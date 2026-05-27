Üt az utolsó parkolóóra, de marad egy készpénzes kiskapu

Július 1-jétől Budapesten megszüntetik a parkolóautomatákat, így helyben már nem lehet majd készpénzzel parkolójegyet venni. Az autósok mobilalkalmazáson vagy SMS-ben indíthatják el a parkolást – írja a hvg.hu összefoglalója.

A városvezetés azzal indokolja a változást, hogy az automaták fenntartása és üzemeltetése túl drága volt. Volt olyan budapesti kerület, ahol évente bruttó 100 millió forint körüli összeget emésztett fel az automaták működtetése. A cél szerint a rendszer egyszerűbbé és olcsóbban fenntarthatóvá válhat.

Az SMS-alapú parkolás ugyanakkor megmarad azok számára is, akik nem szeretnének alkalmazást használni.

A tervek szerint a parkolási övezetekben sűrűbben helyeznek ki tájékoztató táblákat – akár 75 méterenként –, hogy az autósok könnyebben észrevegyék, hol és hogyan kell fizetni.

A parkolás készpénzes kifizetésére kizárólag utólag, a parkolási társaságok ügyfélszolgálatain lesz mód a parkolás megkezdésétől számított 24 órán belül.