Nagy baleset és pályazár az M7-esen Budapest felé, a szemközti útpálya is érintett

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte, hogy az oldalára borult egy kavicsot szállító kamion borult az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a holládi lehajtónál, a 175. kilométer közelében. Rakománya az úttestre ömlött és a sztráda másik oldalára is átszóródott.

A baleset helyszínénél lezárták a főváros felé vezető sávokat, a forgalmat elterelik, és a másik irányba is csak egy sávon haladnak a járművek.

Az Útinform információi szerint két kamion ütközött egymással.

