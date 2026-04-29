2026. április 29. szerda Péter
Mosolygós nő pihen a medence vízében.
Nyitókép: Getty Images/Drazen Zigic

Később nyitnak idén a hazai fürdők

Infostart / MTI

Idén a megszokottól eltérő módon nem egységesen május 1-én, hanem szakaszosan nyitják meg kapuikat az intézmények a fürdőzni vágyók előtt.

A megszokottól eltérőn nem május 1-jén nyit a fürdők többsége, hanem szakaszosan, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén. Ennek oka az energiaárak emelkedése – közölte Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.

Teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel, június közepétől működnek majd a fürdők.

Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, újítják fel a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket – mondta a főtitkár.

Kiemelte: a nyitás feltétele a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ helyszíni ellenőrzése, amelynek során a közhasználatú medencés és természetes fürdők vízminőségét szigorú, jogszabályban előírt terv szerint ellenőrzik.

A medencéket csak a friss vízmintaeredmények birtokában lehet megnyitni

– tette hozzá Balogh Zoltán. A belépőjegyek várható áráról elmondta: országosan átlagosan 10-15 százalékos emelést jeleztek a szövetség tagfürdői a szezonra, az egyes fürdők között azonban jelentős, 5-20 százalék közötti a szórás.

A jelentős élőmunkaigény és az energiaár-emelkedés okozza a drágulást, mivel hatalmas teljesítményű villanymotorok dolgoznak a szivattyúk működtetésén. 2024 január elsejétől jelentősen megemelkedett a víz- és csatornadíj is a nem magánszemély felhasználók számára.

Több mint 220 turisztikailag releváns fürdő működik Magyarországon, az idei szezonra újranyitott Siófokon a Galérius fürdő, és megújult a nyíregyházi fürdő szaunavilága – mondta Balogh Zoltán.

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei

Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

2026.04.29. szerda, 18:00
Szűts Ildikó
a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója
Ma alaposan felpörögnek az események a tőzsdéken - Mutatjuk, mire kell számítani

Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből.

Borulhat minden? Kilépett az OPEC-ből az egyik legnagyobb termelő, a szakértő megkongatta a vészharangot

Komoly változást hozhat a globális energiapiacon az Egyesült Arab Emírségek kilépése az OPEC-ből.

Trump claims King 'agrees' Iran shouldn't have nuclear weapon in White House banquet speech

In response, Buckingham Palace tells the BBC the King is "naturally mindful" of the government's "well-known position" on preventing nuclear proliferation.

