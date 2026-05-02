ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 2. szombat Zsigmond
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Egy kislány az okostelefonjába merülve ül a földön a hátizsákja mellett.
Nyitókép: blackCAT/Getty Images

NMHH: drasztikusan megnőtt a gyermekek elleni online szexuális visszaélések száma

Infostart / InfoRádió

A hotline-ok tavaly csaknem ötmillió olyan URL-címet vizsgáltak, amelyek feltételezhetően gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélést ábrázoló tartalomra mutattak. Csalár Dorina, az NMHH Internet Hotline osztályvezetője az InfoRádióban azt mondta, a megelőzésben nagyon fontos a szülő és a gyermek közötti bizalom, megfelelő kommunikáció fenntartása, mert akkor az érintett kiskorúak nagyobb eséllyel merik megosztani az online térben tapasztalt kellemetlenségeket.

Egyre súlyosabb problémát jelentenek a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális visszaélések – állapította meg a 2025-ös évre visszatekintő jelentésében a gyermekek online szexuális kizsákmányolása ellen küzdő nemzetközi szövetség, az INHOPE. A szervezetnek tagja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által működtetett Internet Hotline is. A dokumentum szerint az áldozatok többsége a legfiatalabb korosztályokból kerül ki.

A felmérés legfőbb észrevételeiről az NMHH Internet Hotline osztályvezetője beszélt az InfoRádióban. Csalár Dorina úgy fogalmazott, már évek óta azt tapasztalják, hogy növekvő tendenciával állnak szemben, vagyis egyre több, kiskorúakkal szembeni online visszaéléssel kapcsolatos ügy, tartalom kering az interneten. Mint mondta, már 2024-ben is nagyon magas volt a megvizsgált tartalmak és a visszaélést megállapító jelzések száma. A hotline-ok 2024-ben több mint egymillió jelzést vizsgáltak meg, míg

tavaly ehhez képest 450 százalékos növekedés volt, csaknem ötmillió olyan URL-címet ellenőriztek, amelyek feltételezhetően gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélést ábrázoló tartalomra mutattak.

Bár elsőre ez a szám magasnak tűnik, az osztályvezető szerint „ez alapvetően csak a jéghegy csúcsa”. Figyelmeztetett, hogy még sokkal több azoknak a tartalmaknak a mennyisége, amelyek sajnos nem is kerülnek felszínre vagy esetleg a dark weben érhetők el. Az online térben számos formája ismert annak, ahogy szexuális visszaélések valósulhatnak meg. Ha egy gyermek sokat használ valamilyen okoseszközt, és regisztrál különböző felületekre, akkor bárkivel kapcsolatba tud lépni, illetve idegenek kezdhetnek el vele kommunikálni.

Sok esetben pedig a beszélgetések egy ponton olyan irányt vesznek, hogy különböző szexuális tartalmakra kerül át a fókusz, akár szóban, akár képek formájában.

Csalár Dorina arra is kitért, hogyan lehetne megelőzni a hasonló eseteket. A legfontosabbnak a szülő és a gyermek közötti bizalom, megfelelő kommunikáció fenntartását nevezte. Ugyanakkor szerinte nem feltétlenül azon múlik a hatékonyság, hogy a szülők mennyire szigorúan, leszabályozottan ellenőrzik az egyes online platformokon való jelenlétet. A gyermekek többsége ugyanis nagyon találékony, kíváncsi, különösen a kamaszok, akik sok esetben könnyedén megkerülik a tilalmakat. Az NMHH osztályvezetője szerint ezért fontos, hogy a 10 éven felüli gyermekekben kialakuljon a bizalom a szüleik felé, mert akkor ha valami olyat tapasztalnak az online térben, ami nincs rendben vagy számukra kellemetlen, kényelmetlen, akkor a megfelelő lojalitás, empátia révén meg merik osztani a szülőkkel vagy esetleg más bizalmi személyekkel.

Az NMHH osztályvezetője jelezte, hogy a hatóság 2011 óta működteti jogsegély szolgálatát, amely nyolc kategóriában is fogad bejelentéseket felhasználóktól, a többi között gyermekekkel szembeni online szexuális bántalmazás vagy gyermekpornográfia gyanúja esetén.

Az INHOPE arra kéri a felhasználókat, hogy ha gyermekkel szembeni szexuális visszaélést ábrázoló tartalmat észlelnek az interneten, ne hagyják azt figyelmen kívül, hanem jelentsék be, akár anonim módon is. Az Internet Hotline az NMHH oldalán elérhető bejelentőfelületén, az nmhh.hu/internethotline/ oldalon, valamint az internethotline@internethotline.hu e-mail-címen fogadja a jelzéseket.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    NMHH: drasztikusan megnőtt a gyermekek elleni online szexuális visszaélések száma

nmhh

szexuális visszaélés

kizsákmányolás

online zaklatás

csalár dorina

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A hotline-ok tavaly csaknem ötmillió olyan URL-címet vizsgáltak, amelyek feltételezhetően gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélést ábrázoló tartalomra mutattak. Csalár Dorina, az NMHH Internet Hotline osztályvezetője az InfoRádióban azt mondta, a megelőzésben nagyon fontos a szülő és a gyermek közötti bizalom, megfelelő kommunikáció fenntartása, mert akkor az érintett kiskorúak nagyobb eséllyel merik megosztani az online térben tapasztalt kellemetlenségeket.
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump lépése indította el a lavinát: végleg leáldozhat az Egyesült Államok pénzügyi uralmának

Trump lépése indította el a lavinát: végleg leáldozhat az Egyesült Államok pénzügyi uralmának

Európa előtt nyitva áll a lehetőség, hogy az eurót a dollár valódi riválisává tegye a globális pénzügyi rendszerben. Egyelőre azonban csak a szép szavaknál és a cselekvésre buzdító felszólalásoknál tartunk, miközben a jegybankok inkább aranyba menekítik a tartalékaikat. Pedig a dedollarizáció egyre gyorsabban történik a világban – tudósított a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megállíthatatlan a Tisza - és most nem a pártra gondolunk

Megállíthatatlan a Tisza - és most nem a pártra gondolunk

Az öt évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest országosan csökkent a nyaralóövezetekben lévő lakóingatlanok iránti kereslet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 2. 16:20
Csúnya vége lett a „szépülésnek”, elítéltek egy kozmetikust
2026. május 2. 15:45
A legendás magyar lelkipásztor 102 évet élt, május 12-én temetik
×
×