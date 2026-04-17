A szavazatszámláló bizottság tagja lezár egy urnát a Nagykanizsa Központi Óvoda Kossuth téri Tagóvodában kialakított szavazókörben az országgyûlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Varga György

Eldőlt Attala sorsa a vasárnapi népszavazás után

Infostart

Érvényes és eredményes népszavazást tartottak Attalán a vármegyei hovatartozásról. A Tolna vármegyei község választásra jogosultjainak többsége úgy döntött, hogy a település Somogy vármegyéhez csatlakozzon.

Az április 12-i országgyűlési választással egy időben rendezett helyi referendumon a 648 szavazásra jogosult közül 488-an vettek részt.

A vármegyeváltást 302 helybéli támogatta, míg 179-en szavaztak nemmel. Orosváriné Bocz Tünde polgármester tájékoztatása szerint a kezdeményezés mintegy két évvel ezelőtt indult lakossági javaslatra, amelyet a képviselő-testület is támogatott – írja a teol.hu.

Attala 1975-ig Somogyhoz tartozott, így a lakosság egy része számára a mai napig ez a meghatározó kötődés. A csatlakozás melletti legfőbb érv az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés: míg a Tolna vármegyei központ, Szekszárd gépjárművel több mint egy órányira fekszik,

a somogyi vármegyeszékhely, Kaposvár 20-30 perc alatt elérhető.

A közlekedési összeköttetés is kedvezőbb Somogy irányába, Kaposvár és Attala között ugyanis naponta 17 buszpár közlekedik.

A népszavazás eredménye alapján az önkormányzat kezdeményezheti a közigazgatási átcsatolást. A folyamat következő lépéseként a döntést a kormány, majd az Országgyűlés elé terjesztik, mivel a vármegyehatárok módosítása törvényszintű rendezést igényel.

Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
Alig nyitották meg a Hormuzi-szorost, máris fenyegetőznek az újbóli lezárással

Irán a Hormuzi-szoros újbóli lezárásával fenyeget, amennyiben az Egyesült Államok nem szünteti meg a tengeri blokádot. Mindez a Forradalmi Gárdához köthető Fársz hírügynökség értesüléséből derült ki, amely egy, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácshoz közel álló forrásra hivatkozott - jelentette az Iran International.

Fordulat a Közel-Keleten: nagyot zuhant az olaj ára a Hormuzi-szoros megnyitásának hírére

Irán délután bejelentette a Hormuzi-szoros megnyitását, amire az olaj- és részvénypiacok azonnali, jelentős elmozdulással reagáltak.

Iran reopens Strait of Hormuz as Trump says US blockade will continue until deal is made

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

