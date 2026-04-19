2026. április 19. vasárnap
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyűlési választásokat követően a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Változás jön Magyar Péter mentelmi ügyében - mondja az alkotmányjogász

Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy összeférhetetlenség miatt lemond európai parlamenti (EP) mandátumáról, és a magyar Országgyűlésben folytatja munkáját. A döntés értelmében a politikus mentelmi jogára vonatkozó szabályok is megváltoznak.

Az EP-képviselői és a magyar parlamenti mandátum közötti összeférhetetlenség miatt Magyar Péter már megkezdte brüsszeli megbízatásának megszüntetését. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász tájékoztatása szerint a mentelmi jog tekintetében nincs jogi hézag: az Országgyűlés alakuló ülésén tett esküt követően a képviselőre már nem az európai parlamenti szabályozás, hanem az Országgyűlésről szóló törvény vonatkozik - írja a mandiner.hu.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Magyar Péter mentelmi jogának esetleges felfüggesztéséről – amely korábban egy szórakozóhelyen történt incidens kapcsán merült fel – a jövőben már nem az Európai Parlament, hanem

a magyar Országgyűlés hivatott dönteni.

A mentelmi jog megvonásához a jelen lévő képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

A pártelnök korábban, a 2024-es választási kampány idején még a mentelmi jog intézményének teljes eltörlését szorgalmazta.

Az eljárási rend váltása miatt a korábban elutasított felfüggesztési kérelem ügyében az új magyar parlament hozhat végső döntést.

Már fél tucatnál is több önkormányzat mondott nemet a régi kormánynak

Több hazai önkormányzat – köztük Budapest, Ajka, Érd, Kispest, Nagykanizsa, Orosháza, Szentes, Szolnok – megtagadta a szolidaritási hozzájárulás április közepén esedékes részletének befizetését. A városvezetők a döntést a túlzott állami elvonásokkal és a települések működőképességének megőrzésével indokolták.
 

Választás 2026: Magyar Péter találkozott az Európai Bizottság küldöttségével, első frakcióülésére készül a Tisza Párt

Hétfőn tartja első ülését a Tisza Párt frakciója az országgyűlési választáson mandátumot szerző 141 képviselővel - közölte Magyar Péter, a párt elnöke, leendő miniszterelnök szombaton Facebook-oldalán, azt követően, hogy a Nemzeti Választási Iroda közzétette a végleges adatokat. A politikus a videóban megismételte a számokat: a 106 egyéni választókerületből 96-ot megnyertek, 199 képviselői helyből 141-et megszereztek. Ez "soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás, de egyben felelősség is" - jelentette ki. Magyar elmondta, első frakcióülésükön megválasztják frakcióvezetőnek Bujdosó Andreát, ő maga pedig a következő napokban is folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat. Magyar Péter a videóban megismételte, hogy az Országgyűlés alakuló ülése és a miniszterelnöki eskü napjára közös ünneplésre vár mindenkit a Kossuth térre. Cikkünk folyamatosan frissül.

Kőkemény csapdát hagyott hátra az Orbán-kormány: itt robbanhat az első nagy uniós bomba Magyar Péterék alatt

A májusban hivatalba lépő, Magyar Péter vezette új kormány nemcsak egy politikailag megosztott országot, hanem az Orbán-kabinet rendkívül terhes uniós örökségét is átveszi.

Iranian official says talks with US to end war have made progress but sides 'far' from deal

President Trump says “very good conversations” are happening with Tehran but the US won’t be “blackmailed” over the Strait of Hormuz.

2026. április 19. 11:28
Szabó Béla mindössze 61 évet élt
2026. április 19. 10:33
Szörnyű tűzhalál Kállón
