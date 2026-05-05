2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Egy érdeklődő a Libri Könyvpalotában 2015. október 10-én, a harmadik Olvasás éjszakáján. Az esemény elsődleges célja, hogy a könyves kultúrát, az olvasást mint örömforrást mutassa be.
Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán

Román könykiadót vásárolt fel a Libri-Bookline

Infostart / MTI

A Libri-Bookline megvásárolta a Curtea Veche Publishing részvényeinek 51 százalékát – írja a profit.ro a cég tájékoztatása alapján.

A tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra.

Némethi András Barna, a bukaresti székhelyű cég vezérigazgatója közölte: hat hónapon keresztül vizsgálták, hogy előnyös-e ez a tranzakció. A Libri-Bookline jelenléte a Curtea Veche részvényesei között hozzásegít, hogy egy modern, a nyugat-európai modellhez közel álló kiadóvá váljon a cég – fogalmazott.

A Curtea Veche a romániai könyvszakma meghatározó szereplői közé tartozik. 2024-ben az 55 dolgozót foglalkoztató cég árbevétele 16,5 százalékkal, 16,176 millió lejre (mintegy 1 milliárd forint) csökkent, s 2012 óta első ízben zárta veszteséggel az évet. A deficit 222 422 lej (mintegy 15,5 millió forint) volt.

Tavaly augusztustól, az államháztartás konszolidációját célzó megszorító intézkedések részeként, a román kormány a könyvek áfáját 5 százalékról 11 százalékra emelte.

könyvkiadás

románia

libri-bookline

Megválasztották az új MTA-elnököt

A 63 éves Széchenyi-díjas geológust, Pósfai Mihályt választotta az MTA elnökévé a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése.
Az ukrán elnök üzent Szlovákiának, mielőtt Robert Fico Moszkvába utazik

Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt hétfőn az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással.
 

Áttörést értek el az amerikaiak: megjelent az eszköz, amely esélyt sem hagy a hirtelen lecsapó drónoknak

A Textron Systems a FLEX 2026 hadgyakorlaton bemutatta CUSV típusú személyzet nélküli felszíni hajóját, amelyet a Sierra Nevada Corporation (SNC) BRAWLR légvédelmi indítóegységével szereltek fel. Ezzel egy kompakt, autonóm tengeri platformot hoztak létre a drónok, a robotrepülőgépek és az alacsonyan repülő fenyegetések elhárítására.

Vége a titkolózásnak a hazai munkahelyeken: ez a döntés mindent megváltoztat, de van egy bökkenő

Iran warns US that 'we are just getting started' after attacks in Strait of Hormuz

Donald Trump says the US "shot down" seven Iranian boats on Monday, a claim denied by Tehran. Iran fired missiles and drones at military and commercial ships, according to the US.

