Később nyitnak idén a hazai fürdők

A megszokottól eltérőn nem május 1-jén nyit a fürdők többsége, hanem szakaszosan, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén. Ennek oka az energiaárak emelkedése – közölte Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.

Teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel, június közepétől működnek majd a fürdők.

Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, újítják fel a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket – mondta a főtitkár.

Kiemelte: a nyitás feltétele a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ helyszíni ellenőrzése, amelynek során a közhasználatú medencés és természetes fürdők vízminőségét szigorú, jogszabályban előírt terv szerint ellenőrzik.

A medencéket csak a friss vízmintaeredmények birtokában lehet megnyitni

– tette hozzá Balogh Zoltán. A belépőjegyek várható áráról elmondta: országosan átlagosan 10-15 százalékos emelést jeleztek a szövetség tagfürdői a szezonra, az egyes fürdők között azonban jelentős, 5-20 százalék közötti a szórás.

A jelentős élőmunkaigény és az energiaár-emelkedés okozza a drágulást, mivel hatalmas teljesítményű villanymotorok dolgoznak a szivattyúk működtetésén. 2024 január elsejétől jelentősen megemelkedett a víz- és csatornadíj is a nem magánszemély felhasználók számára.

Több mint 220 turisztikailag releváns fürdő működik Magyarországon, az idei szezonra újranyitott Siófokon a Galérius fürdő, és megújult a nyíregyházi fürdő szaunavilága – mondta Balogh Zoltán.