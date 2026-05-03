Ilyen lesz ellenzékben a KDNP

A KDNP politikusai Facebook-oldalaikon közzétett anyák napi üzeneteikben kiemelték: számos olyan megkeresést kaptak a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák a hungarikumnak számító élethosszig tartó szja-mentesség kapcsán fogalmazták meg aggodalmukat.

A kereszténydemokrata politikusok rámutattak: a gyermekvállalás és a gyermeknevelés elsődleges feltétele a kiszámítható és kormányzatokon átívelő családpolitika, melynek Magyarországon alapvető pillére a családi adókedvezmények rendszere mellett az anyák - lépcsőzetesen bevezetésre kerülő - életük végéig tartó szja-mentessége.

A KDNP az újonnan megalakuló Országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, valamint a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért fogunk dolgozni, hogy tovább szélesítsük a közösen elért családpolitikai vívmányokat - rögzítették, kiemelve: a családok pártjaként méltányolják az anyukák, nagymamák és dédik anyagi értelemben ki nem fejezhető testi-lelki erőfeszítéseit és minden édesanya számíthat rájuk.