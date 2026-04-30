2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Parkolóautomata Budapest belvárosában 2022. szeptember 5-én. Ettől a naptól többet kell fizetni a parkolásért Budapesten, a belső kerületekben hatszáz forintba kerül óránként, miután életbe lépett az új, négy zónatípusból álló egységes fővárosi parkolási rendszer.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Ingyenes lesz a parkolás, de nem mindenhol

A május 1-jei munkaszüneti nap és az azt követő szombati pihenőnap alkalmából Budapest legtöbb várakozási övezetében díjmentesen parkolhatnak az autósok, azonban több kiemelt területen és a P+R parkolókban továbbra is fizetni kell a várakozásért.

Mivel május 1. péntekre esik, a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében ezen a napon és a hozzá kapcsolódó május 2-i szombaton is ingyenes marad a parkolás a közterületi zónákban. A háromnapos hosszú hétvége alatt az autósoknak nem kell megváltaniuk a parkolójegyüket az összes kerületi parkolási társaság által kezelt területen.

A kivételek

  • A Budai Vár teljes várakozási övezete (I. kerület).
  • A Citadella alatti parkolóterület.
  • A Margitsziget kijelölt fizetős zónái.
  • A fővárosi P+R parkolók, amelyek saját üzemeltetési rend szerint, fizetés ellenében vehetők igénybe az ünnepek alatt is.

A 2026 januárjában életbe lépett szabálymódosítások értelmében a parkolási kedvezmények köre szűkült: megszűnt a zöld rendszámos gépjárművek ingyenes várakozási lehetősége, így ezekre az autókra is a zóna szerinti díjszabás érvényes a hétköznapokon.

A belvárosi A zónában az óradíj jelenleg 600 forint, a B zónában 450, a C-ben 300, míg a D zónában 200 forint.

A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a BKK május 1-jén ünnepi menetrend szerint közlekedik, a járatok sűrűsége a vasárnapi rendnek felel meg.

Határozottabban kell elítélni a brit zsidó közösség elleni támadásokat. Erről beszélt a londoni rendőrkapitány, azután, hogy Londonban egy férfi megkéselt két zsidó férfit az utcán. A korábbi incidensekkel szemben ezt az esetet már gyorsan terrortámadássá nyilvánították.
Közel 390 millió forint osztalékot fizet az Amixa Holding a részvényeseinek a 2025-ös üzleti év után. A társaság szerint a kifizetés mögött elsősorban a Foodnet-akvizíció gyors eredménytermelő képessége áll, amely már rövid idő alatt érdemben hozzájárult a holding profitjához és cash flow-jához.

A cél a fogyasztás növelése, valamint a hazai beszállítók helyzetének erősítése.

Meanwhile, the prime minister is heckled as he arrives at the scene of the attack in north-west London.

2026. április 30. 14:43
Több változás is jön a hosszú hétvégén – itt a lista
2026. április 30. 14:20
Így néz majd ki a Bajcsy villamossal, a Nyugati felüljáró nélkül – a bringások hibajegyzéket írnak
