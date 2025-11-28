Belvárosi házomlás: százmilliós kártérítést nyert a balerina, de nem felhőtlen az öröme

A sérelemdíj ügyében a korábban kifizetett összeg mellett 15-15 millió forintot kap Tóth Nikolett és édesanyja, a kártérítési per határozata szerint a balerinának a sérelemdíjjal együtt összesen 200 millió forint kártérítés és havi 3,5 millió forint összegű járadék jár élete végéig – derült ki a Fővárosi Törvényszék péntek délelőtti tárgyalásán a Blikk beszámolója szerint. De a cégek, amelyek kötelesek lennének kifizetni a megítélt összegeket, felszámolás alatt vannak.

Hosszú ideig nem jártak sikerrel a peren kívüli egyeztetések, ezért tavasz óta a bíróságon harcolt az igazáért Tóth Nikolett, a táncművész, akire 2022. június 27-én munkába menet ráomlott egy Jókai utcai ház felújítás alatt álló tetőszerkezete, ezért súlyosan megsérült, azóta is kerekes székben él. Nikolett az építkezést vezető vállalkozóval és annak biztosítójával próbált peren kívül megegyezni, de eredménytelenül, és ugyan a veszteségeit pénzben nem lehet kifejezni, a gyógyulása, a rehabilitációja nagyon drága, ezért úgy érezte, jár neki a sérelemdíj.

Folyamatban van kártérítési per is, ahol több százmillióról lesz szó, párhuzamosan több, összesen hét per is zajlott, többségük a háttérben.

„Nem tudjuk, mikor tudjuk érvényesíteni. Az oké, hogy a bíróság kimondta, hogy ki kell fizetni ezt az összeget, de mivel felszámolás alatt áll a cég, nem tudom, ki és mikor fogja ezt megtenni” – monta Nikolett a lapnak, hozzátéve, részben örül annak, hogy megszülettek az ítéletek, de annak nem, hogy egyelőre egy felszámolóbiztoson múlik, mikor juthat hozzá a pénzhez.