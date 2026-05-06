A NAK vezetője átvette a képviselői mandátumát, az új ciklusban az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. A bejegyzés szerint ezek a feladatok teljes embert kívánnak, az új szerepkör még nagyobb felelősséggel jár, ezért távozik a kamara éléről.

A leköszönő elnök utódjáról a NAK későbbre ígért tájékoztatást.

Papp Zsoltot a 2024 szeptemberi országos küldöttgyűlés választotta meg az agrárkamara vezetőjévé. Az Országgyűlésbe a Fidesz országos listájáról jutott be, a kormánypártok jelöltjeként egyéniben nem szerzett mandátumot.