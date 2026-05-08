2026. május 8. péntek Mihály
A VI. kerület Aradi és a Jókai utca keresztezõdésében található ötszintes épület 2022. június 28-án, amelynek homlokzati fal és tetõszerkezeti elemei az elõzõ nap az utcára és parkoló autókra dõltek.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Jókai utcai házomlás: nem ismerik el a bűnösségüket a vádlottak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Tagadták bűnösségüket a 2022-ben, a VI. kerületi Jókai utcában történt házfalomlás ügyében indult büntetőeljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a per előkészítő ülésén pénteken. A balesetben a Budapesti Operettszínház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülést szenvedett.

A tárgyaláson, amelyen Tóth Nikolett táncművész is részt vett, az ügyész a vádirat ismertetése során elmondta, hogy a Jókai utca 1. szám alatti társasház tetőterében egy cég – ráépítéssel – 15 új lakást tervezett kialakítani. A munkálatok részeként 2022 áprilisa és júniusa között az épület tetőszerkezetét és a homlokzat főpárkánya fölötti, mellvédszerű falat, az úgynevezett attikafalat részlegesen visszabontották.

2022. június 27-én a délelőtti órákban a visszabontott attikafal megmaradt része – az az által tartott párkánnyal együtt – a Jókai utca teljes hosszában leomlott, és magával sodorta az alatta lévő erkélyek mellvédjét, illetve a ház homlokzatainak díszítőelemeit. A 8-10 tonna tömegű törmelék a forgalom elől el nem zárt járdára és úttestre hullott, három ember sérülését okozva. Egyikük Tóth Nikolett, az Operettszínház táncművésze volt, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Életét az orvosi ellátás megmentette ugyan, azonban gerincsérülése maradandó fogyatékosságot okozott.

A ügyészség szerint a vádlottak – sem a tervezés, sem a helyszíni munkálatok során – nem ismerték fel az attikafal jelentőségét, amelyet csak díszítőelemként kezeltek.

Az építkezés során bontási terv nem készült és bontási engedélyt sem kértek, továbbá nem biztosították a műszaki ellenőr jelenlétét sem. Emellett nem gondoskodtak a Jókai utca elkordonozásáról és az ahhoz kapcsolódó biztonsági intézkedésekről. Az ügyész a baleset közvetlen okaként a nem megfelelő bontási munkálatokat és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyását jelölte meg.

Az ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg az építtető cég vezetőjét, a tetőtérbeépítés generáltervezőjét, a statikus-tervezőt, illetve a generálkivitelező cég egyik vezető beosztású alkalmazottját.

A ügyészség a vádlottakkal szemben fogházbüntetés – az építtető cég vezetőjével szemben végrehajtandó, társai ellen felfüggesztett szabadságvesztés – kiszabását indítványozta.

L. László elsőrendű vádlott, az építtető cég ügyvezetője a tárgyaláson nem ismerte el bűnösségét, és alaptalannak nevezte a vádat.

Hangsúlyozta, hogy az építkezésnek volt felelős műszaki vezetője, tervezője, statikusa és műszaki ellenőre is. L. László a szakmai előírások megszegését is elutasította, hangsúlyozva azt is, hogy szerinte a nyomozás során nem sikerült tisztázni, hogy konkrétan miért omlott le az attikafal.

A harmadrendű vádlott, P. Ferenc statikus-tervező, valamint a negyedrendű vádlott P-Z. Katalin, az építkezés felelős műszaki vezetője szintén tagadta bűnösségét a tárgyaláson.

A védők az előkészítő ülésen tett indítványaikban elsősorban az igazságügyi-műszaki szakértő és szakvéleményének kizárását kérték, miután a szakértő részt vett a nyomozati vizsgálatban, így nem tekinthető elfogulatlannak.

A másodrendű vádlott, K. Tamás, a tetőtérbeépítés generáltervezője nem kapta meg időben a vádiratot, ezért a bíróság esetében elhalasztotta az előkészítő ülést. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik.

bíróság

büntetőeljárás

terézváros

házomlás

jókai utca

Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Kémbotrány az angol fociban: bokorban bújkálva videózta az ellenfelét az elemző

A Middlesbrough állítása szerint rajtakaptak egy elemzőt, amint a bokrok közül titokban videózta az edzésüket, alig 48 órával a Championship-rájátszás elődöntője előtt.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

