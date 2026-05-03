2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
Megalakult a KDNP országgyűlési frakciója 2026. április 27-én.
Ilyen lesz ellenzékben a KDNP

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) az újonnan megalakuló Országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet és azért fog dolgozni, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat – közölték a párt képviselői.

A KDNP politikusai Facebook-oldalaikon közzétett anyák napi üzeneteikben kiemelték: számos olyan megkeresést kaptak a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák a hungarikumnak számító élethosszig tartó szja-mentesség kapcsán fogalmazták meg aggodalmukat.

A kereszténydemokrata politikusok rámutattak: a gyermekvállalás és a gyermeknevelés elsődleges feltétele a kiszámítható és kormányzatokon átívelő családpolitika, melynek Magyarországon alapvető pillére a családi adókedvezmények rendszere mellett az anyák - lépcsőzetesen bevezetésre kerülő - életük végéig tartó szja-mentessége.

A KDNP az újonnan megalakuló Országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, valamint a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért fogunk dolgozni, hogy tovább szélesítsük a közösen elért családpolitikai vívmányokat - rögzítették, kiemelve: a családok pártjaként méltányolják az anyukák, nagymamák és dédik anyagi értelemben ki nem fejezhető testi-lelki erőfeszítéseit és minden édesanya számíthat rájuk.

Történelmi világcsúcs maratonfutásban – Csodacipő, speciális energiazselé, ideális időjárás

Az élmezőny tagjai között nagyon komoly versengés alakult ki, egymást is inspirálták, motiválták. Valószínűleg ez is eredményezte azt az egyedülálló sportteljesítményt, hogy az első három helyezett megdöntötte a korábbi világcsúcsot – így értékelte az InfoRádióban a vasárnapi London Marathon eredményeit Gyimes Zsolt, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Atlétika Tanszékének egyetemi docense.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Kimondták a szakértők, mi jön Magyarországon Orbán Viktor után: hiába a hatalmas fordulat, üres a kassza

A bécsi székhelyű wiiw gazdaságkutató intézet szerint a 2026 februárjában kirobbant közel-keleti konfliktus és a régió mélyülő szerkezeti átalakulása együttesen rontja Közép- és Kelet-Európa, azon belül pedig különösen Magyarország növekedési kilátásait. A magyar gazdaság 2022 közepe óta gyakorlatilag stagnál, és 2026-ban is csupán 1,6 százalékos GDP-bővülés várható, ami jelentősen elmarad a régiós átlagtól. Az intézet elemzői szerint a beruházások visszaesése, a jogbizonytalanság és az EU-val fennálló korábbi konfliktusok együttesen gyengítették a befektetői bizalmat. A Tisza Párt kétharmados győzelme lehetőséget teremt az intézményi fordulatra és az EU-források felszabadítására, ám a szűk költségvetési mozgástér miatt ennek érdemi hatása csak 2027–2028 körül jelenhet meg a növekedési adatokban.

Kitálalt a tapasztalt kamionos: hiába a milliós álomfizetés, kegyetlen dolgokat kell elviselni ezért a pénzért

Havi egymillió forintos nettó fizetés, modern technológia és Európa országútjai - a kamionos szakma papíron az egyik legvonzóbb karrierút ma Magyarországon.

Germany troop cuts send wrong signal to Russia, say two top US Republicans

The chairs of the House and Senate armed services committees said withdrawing 5,000 service personnel risked undermining deterrence.

