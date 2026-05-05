Román könykiadót vásárolt fel a Libri-Bookline

A tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra.

Némethi András Barna, a bukaresti székhelyű cég vezérigazgatója közölte: hat hónapon keresztül vizsgálták, hogy előnyös-e ez a tranzakció. A Libri-Bookline jelenléte a Curtea Veche részvényesei között hozzásegít, hogy egy modern, a nyugat-európai modellhez közel álló kiadóvá váljon a cég – fogalmazott.

A Curtea Veche a romániai könyvszakma meghatározó szereplői közé tartozik. 2024-ben az 55 dolgozót foglalkoztató cég árbevétele 16,5 százalékkal, 16,176 millió lejre (mintegy 1 milliárd forint) csökkent, s 2012 óta első ízben zárta veszteséggel az évet. A deficit 222 422 lej (mintegy 15,5 millió forint) volt.

Tavaly augusztustól, az államháztartás konszolidációját célzó megszorító intézkedések részeként, a román kormány a könyvek áfáját 5 százalékról 11 százalékra emelte.