Változás jön Magyar Péter mentelmi ügyében - mondja az alkotmányjogász

Az EP-képviselői és a magyar parlamenti mandátum közötti összeférhetetlenség miatt Magyar Péter már megkezdte brüsszeli megbízatásának megszüntetését. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász tájékoztatása szerint a mentelmi jog tekintetében nincs jogi hézag: az Országgyűlés alakuló ülésén tett esküt követően a képviselőre már nem az európai parlamenti szabályozás, hanem az Országgyűlésről szóló törvény vonatkozik - írja a mandiner.hu.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Magyar Péter mentelmi jogának esetleges felfüggesztéséről – amely korábban egy szórakozóhelyen történt incidens kapcsán merült fel – a jövőben már nem az Európai Parlament, hanem

a magyar Országgyűlés hivatott dönteni.

A mentelmi jog megvonásához a jelen lévő képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

A pártelnök korábban, a 2024-es választási kampány idején még a mentelmi jog intézményének teljes eltörlését szorgalmazta.

Az eljárási rend váltása miatt a korábban elutasított felfüggesztési kérelem ügyében az új magyar parlament hozhat végső döntést.