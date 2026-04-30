Nyomoz a rendőrség a Rendszerbontó nagykoncert ügyében

Rendőrségi nyomozás indult a Puzsér Róberték nagykoncertjét követő rendbontás ügyében – írja a Magyar Nemzet.

Az április 10-én, a Hősök terén tartott Rendszerbontó nagykoncerten több mint 40 hazai előadó vett részt, többek között Krúbi, Azahriah, Beton.Hofi, Quimby és Dzsúdló is. Emellett Szabó Bence volt rendőrszázados és Pálinkás Szilveszter, a honvédség századosa is színpadra lépett.

A rendezvény után a tömeg egy része az Andrássy úton távozott, ám többen randalírozni kezdtek, és a villanyoszlopokon lévő plakátokat is megrongálták. A letépett fideszes plakátokból pár tucat tüntető tüzet gyújtott, amelyet végül a rendőrök oltottak el. De a Mi Hazánk Mozgalom plakátjait is leszedték a helyükről és összetépték.

Tényi István és egy másik magánszemély garázdaság gyanújával fordult a rendőrséghez, a nyomozó hatóság pedig el is rendelte a nyomozást – írja a lap.