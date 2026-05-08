Könyvklubot indított a református egyház

„Szóköz” néven könyvklub indult a lelkészek, gyülekezeti tagok, érdeklődők számára – ismertette az InfoRádióban Mikola Borbála, a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálatának igazgatója. Kiemelte, nem csak a református felekezet tagjai csatlakozhatnak.

A református egyházon belül jelenleg az imádság éve zajlik, így ehhez kapcsolódó könyvet olvasnak: a „Keresztény világ” című alkotást Tom Holland tollából. A könyv arról szól, hogy mit adott a kereszténység a nyugati kultúrának, az alcíme pedig leírja, hogy a nyugati kultúra gondolkodása alapvetően a kereszténységre alapul.

Ilyen a törvény előtti egyenlőség például

– emelte ki Mikola Borbála.

Elmondta, hogy kéthavonta próbálnak egy könyvklubot megvalósítani. A mostani évre így tehát öt könyvet jelöltek ki. A jövő évre is lehet már javaslatokat tenni. A megbeszélések Zoomon keresztül, online zajlanak, így határokon innen és túl is elérhetőek.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tímea készítette.