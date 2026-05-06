ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.59
usd:
305.13
bux:
135899.33
2026. május 6. szerda Frida, Ivett
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szavazók a miskolci Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskolában kialakított szavazókörben az országgyûlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Benyújtották az Országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését

Infostart

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke benyújtotta az április 12-i országgyűlési választásokkal kapcsolatos beszámolóját az Országgyűlésnek.

Az NVI tájékoztatása szerint a jogszabály szerint az általános választásokat követően az NVB elnöke a bizottság tevékenységéről, míg az NVI elnöke a választással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról számol be az Országgyűlésnek.

Közölték: Sasvári Róbert NVB-elnök beszámolója bemutatja az országgyűlési képviselők választási eljárásában részt vevő választási bizottságok működését, a jelölőszervezetek és jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntéseket, valamint a kampányidőszak során felmerült jogorvoslati ügyeket és a választási eredmények megállapításának folyamatát. Az NVB elnöke arra is kitér, hogy a választási szervek a választás során biztosították a jogszerű, átlátható és hatékony választási eljárás feltételeit – írták.

Hozzátették: Nagy Attila NVI-elnök beszámolójában ismertette a választások előkészítésének és lebonyolításának főbb állomásait, különös tekintettel a választási szervek felkészítésére, a választópolgárok tájékoztatására, a külképviseleti és levélszavazás lebonyolítására, valamint az informatikai és kiberbiztonsági feladatokra. A beszámoló részletesen bemutatja a Választási Tájékoztató Rendszer működését, továbbá az elektronikus választási rendszerek rendelkezésre állását és védelmét szolgáló intézkedéseket is.

Közölték azt is, a választási szervek munkáját a teljes választási időszakban kiemelt társadalmi és nemzetközi figyelem kísérte, miközben a választási informatikai rendszerek biztonságos és stabil működése is biztosított volt. Az NVB és az NVI elnöke egyaránt köszönetet mondott a választási szervek tagjainak, valamint a választások lebonyolításában közreműködőknek – tudatta az NVI.

Kezdőlap    Belföld    Benyújtották az Országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését

nvb

nvi

nagy attila

választás 2026

sasvári róbert lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Gulyás Gergely: mindenkit meg fogunk védeni, akit alaptalanul rágalmaznak

Tarr Zoltán: most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt

Vitézy Dávid: véget kell vetni a vizuális környezetszennyezésnek

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Karácsony Gergely is megszólalt a Balásy Gyula-ügy kapcsán

Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai az ÁSZ honlapján

VIDEÓ
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.07. csütörtök, 18:00
Molnár Judit
a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel lehet a megállapodás Iránban, masszív rali van a tőzsdéken

Közel lehet a megállapodás Iránban, masszív rali van a tőzsdéken

Az iráni helyzet továbbra is jelentősen meghatározza a hangulatot a nemzetközi piacokon, Ázsiában széles körű emelkedést lehetett látni, miután Donald Trump bejelentette, hogy egy időre felfüggesztik a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók kíséretét, miután érdemi előrelépés történt az Iránnal való tárgyalásokban. Nemzetközi sajótforrások is arról számoltak be, hogy közel lehet a megállapodás, ami újabb lökést adott a piacoknak. A deeszkalációra utaló jelek miatt zuhan az olajár, a tőzsdék pedig kilőttek, Európában komoly rali látható, de az USA-ban is emelkedik a részvénypiac.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas pénzeső jöhet a nyugdíjasoknak: több százezren kapnak extra emelést Magyar Péter tervei szerint

Hatalmas pénzeső jöhet a nyugdíjasoknak: több százezren kapnak extra emelést Magyar Péter tervei szerint

Akár havi 12 ezer forintos plusz is jöhet egyeseknek, miközben minimumszintet is bevezetnének.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran considering US proposal to end war, official says, as Trump warns of strikes if no deal

Iran considering US proposal to end war, official says, as Trump warns of strikes if no deal

In a social media post, Iran's foreign ministry spokesperson Esmail Baghaei also says negotiations rely on "good faith" - the US is yet to respond.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 18:21
Vízmegtartás a valóságban: másfél millió köbméter vizet tudtak megfogni
2026. május 6. 17:45
Gulyás Gergely: mindenkit meg fogunk védeni, akit alaptalanul rágalmaznak
×
×