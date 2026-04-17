Eldőlt Attala sorsa a vasárnapi népszavazás után

Az április 12-i országgyűlési választással egy időben rendezett helyi referendumon a 648 szavazásra jogosult közül 488-an vettek részt.

A vármegyeváltást 302 helybéli támogatta, míg 179-en szavaztak nemmel. Orosváriné Bocz Tünde polgármester tájékoztatása szerint a kezdeményezés mintegy két évvel ezelőtt indult lakossági javaslatra, amelyet a képviselő-testület is támogatott – írja a teol.hu.

Attala 1975-ig Somogyhoz tartozott, így a lakosság egy része számára a mai napig ez a meghatározó kötődés. A csatlakozás melletti legfőbb érv az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés: míg a Tolna vármegyei központ, Szekszárd gépjárművel több mint egy órányira fekszik,

a somogyi vármegyeszékhely, Kaposvár 20-30 perc alatt elérhető.

A közlekedési összeköttetés is kedvezőbb Somogy irányába, Kaposvár és Attala között ugyanis naponta 17 buszpár közlekedik.

A népszavazás eredménye alapján az önkormányzat kezdeményezheti a közigazgatási átcsatolást. A folyamat következő lépéseként a döntést a kormány, majd az Országgyűlés elé terjesztik, mivel a vármegyehatárok módosítása törvényszintű rendezést igényel.