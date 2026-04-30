Ingyenes lesz a parkolás, de nem mindenhol

Mivel május 1. péntekre esik, a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében ezen a napon és a hozzá kapcsolódó május 2-i szombaton is ingyenes marad a parkolás a közterületi zónákban. A háromnapos hosszú hétvége alatt az autósoknak nem kell megváltaniuk a parkolójegyüket az összes kerületi parkolási társaság által kezelt területen.

A kivételek

A Budai Vár teljes várakozási övezete (I. kerület).

A Citadella alatti parkolóterület.

A Margitsziget kijelölt fizetős zónái.

A fővárosi P+R parkolók, amelyek saját üzemeltetési rend szerint, fizetés ellenében vehetők igénybe az ünnepek alatt is.

A 2026 januárjában életbe lépett szabálymódosítások értelmében a parkolási kedvezmények köre szűkült: megszűnt a zöld rendszámos gépjárművek ingyenes várakozási lehetősége, így ezekre az autókra is a zóna szerinti díjszabás érvényes a hétköznapokon.

A belvárosi A zónában az óradíj jelenleg 600 forint, a B zónában 450, a C-ben 300, míg a D zónában 200 forint.

A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a BKK május 1-jén ünnepi menetrend szerint közlekedik, a járatok sűrűsége a vasárnapi rendnek felel meg.