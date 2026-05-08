ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.48
usd:
304.38
bux:
0
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kis könyvtár polca és olvasóasztalai.
Nyitókép: Unsplash

Könyvklubot indított a református egyház

Infostart / InfoRádió

Az idei évre öt könyv elolvasását irányozták elő.

„Szóköz” néven könyvklub indult a lelkészek, gyülekezeti tagok, érdeklődők számára – ismertette az InfoRádióban Mikola Borbála, a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálatának igazgatója. Kiemelte, nem csak a református felekezet tagjai csatlakozhatnak.

A református egyházon belül jelenleg az imádság éve zajlik, így ehhez kapcsolódó könyvet olvasnak: a „Keresztény világ” című alkotást Tom Holland tollából. A könyv arról szól, hogy mit adott a kereszténység a nyugati kultúrának, az alcíme pedig leírja, hogy a nyugati kultúra gondolkodása alapvetően a kereszténységre alapul.

Ilyen a törvény előtti egyenlőség például

– emelte ki Mikola Borbála.

Elmondta, hogy kéthavonta próbálnak egy könyvklubot megvalósítani. A mostani évre így tehát öt könyvet jelöltek ki. A jövő évre is lehet már javaslatokat tenni. A megbeszélések Zoomon keresztül, online zajlanak, így határokon innen és túl is elérhetőek.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tímea készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Könyvklubot indított a református egyház

könyv

szóköz

könyvklub

mikola borbála

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter
Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Egyik fő feladatának a gyerekek és oktatók leterheltségének csökkentését látja, mint mondta, „úgy nem lehet 21. századi oktatást csinálni, hogy sokféle tantárgyat kell tanítani. Sok a tantárgy, amit sok órában tanítanak” – fogalmazott. Lannert Judit miniszterként megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert és a „kompetenciamérés-cunamit”. Csak a 6., 8. és 10. évfolyamokban tartana felméréseket. Lannert elmondta, hogy a későbbiekben teljesen átalakítják a tankerületi rendszereket is. A tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bekerült az Európai Bankfelügyeleti Hatóság igazgatótanácsába az MNB alelnöke

Bekerült az Európai Bankfelügyeleti Hatóság igazgatótanácsába az MNB alelnöke

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) új igazgatótanácsi tagjának választotta Sipos-Tompa Leventét, az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökét - közölte az MNB. 

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 8.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 8.)

A Pénzcentrum 2026. május 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 07:10
Kiderül, milyen változások söpörhetnek végig a magyar agráriumon
2026. május 8. 06:24
Feljelentést tesz az ÁSZ a METU gazdálkodása miatt
×
×