2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
A koronavírus-járvány miatt továbbra is zárva tartó Helikon strand Keszthelyen 2020. május 9-én.
Nyitókép: MTI/Varga György

Ingyenes lett az ikonikus balatoni strand

Május 1-jétől díjmentesen vehető igénybe Keszthely egyik önkormányzati fürdőhelye, a Helikon strand. Tóth Gergely polgármester tájékoztatása szerint a létesítmény nemcsak a helybéliek, hanem minden látogató számára ingyenesen látogatható.

A döntés értelmében a korábban fizetős fürdőhelyen nem kell fizetni a csaknem 20 ezer négyzetméternyi parkosított területért. Lehet sportolni, van röplabdapálya, a pingpongasztalok és a minifocipálya.

A gyermekbarát szolgáltatások, így a játszóterek, a baba-mama szoba és a gyerek-WC.

A zuhanyzókért sem kell ezentúl fizetni, hiszen ez is a strand része.

A városvezető bejegyzésében kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban többször kezdeményezték a kormányzatnál a keszthelyi meder szakaszának iszapkotrását.

A polgármester bízik abban, hogy a jövőben sikerül előrelépést elérni az ügyben, biztosítva a tóparti terület környezeti megújulását. Keszthelyen eddig három fizetős önkormányzati strand üzemelt, ahol a helyi lakosok jelképes összegért válthattak belépőt.

