Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
Szűts Ildikó: kormányzati engedély kell a Gellért fürdő felújításához

Az új kormánytól kéri a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., hogy hagyja jóvá a cég hitelfelvételét a Gellért fürdő felújítására – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a vállalat vezérigazgatója. Hamarosan kiderülhet, lehet-e folytatni a Széchenyi felújítását, illetve át kell-e alakítani a BGYH fürdőinek 50 medencéjét egy kormányrendelet nyomán.

A Gellért fürdő felújítására elkészített műszaki megvalósíthatósági tanulmányukat 2025 februárjában fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. A kiviteli terv elkészítését célzó közbeszerzési pályázat eredménye novemberben született meg, mostanra pedig el is készült maga a kiviteli terv. A következő pár hétben ennek a műszaki ellenőrzése zajlik. Ha ezzel megvannak, akkor jöhet a finanszírozási kérdés.

„Úgy terveztük korábban, hogy a Gellért felújítása 20 milliárd forint körüli összeg lesz, amihez – és ezt akkor is jeleztük, a Fővárosi Közgyűlés pedig jóváhagyta – hitel felvételére van szükségünk. Ehhez elindultak már lassan másfél éve a konzorciális banki tárgyalások az OTP-vel és a K&H Bankkal, akikkel gyakorlatilag eljutottunk a folyamat végére. Ahhoz, hogy mi a hitelt fölvegyük, kormányengedélyre van szükség, de decemberben a kormány elutasította ezt. Nem nagyon értettük a dolgot” – idézte fel Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

A BGYH idén márciusban újra beadta a hitelkérelmi engedélyt és most az új kormány megalakulására vár, illetve arra, hogy kiderüljön, a főváros milyen költségvetési helyzetben lesz, milyen finanszírozási lehetőségekkel.

Ha ennek kérdése tisztázódik, akkor majd el lehet indítani a Gellért felújításának a kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési pályázatot.

„Egyébként magának a fürdőnek és a szállodának mint társasháznak a teljes alapmegerősítése már tavaly év végén elkezdődött. Ezt a szálloda csinálta, tekintettel arra, hogy ők rá akarnak építeni az épületre, és az nyilván más terhelést fog eredményezni. Nekünk pedig volt egy fontos feladatunk, amivel tovább kellett lépjünk, ez pedig a feladógépházunk rendberakása, mert az életveszélyes állapotban volt. A feladógépház a szíve-lelke minden fürdőnek, azt mindenképp meg kell csinálni, bármi is történik, bármilyen szinten is kerül felújításra a fürdő. Most eljutottunk odáig, hogy annak elkészült a terve, a felújításra pedig már ebben az évben sor fog kerülni” – emelte ki Szűts Ildikó, hozzátéve, hogy a nagyságrendet is nehéz megbecsülni, de biztosan több lenne 10 milliárd forintál.

Ilyen felmentési engedélyt kértek először a Rudas fürdő központi medencéjéhez, és megdöbbenésükre az NNGYK elutasította a kérelmet. Ez nagyjából egybeesett a Széchenyi fürdő felújításának elindításával, ami azért nem indult el, mert így bizonytalanná vált, hogy maradhatnak-e a töltő-ürítő medencék. Ennek a bizonyossága nélkül pedig nem akartak belevágni a több mint 2 milliárd forintos munkálatokba.

Akkor kiírtak egy pályázatot arra, hogy kiderüljön, az érintett 50 medencét milyen módon lehet átalakítani és milyen szűrési megoldások lehetségesek – ez a tanulmány mostanra készült el, és a vezérigazgató elmondása szerint május 11-én ismerteti a dokumentumot készítő csapat a javaslatait. Azt pedig a BGYH ismerteti majd a tulajdonosi bizottsággal vagy a Fővárosi Közgyűléssel, és akkor születhet döntés a felújítások folytatásáról.

A BGYH-nál úgy terveznek, hogy valamikor év végére meglesz a Gellért felújítására a finanszírozási lehetőség, az alapján elindul a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás, meglesz a kivitelező, és nagyjából a jövő évben, 2027 elején el tud indulni a fürdő további felújítása. Ez a fürdővállalat eredeti tervei szerint a 2027-28-as években történne, úgy, hogy a beltér nyílhatna meg 2028-ban, a kültéri strand, illetve a belső terekből egy rész pedig 2029 nyarára tudna elkészülni – Szűts Ildikó elmondása szerint egyelőre a terveknek megfelelően haladnak.

A Széchenyi fürdőben is zajlik felújítás, ám annak a létesítménynek 18 medencéje és hatalmas területe lehetőséget ad arra, hogy részlegenként újítsák fel. Itt a termál részleg felújításával kezdődött a munka, először is a statikai megerősítéssel, az alap megerősítésével végeztek 2025-ben. Emellett tavaly ősszel elfogadta a Fővárosi Közgyűlés azt a közbeszerzési pályázatot, amely alapján a termál részek felújítását kívánták tovább folytatni, ám végül megállt ez a munka.

„Tudni kell, hogy a Széchenyi fürdőnek a kültéri medencéi – két élménymedence és egy úszómedence – úgynevezett szűrő-forgatós technológiával működnek, a többi pedig – a beltéri medencék – úgynevezett töltő-ürítő szemmódban. Ezeket reggelre feltöltjük, este leeresztjük. Közben 2024-ben született egy, a fürdők üzemeltetésével kapcsolatos új kormányrendelet, amely alapján elvileg a töltő-ürítő medencéket át kellene alakítani szűrő-forgatóssá. Ám a rendelet tartalmazott egy olyan feltételt is, hogy azoknál a fürdőknél, ahol korábban volt engedély, nem kell végrehajtani az átalakítást. Ez alapvetően a történelmi fürdőket jelentette, hiszen azokat nem úgy tervezték akkor, amikor épültek, mondjuk az 1900-as évek elején. Ezeknél a felmentési kérelmet 2026. december 31-ig be kell adni. Az NNGYK dönt arról, hogy megadja-e a felmentésre az engedélyt, és annak alapján, ha megadja, akkor nyilván úgy maradhat a medence, ha nem adja meg, akkor 2029 tavaszáig az átalakítást meg kell csinálni. A budapesti gyógyfürdők esetében ez több mint 50 medencét jelentene” – emelte ki Szűts Ildikó.

Hozzátette: ettől függetlenül nagyon sok minden megtörténik a Széchenyiben. Tavaly ősszel felújították az úszómedencét, idén felújítják a cirkusszal szembeni, főbejárati lépcsőt. Elkezdődik a lépcsős napozó felújítása, ami most nyárra be is fog fejeződni – sorolta a szakember.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette. A beszélgetést alább megnézheti, meghallgathatja.

Három gépkocsi ütközött az M7-es autópályán Balatonfőkajárnál, lezárták a főváros felé vezető pályaszakaszt.

Irán 14 pontos békejavaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak a háború lezárására, amelyet Donald Trump jelenleg is vizsgál.

The chairs of the House and Senate armed services committees said withdrawing 5,000 service personnel risked undermining deterrence.

