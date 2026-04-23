Baleset miatt teljes szélességében lezárták a magyar autópályát

Az elmúlt napokban az euró-forint kurzus nagyjából a 360–365-ös sávban mozgott, miközben a rövid távú irány inkább oldalazó, időnként kisebb korrekciókkal. A hangulatot egyszerre tartja fenn a választások utáni bizalom és árnyalja a közel-keleti fejleményekre érzékeny nemzetközi környezet, amelyen keresztül a dollár mozgása gyorsan átgyűrűzik a forint piacára is. A délelőtt folyamán a forint a választások óta nem látott szintre gyengült, ahonnan azóta sem tudott érdemben erősödni.