Skóciából jött a nyomkövetős szavazat Magyarországra

A Skóciában élő Szilágyi Gábor a választási rendszer működésének ellenőrzése céljából helyezett el egy apró jeladót a szavazólapját tartalmazó borítékban. Az Edinburgh-ban feladott küldemény útját a férfi folyamatosan követte: a technikai adatok szerint a voks két napot a skót fővárosban, majd újabb két napot Londonban töltött, mielőtt megérkezett az NVI Hengermalom úti központjába - írja a blikk.hu.

A Nemzeti Választási Irodában az urnák rutinszerű ellenőrzése során észlelték az idegen tárgyat, ami miatt értesítették a tűzszerészeti egységeket.

A gyanús urnát elkülönítették, tartalmát pedig tüzetesen átvizsgálták. Szilágyi Gábor elismerte felelősségét, nyilatkozata szerint célja kizárólag a szavazat eljutásának visszaigazolása volt, ugyanakkor tudomásul vette, hogy tette a voks érvénytelenségét vonhatja maga után.

A Nemzeti Választási Bizottság tájékoztatása szerint a választásokon részt vevő külképviseleti urnák egyébként rendben megérkeztek:

100 ország 149 külképviseletéről összesen 337 urnát vártak Budapestre.

A névjegyzékben szereplő 90 740 választópolgárból 84 749-en adták le voksukat külföldön.

Az NVB tagjai a külképviseleti urnákat és a zárócímkéket megvizsgálták, és azokat – az érintett eset kivételével – sértetlennek találták.

A külképviseletekről beérkezett voksokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kijelölt 106 hazai szavazókörben keverik az ott leadott szavazatok közé a végeredmény megállapítása előtt.