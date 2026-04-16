Válogatják a külföldi szavazatokat, nyomkövetőt találtak az egyik külképviseleti urnában

A világ 149 városában leadott szavazatokat tartalmazó urnák hiánytalanul és biztonságban megérkeztek Magyarországra – közölte a Nemzeti Választási Iroda.

Azt írták: a külképviseleteken a választópolgárok kiemelkedően aktívak voltak,

számos helyszínen 90 százalék feletti részvételt regisztráltak, több kisebb külképviseleten pedig teljes, 100 százalékos volt a részvétel. A legnagyobb létszámú külképviseleti szavazóhelyen, Londonban 8924 választópolgár adta le szavazatát.

Hozzátették: mind a 106 országgyűlési egyéni választókerületben egy-egy szavazatszámláló bizottság dolgozik azokban a kijelölt szavazókörökben, ahová a belföldi átjelentkezéssel, illetve a külképviseleti szavazáson leadott voksok megérkeznek, ezeket a szavazatokat a kijelölt szavazókörök szavazataival együtt számolják meg.

Az országos egyéni választókerületi választási bizottságok ezt követően az egyéni választókerületi eredményeket, míg a területi választási bizottságok az országos listás választás részeredményét állapítják meg.

A választási szervek folyamatosan dolgoznak a szavazatok feldolgozásán annak érdekében, hogy az eredményeket a lehető leghamarabb, a jogszabályok maradéktalan betartása mellett megállapítsák - írta az NVI.

Nyomkövető is volt az egyik urnában

A testület tagjai kedden délután már megtekintették az NVI Hengermalom úti épületének egyik helyiségében az addig beérkezett 255 urnát, csütörtök délelőtt pedig az azóta beérkezett 82-et.

Az NVB tagjai meggyőződtek arról, hogy a kedd óta visszaérkezett urnák és urnazáró címkék sértetlenek, így nincs törvényi akadálya az urnákban található voksok összeszámolásának. Az NVI az egyik, Edinburgh-ból érkezett urna sértetlen állapotát a többitől elkülönítve vizsgálta meg, mert abban valószínűleg egy nyomkövetőt helyezett el az egyik választópolgár, így indokolt volt annak tűzszerészeti átvizsgálása.

A szavazás napján külföldön tartózkodó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok Magyarország nagykövetségein és konzulátusain szavazhattak; 100 ország 149 külképviseletén.

A külképviseleti névjegyzékben 90 740-en szerepeltek, közülük 84 749-en el is mentek voksolni.

(Teheránban és Erbílben a biztonsági helyzet miatt nem lehetett megtartani a szavazást). A külképviseletekről összesen 337 urnát vártak az NVI-be.

Mivel az NVB lezárt állapotban találta az eddig beérkezett külképviseleti urnákat, így azokat az NVI felbonthatja, és megkezdhetik a bennük lévő borítékok szétválogatását a 106 egyéni választókerület szerint.

A választókerületenként szétválogatott borítékokat az átjelentkezéssel szavazók voksaival együtt pénteken eljuttatják a 106 országgyűlési egyéni választókerület kijelölt szavazatszámláló bizottságához. A kijelölt 106 szavazatszámláló bizottságnál az átjelentkezéssel, illetve a külképviseleten szavazók borítékjait „bekeverik” a választás estéjén fel nem bontott urnákba, és így számlálják meg a voksokat.

Amikor a szavazatszámláló bizottság eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság megállapítja a választás választókerületi eredményét, azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.

A parlamenti választás országos listás eredményét az NVB állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb május 4-én.