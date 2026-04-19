Gyurcsány Ferenc rejtélyes mondatai

Gyurcsány Ferenc egy hosszú Facebook-bejegyzéssel jelentkezett a választást követően.

Azt nem tudni, hogy a rejtélyes posztjával Orbán Viktornak vagy Magyar Péternek üzent, mindenesetre az egykori miniszterelnök úgy látja, hogy a nyugati civilizációban minden olyan hatalom, amely kizárólagos igazságot hirdet, végül önmagát pusztítja el - írja az index.hu.

Bejegyzése végén annyit tett hozzá: „Ezért – mondhatjuk bátran – aki veri a mellét, hogy neki és csak neki van igaza, aki erre épít politikai mozgalmat, pártot, rendszert, az lehet, hogy első lépésben akár arra is képes, hogy kiirtsa riválisait, de végül önmagát is felszámolja.”

A volt DK-elnök könyve hamarosan megjelenő.