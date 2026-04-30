INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.63
usd:
311.29
bux:
134195.24
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A közönség ujjong egy zenekar koncertjén.
Nyitókép: Unsplash

Nyomoz a rendőrség a Rendszerbontó nagykoncert ügyében

Infostart

A rendőrséget a rendezvény utáni rendbontás és plakátrongálás érdekli, az ügyben Tényi István is feljelentést tett.

Rendőrségi nyomozás indult a Puzsér Róberték nagykoncertjét követő rendbontás ügyében – írja a Magyar Nemzet.

Az április 10-én, a Hősök terén tartott Rendszerbontó nagykoncerten több mint 40 hazai előadó vett részt, többek között Krúbi, Azahriah, Beton.Hofi, Quimby és Dzsúdló is. Emellett Szabó Bence volt rendőrszázados és Pálinkás Szilveszter, a honvédség századosa is színpadra lépett.

A rendezvény után a tömeg egy része az Andrássy úton távozott, ám többen randalírozni kezdtek, és a villanyoszlopokon lévő plakátokat is megrongálták. A letépett fideszes plakátokból pár tucat tüntető tüzet gyújtott, amelyet végül a rendőrök oltottak el. De a Mi Hazánk Mozgalom plakátjait is leszedték a helyükről és összetépték.

Tényi István és egy másik magánszemély garázdaság gyanújával fordult a rendőrséghez, a nyomozó hatóság pedig el is rendelte a nyomozást – írja a lap.

Kezdőlap    Belföld    Nyomoz a rendőrség a Rendszerbontó nagykoncert ügyében

rendőrség

koncert

feljelentés

hősök tere

nyomozás

rendbontás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Határozottabban kell elítélni a brit zsidó közösség elleni támadásokat. Erről beszélt a londoni rendőrkapitány, azután, hogy Londonban egy férfi megkéselt két zsidó férfit az utcán. A korábbi incidensekkel szemben ezt az esetet már gyorsan terrortámadássá nyilvánították.
Rekordszintre, 2890 milliárd dollárra emelkedtek a globális fegyverkezési kiadások 2025-ben, immár 11. egymást követő évben növekedve – közölte a Stockholmi Nemzetközi Béke Kutatóintézet. Ez azonban valószínűleg meg sem közelíti a valódi összegeket.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Litvánia csatlakozhat az Egyesült Államok által szervezett, a Hormuzi-szorosban zajló, a tengeri hajózás szabadságát biztosító művelethez. Ezt Gitanas Nausėda litván elnök jelentette be, aki az amerikai javaslatot hamarosan a balti állam Állami Védelmi Tanácsa elé terjeszti.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Idén a valaha volt legnagyobb gyűjtemény kerül a boltok polcaira, az album kigyűjtése pedig akár ezer fontba is kerülhet a rajongóknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Suleiman, from south-east London, was born in Somalia and came to the UK as a child in the early 1990s.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×