Szavaznak az országgyûlési választáson Magyarország bécsi nagykövetségén 2026. április 12-én.
Válogatják a külföldi szavazatokat, nyomkövetőt találtak az egyik külképviseleti urnában

ELŐZMÉNYEK

Legkésőbb május 4-én lesz eredmény az országgyűlési választásokon. A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) csütörtökön lezárt állapotban találta a külképviseletekről kedden és szerdán a Nemzeti Választási Irodába (NVI) érkezett szavazatgyűjtő urnákat.

A világ 149 városában leadott szavazatokat tartalmazó urnák hiánytalanul és biztonságban megérkeztek Magyarországra – közölte a Nemzeti Választási Iroda.

Azt írták: a külképviseleteken a választópolgárok kiemelkedően aktívak voltak,

számos helyszínen 90 százalék feletti részvételt regisztráltak, több kisebb külképviseleten pedig teljes, 100 százalékos volt a részvétel. A legnagyobb létszámú külképviseleti szavazóhelyen, Londonban 8924 választópolgár adta le szavazatát.

Hozzátették: mind a 106 országgyűlési egyéni választókerületben egy-egy szavazatszámláló bizottság dolgozik azokban a kijelölt szavazókörökben, ahová a belföldi átjelentkezéssel, illetve a külképviseleti szavazáson leadott voksok megérkeznek, ezeket a szavazatokat a kijelölt szavazókörök szavazataival együtt számolják meg.

Az országos egyéni választókerületi választási bizottságok ezt követően az egyéni választókerületi eredményeket, míg a területi választási bizottságok az országos listás választás részeredményét állapítják meg.

A választási szervek folyamatosan dolgoznak a szavazatok feldolgozásán annak érdekében, hogy az eredményeket a lehető leghamarabb, a jogszabályok maradéktalan betartása mellett megállapítsák - írta az NVI.

Nyomkövető is volt az egyik urnában

A testület tagjai kedden délután már megtekintették az NVI Hengermalom úti épületének egyik helyiségében az addig beérkezett 255 urnát, csütörtök délelőtt pedig az azóta beérkezett 82-et.

Az NVB tagjai meggyőződtek arról, hogy a kedd óta visszaérkezett urnák és urnazáró címkék sértetlenek, így nincs törvényi akadálya az urnákban található voksok összeszámolásának. Az NVI az egyik, Edinburgh-ból érkezett urna sértetlen állapotát a többitől elkülönítve vizsgálta meg, mert abban valószínűleg egy nyomkövetőt helyezett el az egyik választópolgár, így indokolt volt annak tűzszerészeti átvizsgálása.

A szavazás napján külföldön tartózkodó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok Magyarország nagykövetségein és konzulátusain szavazhattak; 100 ország 149 külképviseletén.

A külképviseleti névjegyzékben 90 740-en szerepeltek, közülük 84 749-en el is mentek voksolni.

(Teheránban és Erbílben a biztonsági helyzet miatt nem lehetett megtartani a szavazást). A külképviseletekről összesen 337 urnát vártak az NVI-be.

Mivel az NVB lezárt állapotban találta az eddig beérkezett külképviseleti urnákat, így azokat az NVI felbonthatja, és megkezdhetik a bennük lévő borítékok szétválogatását a 106 egyéni választókerület szerint.

A választókerületenként szétválogatott borítékokat az átjelentkezéssel szavazók voksaival együtt pénteken eljuttatják a 106 országgyűlési egyéni választókerület kijelölt szavazatszámláló bizottságához. A kijelölt 106 szavazatszámláló bizottságnál az átjelentkezéssel, illetve a külképviseleten szavazók borítékjait „bekeverik” a választás estéjén fel nem bontott urnákba, és így számlálják meg a voksokat.

Amikor a szavazatszámláló bizottság eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság megállapítja a választás választókerületi eredményét, azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.

A parlamenti választás országos listás eredményét az NVB állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb május 4-én.

Oeconomus: sok még az akadály az Ukrajnának szánt óriáshitel előtt
Ha nem az orosz jóvátételből fizetik vissza, a tagállamok lesznek felelősek az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelért. Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt benne. Ezt még az Orbán-kormány alkudta ki Brüsszelben, amikor elfogadta a hitelszerződést – azóta viszont „technikai” vétóval akadályozza a folyósítását a „ha nincs olaj, nincs pénz” jegyében.
Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, nem költözik Magyar Péter a Karmelitába

Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, nem költözik Magyar Péter a Karmelitába

137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, miután szerdán lezárult az újraszámolás Zala 2. számú, keszthelyi választókerületében. Csütörtökön hiánytalanul megérkeztek a külképviseleteken leadott szavazatok is, Magyar Péter pedig bejelentette: nem a Karmelitában, hanem a Parlament közelében lesz a miniszterelnöki irodája. A Tisza-kormány oktatási minisztere a Ciszterci Iskolai Főhatóság éléről érkezik, személyében egy újabb nő kerül a kormányba. Folyamatosan frissülő cikkünkben a csütörtöki fejleményeket követjük nyomon.

Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?

Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?

Rubovszky Rita személyében egy markáns, értékalapú, ugyanakkor komplex társadalmi kérdésekre reflektáló szemlélet rajzolódik ki.

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

In the third part of an undercover investigation, the BBC reveals how rules aimed at protecting abuse victims are being exploited.

