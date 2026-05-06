Megnyílhat az évtizedek óta bezárt fürdő

Már a kormány asztalán áll a Rác, a Gellért és a Széchenyi fürdők felújításához szükséges hitelkérelem. Ha ezeket megkapják, akkor a Rác felújítása hamarosan el is indulhat – írta meg a Portfolio az énbudapestem interjúja nyomán.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei vezérigazgatója, Szűts Ildikó elmondta, a cég már korábban is nyújtott be hitelkérelmet a fürdők felújítására, de az Orbán-kormány azt elutasította. Most viszont átdolgozták, és remélik, hogy az új kormány majd jóváhagyja őket. Emellett még alá kell majd írniuk egy, az OTP és a K&H által nyújtott hitelt is.

A műszaki megvalósíthatósági koncepció azt mutatja, hogy 8-9 éven belül megtérülő beruházás lehetne a Rác fürdő felújítása. A kivitelezés várhatóan 15 hónapot venne igénybe. A cikkben emlékeztetnek, hogy a fürdő 2005 óta be van zárva, 2010-től pedig az enyészetté vált.