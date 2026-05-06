A bezárt Rác fürdő és hotel épülete a Tabánban 2020. január 29-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Megnyílhat az évtizedek óta bezárt fürdő

Infostart

Fordulhatott a kocka, most már engedélyezhetik a hitelfelvételt.

Már a kormány asztalán áll a Rác, a Gellért és a Széchenyi fürdők felújításához szükséges hitelkérelem. Ha ezeket megkapják, akkor a Rác felújítása hamarosan el is indulhat – írta meg a Portfolio az énbudapestem interjúja nyomán.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei vezérigazgatója, Szűts Ildikó elmondta, a cég már korábban is nyújtott be hitelkérelmet a fürdők felújítására, de az Orbán-kormány azt elutasította. Most viszont átdolgozták, és remélik, hogy az új kormány majd jóváhagyja őket. Emellett még alá kell majd írniuk egy, az OTP és a K&H által nyújtott hitelt is.

A műszaki megvalósíthatósági koncepció azt mutatja, hogy 8-9 éven belül megtérülő beruházás lehetne a Rác fürdő felújítása. A kivitelezés várhatóan 15 hónapot venne igénybe. A cikkben emlékeztetnek, hogy a fürdő 2005 óta be van zárva, 2010-től pedig az enyészetté vált.

Húsz év után BL-döntős az Arsenal

Bukayo Saka góljával az Arsenal 1–0-ra legyőzte az Atlético Madridot, s ezzel, – mivel az első mérkőzés 1–1-re végződött –, 2006 óta először, bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek május 20-án.
Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Nem indult jól a hét a világ tőkepiacain, a vezető amerikai és európai részvényindexek is estek hétfőn, miután a Hormuzi-szorosnál újra nő a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. Kedden az ázsiai tőzsdék is jellemzően estek, miközben több fontos részvénypiac, így a japán, a kínai és a dél-koreai is zárva volt. Az európai részvénypiacok kedden mérsékelt emelkedéssel nyitottak, aztán nap közben egyre jobb lett a hangulat, és a nyitás után az amerikai piacok is felfelé vették az irányt. A befektetők az iráni eseményeken túl a vállalati gyorsjelentésekre is figyelnek. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Olasz autópálya matrica vásárlás: irány Olaszország, itt vannak a 2026-os matrica árak

Mennyibe kerül az autópálya Olaszországban 2026-ban? Tudj meg mindent az olasz útdíj idei változásairól, a fizetési módokról és a legfrissebb árakról.

Trump says US to pause operation to guide vessels through Strait of Hormuz

"Project Freedom", which began on Monday, will be halted because progress has been made toward a deal with Iran, the US president says.

