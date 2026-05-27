2026. május 27. szerda Hella
Egy ügyfél parkolójegyet vesz egy belvárosi parkolóautomatánál.
Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán

Üt az utolsó parkolóóra, de marad egy készpénzes kiskapu

Július 1-jétől megszűnik Budapesten a parkolóautomatás parkolás, csak elektronikusan, sms-ben vagy appon keresztül lehet fizetni. Már ma is kilencven százalék felett van a mobilos parkolások aránya.

Július 1-jétől Budapesten megszüntetik a parkolóautomatákat, így helyben már nem lehet majd készpénzzel parkolójegyet venni. Az autósok mobilalkalmazáson vagy SMS-ben indíthatják el a parkolást – írja a hvg.hu összefoglalója.

A városvezetés azzal indokolja a változást, hogy az automaták fenntartása és üzemeltetése túl drága volt. Volt olyan budapesti kerület, ahol évente bruttó 100 millió forint körüli összeget emésztett fel az automaták működtetése. A cél szerint a rendszer egyszerűbbé és olcsóbban fenntarthatóvá válhat.

Az SMS-alapú parkolás ugyanakkor megmarad azok számára is, akik nem szeretnének alkalmazást használni.

A tervek szerint a parkolási övezetekben sűrűbben helyeznek ki tájékoztató táblákat – akár 75 méterenként –, hogy az autósok könnyebben észrevegyék, hol és hogyan kell fizetni.

A parkolás készpénzes kifizetésére kizárólag utólag, a parkolási társaságok ügyfélszolgálatain lesz mód a parkolás megkezdésétől számított 24 órán belül.
Radikálisan átáll Európa migrációügyben – fontosabb lesz a fogadó országok jogainak érvényesülése
Szigorítana a migrációs szabályokon az Európa Tanács. A politikai nyilatkozatot mind a 46 tagállam támogatta, köztük az igencsak érintett Nagy-Britannia, Olaszország és Dánia is. Az európai államok megállapodtak az Emberi Jogok Európai Egyezményének módosított értelmezésében is, a cél a menedékkérők és a külföldi bűnözők kitoloncolásának megkönnyítése. A részletekről Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója beszélt az InfoRádióban.
Rendszerváltás körvonalazódik a közoktatásban

A kormány felülvizsgálja a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok működését. Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.
 

Zsongó darázsfészek vár a Tisza-kormányra: a vendégmunkásvita elfed egy súlyos problémát

A magyar munkaerőpiac kritikus pontra érkezett: a belföldi tartalékok kimerültek, a foglalkoztatás csökkenni kezdett, miközben a jelenlegi idegenrendészeti szabályozást munkáltatók és szakértők egyaránt bonyolultnak, kiszámíthatatlannak és a valós gazdasági igényektől elszakadtnak tartják. A Tisza-kormány 2026. június 1-jétől felfüggeszti a „vendégmunkás-engedélyek” kiadását, a végleges szabályozás előtt azonban több kormányzati forrás szerint is szakmai egyeztetés várható. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara, az ABSL, a Sanofi és több bevándorlási szakértő egybehangzóan kevesebb, átláthatóbb engedélytípust, az országlista eltörlését, a magyarországi diplomások munkapiaci átvezetését, valamint a fehérgalléros pozíciókhoz igazított feltételrendszert sürget. A szereplők nem korlátlan nyitást, hanem széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést, valamint kiszámítható, ellenőrizhető és a munkaerőpiaci realitásokra épülő reformot kérnek a kormánytól.

Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg

Walterné Dancsó Adrienn, a Balaton Park operatív igazgatója szerint tényleg voltak idegesebb napok, de még egy ilyen rohamtempójú rendezést is tudni kell jól levezényelni.

Dozens killed in Lebanon as Israel intensifies strikes

Israel says it struck 100 Hezbollah infrastructure sites and fighters in Lebanon, after PM Benjamin Netanyahu vows to "crush" the Iran-backed group.

