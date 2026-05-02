NMHH: drasztikusan megnőtt a gyermekek elleni online szexuális visszaélések száma

Egyre súlyosabb problémát jelentenek a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális visszaélések – állapította meg a 2025-ös évre visszatekintő jelentésében a gyermekek online szexuális kizsákmányolása ellen küzdő nemzetközi szövetség, az INHOPE. A szervezetnek tagja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által működtetett Internet Hotline is. A dokumentum szerint az áldozatok többsége a legfiatalabb korosztályokból kerül ki.

A felmérés legfőbb észrevételeiről az NMHH Internet Hotline osztályvezetője beszélt az InfoRádióban. Csalár Dorina úgy fogalmazott, már évek óta azt tapasztalják, hogy növekvő tendenciával állnak szemben, vagyis egyre több, kiskorúakkal szembeni online visszaéléssel kapcsolatos ügy, tartalom kering az interneten. Mint mondta, már 2024-ben is nagyon magas volt a megvizsgált tartalmak és a visszaélést megállapító jelzések száma. A hotline-ok 2024-ben több mint egymillió jelzést vizsgáltak meg, míg

tavaly ehhez képest 450 százalékos növekedés volt, csaknem ötmillió olyan URL-címet ellenőriztek, amelyek feltételezhetően gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélést ábrázoló tartalomra mutattak.

Bár elsőre ez a szám magasnak tűnik, az osztályvezető szerint „ez alapvetően csak a jéghegy csúcsa”. Figyelmeztetett, hogy még sokkal több azoknak a tartalmaknak a mennyisége, amelyek sajnos nem is kerülnek felszínre vagy esetleg a dark weben érhetők el. Az online térben számos formája ismert annak, ahogy szexuális visszaélések valósulhatnak meg. Ha egy gyermek sokat használ valamilyen okoseszközt, és regisztrál különböző felületekre, akkor bárkivel kapcsolatba tud lépni, illetve idegenek kezdhetnek el vele kommunikálni.

Sok esetben pedig a beszélgetések egy ponton olyan irányt vesznek, hogy különböző szexuális tartalmakra kerül át a fókusz, akár szóban, akár képek formájában.

Csalár Dorina arra is kitért, hogyan lehetne megelőzni a hasonló eseteket. A legfontosabbnak a szülő és a gyermek közötti bizalom, megfelelő kommunikáció fenntartását nevezte. Ugyanakkor szerinte nem feltétlenül azon múlik a hatékonyság, hogy a szülők mennyire szigorúan, leszabályozottan ellenőrzik az egyes online platformokon való jelenlétet. A gyermekek többsége ugyanis nagyon találékony, kíváncsi, különösen a kamaszok, akik sok esetben könnyedén megkerülik a tilalmakat. Az NMHH osztályvezetője szerint ezért fontos, hogy a 10 éven felüli gyermekekben kialakuljon a bizalom a szüleik felé, mert akkor ha valami olyat tapasztalnak az online térben, ami nincs rendben vagy számukra kellemetlen, kényelmetlen, akkor a megfelelő lojalitás, empátia révén meg merik osztani a szülőkkel vagy esetleg más bizalmi személyekkel.

A tini lányok vannak a legnagyobb veszélyben Az NMHH tájékoztatása szerint az online szexuális bántalmazással vagy gyermekpornográfiával kapcsolatos felvételeken szereplő áldozatok túlnyomó többsége továbbra is nagyon fiatal: 91 százalékuk 3 és 13 év közötti gyermek, 8 százalékuk pedig 14-17 éves. A 3 év alattiakról feltöltött felvételek száma nem kimagasló, ugyanakkor ez a korosztály is jelen van, 0,1 százalékos arányban.



A visszaélések 98 százalékát lányok, egy százalékát pedig fiúk sérelmére követik el, míg a tartalmak egy százalékában mindkét nem érintett.



A jelentés szerint a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélést ábrázoló tartalmak tárhelye földrajzi szempontból erősen koncentrált, a legtöbb jogsértő tartalmat holland szervereken azonosították, 36 százalékos arányban. A jogsértő tartalmak 62 százalékát internetes fórumokra, 22 százalékát hagyományos weboldalakra, 14 százalékát képfeltöltő és -megosztó szolgáltatásokra, két százalékát pedig fájlmegosztókra töltötték fel, ami azt jelzi, hogy a terjesztés egyre inkább a nehezebben felderíthető, zárt felületekre tevődik át. (MTI)

Az NMHH osztályvezetője jelezte, hogy a hatóság 2011 óta működteti jogsegély szolgálatát, amely nyolc kategóriában is fogad bejelentéseket felhasználóktól, a többi között gyermekekkel szembeni online szexuális bántalmazás vagy gyermekpornográfia gyanúja esetén.

Az INHOPE arra kéri a felhasználókat, hogy ha gyermekkel szembeni szexuális visszaélést ábrázoló tartalmat észlelnek az interneten, ne hagyják azt figyelmen kívül, hanem jelentsék be, akár anonim módon is. Az Internet Hotline az NMHH oldalán elérhető bejelentőfelületén, az nmhh.hu/internethotline/ oldalon, valamint az internethotline@internethotline.hu e-mail-címen fogadja a jelzéseket.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.