ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 2. szombat Zsigmond
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Szűts Ildikó: fokozatosan nyílnak a fővárosi strandok, csak néhánynál lesz áremelkedés

Infostart / InfoRádió

A vidéki strandokhoz hasonló áremelést tervez idén a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. az általa üzemeltetett fővárosi strandokon – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a vállalat vezérigazgatója.

Sorban nyílnak a fővárosi fürdők, ennek menetrendjét Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója ismertette az InfoRádió Aréna című műsorában.

Április végén nyílik a Palatinus fürdő Margaréta medencéje, ez már hagyományos időpontnak számít. Aztán május 30-án Pesterzsébeten és a Paskál fürdőben is megnyílnak azok a kültéri medencék, amelyek zárva vannak a normál téli üzemmódban, és a Palatinuson is használható lesz ekkortól a termálmedence. Végül június közepén lesz a „nagy” strandnyitás, ekkortól várja a vendégeket a Palatinuson is a hullámmedence, ekkor indulnak a csúszdák, és ugyancsak június közepén, 14-én nyit a Római Strandfürdő. Addigra már csak egy hét lesz hátra a tanításból, de például a Római törzsvendégeire gondolva, az ő igényeiket kielégítve a BGYH ezzel nem várja meg az iskolaév végét, csak a Pünkösdfürdői Strand nyílik június végén.

A BGYH fürdőinek belépőiért a téli szezonban már 5-6 százalékkal többet kértek, mint tavaly. Nyáron a strandok közül csak néhány strand belépője drágul. Ez leginkább a Palatinust érinti, hiszen – mint Szűts Ildikó megemlítette – a Palatinus téli és a nyári befogadóképessége jelentősen eltér, nagyon nagy a különbség abban is, hogy milyen medencék és kiszolgáló egységek működnek, milyenek a ráfordítások.

„Ha csak a személyzeti költséget nézem, a Palatinuson nyáron több mint százan dolgoznak, míg a téli időszakban az 50 főt sem éri el a létszám. Tehát a Palatinusnak lesz egy új ára. Ez egyébként hasonló nagyságrendben fog emelkedni, mint amivel az összes vidéki fürdő is tervez. A Fürdőszövetség főtitkára jelezte, hogy a vidéki fürdők 10-15 százalékkal emelik az áraikat a nyári strandidőszakra. Mi a Palatinuson 9-12 százalékos áremeléssel számolunk. Hét közben a felnőtt napijegy ára 6000 forint lesz, hétvégén pedig 6500. Emellett minimális, 200 forintos emelés lesz a Pesterzsébeti Strand, illetve a Paskál esetében” – mondta a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója.

Hozzátette: számos kedvezményes lehetőség vehető igénybe a strandokon is. Ilyenek a családi jegyek, például a négyfős családi jeggyel egy gyermek ingyen mehet be a strandra. Lehet venni 15 alkalmas bérletet, ez is ad kedvezményt. Idén is igénybe vehető az utolsó két órás kedvezmény, ami a budapestiek körében a legkedvezőbb. Tavaly vezették be a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján azt a lehetőséget, hogy az utolsó két órában 50 százalékos kedvezménnyel lehet bemenni a fürdőkbe, strandokra.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette. A beszélgetést alább megnézheti, meghallgathatja.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Szűts Ildikó: fokozatosan nyílnak a fővárosi strandok, csak néhánynál lesz áremelkedés

budapest

fürdő

strand

áremelés

szűts ildikó

bgyh zrt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy hét múlva a Fidesz biztosan nyerni fog

Egyetlen ellenzéki jelölt sem indul a jövő vasárnapi időközi önkormányzati választáson Esztergomban, így a Fidesz-KDNP jelöltje ellenfél nélkül vág neki a voksolásnak.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A milliárdosok játszótere, amibe bárki beszállhat hamarosan a magyar tőzsdén

Új befektetési sztori formálódik a magyar tőzsdén! 2026. május 7-én a Kimpton BEM Budapest szállodában ingyenes befektetői klubot tartunk, ahol a kormányváltás utáni piaci kilátásokat és a magántőke világának tőzsdei lehetőségeit járjuk körbe. Ha érdekel, merre tart a magyar piac és hol lehet beszállni a következő potenciális midcap sztoriba, itt a helyed!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a kecsegtető folyamatok, óriási csapdába sétálhat bele az új kormány, ha nem javít ezen a két területen

A jövőbeli növekedés alapját a magasabb hozzáadott értékű termelésnek, az innovációnak és a digitalizációnak kell adnia.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 2. 07:44
Jegyet vett, majd leugrott egy férfi a MOL-torony tetejéről - videó
2026. május 2. 07:14
Egy hét múlva a Fidesz biztosan nyerni fog
×
×