Ursus arctos) láttak az Aggteleki Nemzet Park déli részén, Égerszög település külterületén.

Barna medvét (Ursus arctos) láttak az Aggteleki Nemzet Park déli részén, Égerszög település külterületén.

Challenge Starmer by Monday or I will, Labour MP tells cabinet ministers

In an exclusive BBC interview, Catherine West says she has 10 MPs prepared to back her and is "confident" enough will come forward to trigger a contest.

