2026. május 7. csütörtök Gizella
Szavazatszámlálás az országgyûlési választáson a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Négy választókerület beosztása megváltozhat

Infostart / MTI

Eredményesen, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően zajlott le a 2026-os országgyűlési választás – értékelt Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke az Országgyűlésnek szerdán benyújtott beszámolójában. Az NVI elnöke négy egyéni választókerület beosztásának megváltoztatására tett javaslatot a népességszám változása miatt.

Sasvári Róbert a parlament honlapján olvasható beszámolójában azt írta, hogy a választás a már jól ismert és kiszámítható jogszabályi környezetben zajlott le.

Az NVB a választás január 13-i kitűzésétől az országos listás eredmény május 1-jei jogerőre emelkedéséig 37 ülést tartott, és az ügyterhe a 2022-es országgyűlési képviselőválasztás tapasztalataihoz képest fokozottabb volt.

Idén a korábbi választásokhoz képest jóval kevesebb, 30 pártot és a szerben kívül 12 országos nemzetiségi önkormányzatot vettek jogerősen nyilvántartásba jelölőszervezetként. 2014-ben 71 párt és 13 nemzetiségi önkormányzat, 2018-ban 100 párt és 13 nemzetiségi önkormányzat, 2022-ben 43 párt és 12 nemzetiségi önkormányzat vett részt a választási eljárásában.

Csökkent az egyéni jelöltek száma is: 2026-ban 639, 2022-ben 671, 2018-ban 1547, 2014-ben pedig 1531 egyéni jelöltet vettek nyilvántartásba.

A szavazólapon öt országos lista szerepelt idén, míg 2022-ben hat, 2018-ban 23, 2014-ben 23 listára lehetett szavazni.

Az NVB a választási időszakban 404 határozatot hozott, ebből 103 döntés adminisztratív jellegű volt, 301 pedig jogorvoslati eljárásban született. Ezen határozatokkal szemben 81 esetben érkezett be bírósági jogorvoslati kérelem, a bíróságok végül 5,2 százalékukat változtatták meg.

Nagy Attila, az NVI elnöke szintén a parlamenti honlapon közzétett beszámolójában közölte,

a választásokat fennakadások, hosszú sorban állások nélkül, folyamatos internetes tájékoztatás mellett, az alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le.

Ismertette: a választást az NVI Magyarország 3177 településén 10 047 szavazókörben, valamint 149 külképviseleten szervezte meg.

A választók névjegyzékében 8 112 646 választópolgár szerepelt, ebből 494 244-en voltak jogosultak levélben szavazni. Első szavazó 180 653 volt. A legnagyobb létszámú szavazókör Budapest XI. kerületében a 92. számú volt 9 524 fővel, a legkevesebb szavazóval rendelkező település Debréte volt, ott mindössze tízen szerepeltek a névjegyzékben. 73 791 választópolgár nemzetiségi regisztrációja alapján pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatott.

A választási részvétel a magyarországi, külképviseleti és a levélben szavazókkal összesen 78,99 százalékos volt – rögzíti a beszámoló.

Az NVI – a korábbi évek tapasztalataira figyelemmel – 15,8 millió darab, egyéni és listás szavazólap előállításáról gondoskodott. A nyilvántartásba vett jelöltek közül húszan a szavazás megkezdése előtt olyan rövid idővel lépetek vissza, hogy a szavazólapok újragyártására már nem volt lehetőség, így ezen jelöltek nevét a választási szervek húzták át a szavazólapon. A szavazás napján 639 egyéni jelölt szerepelt a lapokon.

A 73 791 regisztrált nemzetiségi választópolgár közül 41 871 adott le szavazatot. Kedvezményes mandátumot egyik nemzetiség sem szerzett.

A külképviseleti névjegyzékbe 90 730 választópolgár kérte felvételét, közülük 84 749 vett részt a szavazáson, ami a négy évvel ezelőtti választáshoz képest több mint ötszázalékos növekedés. Végül külképviseleti névjegyzéken szereplő választópolgárok 93,4 százaléka szavazott, a legtöbben, 9500-an idén is Londonban kívántak voksolni.

A levélben szavazásra jogosultak közül a szavazási levélcsomagot 356 332 választópolgár, azaz a levélben szavazók névjegyzékében szereplők 72,1 százaléka juttatta vissza az NVI-hez. A jogszabályi feltételeknek 337 439 levélszavazat felelt meg, tehát a visszaküldött levélszavazatok 95 százaléka érvényes irat volt.

A választások tervezett költségvetése 31,3 milliárd forintot tett ki - idézte fel az NVI vezetője.

Nagy Attila a beszámolóban ismertette a Kit ajánlottam? szolgáltatást, ahol választópolgárok le tudták kérdezni, hogy a nevükben adtak-e le bármely jelölt részére, bárhol az országban ajánlást. A visszaélés gyanúját felvető panaszok száma elérte a százat, a választási szervek valamennyi esetben rendőrségi feljelentést tettek. Nemzetiségi regisztrációhoz köthetően az NVI eddig 11 ügyben tett feljelentést.

Az NVI elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a 2022 óta bekövetkezett népességmozgás miatt a választópolgárok száma négy egyéni választókerületben – Somogy vármegye 2. számú (Barcs) és Tolna vármegye mind a három (Szekszárd, Dombóvár, Paks) egyéni választókerületében – tért el több mint 20 százalékkal az országos átlagtól, ezért legkésőbb 2028 végéig a választókerületi beosztás módosítása szükséges.

A csúcsokat döntő forint jobb a régiós devizáknál – de meddig tarthat az erősödés?

Tovább dönti a csúcsokat a forint, a csütörtök reggeli piacnyitásra a hazai fizetőeszköz az euróval szemben négyéves csúcsra erősödött, miközben a dollár a devizapiacokon tovább gyengült – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője, aki arról is beszélt, hogy meddig tarthat a hegymenet, és miért jobb jelenleg a forint a régiós devizáknál.
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
Itt az újabb forintcsúcs – négy éve nem látott szinten a magyar deviza

Csütörtök reggel tovább gyengült a dollár a devizapiacokon az iráni béketárgyalások fejleményeinek hírére. A forint látványosan erősödött, a zlotyval szemben is két és fél éves csúcs közelébe húzott, míg az euróval szemben is újra rég nem látott erőt mutat a magyar deviza. Ez jól mutatja, hogy a mozgásban a nemzetközi dollárgyengülés mellett a Tisza Párt választási győzelméből táplálkozó bizalom is szerepet játszik.

Emberről emberre is terjedhet? Ritka halálos vírus szedi áldozatait egy óceánjárón, a WHO is cselekvésre kényszerült

Az elhunyt férfi özvegye kereskedelmi járattal Dél-Afrikába repült, ahol kórházba kerülése után összeesett és meghalt.

Hantavirus-hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated

A British man is among three evacuees sent to the Netherlands after displaying symptoms while aboard the MV Hondius.

