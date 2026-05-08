Jókai utcai házomlás: nem ismerik el a bűnösségüket a vádlottak

A tárgyaláson, amelyen Tóth Nikolett táncművész is részt vett, az ügyész a vádirat ismertetése során elmondta, hogy a Jókai utca 1. szám alatti társasház tetőterében egy cég – ráépítéssel – 15 új lakást tervezett kialakítani. A munkálatok részeként 2022 áprilisa és júniusa között az épület tetőszerkezetét és a homlokzat főpárkánya fölötti, mellvédszerű falat, az úgynevezett attikafalat részlegesen visszabontották.

2022. június 27-én a délelőtti órákban a visszabontott attikafal megmaradt része – az az által tartott párkánnyal együtt – a Jókai utca teljes hosszában leomlott, és magával sodorta az alatta lévő erkélyek mellvédjét, illetve a ház homlokzatainak díszítőelemeit. A 8-10 tonna tömegű törmelék a forgalom elől el nem zárt járdára és úttestre hullott, három ember sérülését okozva. Egyikük Tóth Nikolett, az Operettszínház táncművésze volt, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Életét az orvosi ellátás megmentette ugyan, azonban gerincsérülése maradandó fogyatékosságot okozott.

A ügyészség szerint a vádlottak – sem a tervezés, sem a helyszíni munkálatok során – nem ismerték fel az attikafal jelentőségét, amelyet csak díszítőelemként kezeltek.

Az építkezés során bontási terv nem készült és bontási engedélyt sem kértek, továbbá nem biztosították a műszaki ellenőr jelenlétét sem. Emellett nem gondoskodtak a Jókai utca elkordonozásáról és az ahhoz kapcsolódó biztonsági intézkedésekről. Az ügyész a baleset közvetlen okaként a nem megfelelő bontási munkálatokat és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyását jelölte meg.

Az ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg az építtető cég vezetőjét, a tetőtérbeépítés generáltervezőjét, a statikus-tervezőt, illetve a generálkivitelező cég egyik vezető beosztású alkalmazottját.

A ügyészség a vádlottakkal szemben fogházbüntetés – az építtető cég vezetőjével szemben végrehajtandó, társai ellen felfüggesztett szabadságvesztés – kiszabását indítványozta.

L. László elsőrendű vádlott, az építtető cég ügyvezetője a tárgyaláson nem ismerte el bűnösségét, és alaptalannak nevezte a vádat.

Hangsúlyozta, hogy az építkezésnek volt felelős műszaki vezetője, tervezője, statikusa és műszaki ellenőre is. L. László a szakmai előírások megszegését is elutasította, hangsúlyozva azt is, hogy szerinte a nyomozás során nem sikerült tisztázni, hogy konkrétan miért omlott le az attikafal.

A harmadrendű vádlott, P. Ferenc statikus-tervező, valamint a negyedrendű vádlott P-Z. Katalin, az építkezés felelős műszaki vezetője szintén tagadta bűnösségét a tárgyaláson.

A védők az előkészítő ülésen tett indítványaikban elsősorban az igazságügyi-műszaki szakértő és szakvéleményének kizárását kérték, miután a szakértő részt vett a nyomozati vizsgálatban, így nem tekinthető elfogulatlannak.

A másodrendű vádlott, K. Tamás, a tetőtérbeépítés generáltervezője nem kapta meg időben a vádiratot, ezért a bíróság esetében elhalasztotta az előkészítő ülést. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik.