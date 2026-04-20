Csúnya eset a Szép Juhászné úton – képek

Egy lakókonténer volt a szállítmánya annak a teherautónak, ami a részére kiadott útvonalengedély alapján a Szép Juhászné úton Budakeszi irányába haladt.

Menet közben a szállítmány egy fában elakadt, és az úttestre zuhant. A helyszínre riasztott II. kerületi tűzoltók a leszakított faágat és a konténer sérült oldalfalait eltávolítták, majd a rakományt ezután a szállítójármű fel tudta venni – írja közösségi oldalán a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

A műszaki mentés idejére a Szép Juhászné út lezárták.

Személyi sérülés nem történt.