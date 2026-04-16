Nyitókép: PIxabay

Ki kit utasíthat? – Ezt jelentené a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Az InfoRádiónak nyilatkozó nemzetközi jogász szerint az Európai Ügyészséghez történő csatlakozáshoz módosítani kell majd az alaptörvényt, mert eddig Magyarországon a vádhatóságot kizárólag a magyar ügyészség képviselte.

2017 óta működik az Európai Ügyészség.

A 27 uniós tagállam közül mindössze

  • Magyarország,
  • Dánia és
  • Írország

nem csatlakozott még a szervezethez. Tóth Norbert nemzetközi jogász elmondása szerint Dánia és Írország amiatt, mert a szabadság, biztonság és jog érvényesülésén alapuló térség mint átfogó szabályozási terület tekintetében úgynevezett opt-out joga van, nem kötelező részt venniük ezekben a kérdésekben, Magyarországnak pedig bár nincs opt-outja, de amiatt, mert megerősített együttműködésben lett létrehozva az Európai Ügyészség, megtehette, hogy ebben nem vesz részt.

„Viszont amennyiben most úgy döntünk, hogy részt akarunk venni, akkor ennek alkotmányossági akadálya van, de ez elmozdítható, ugyanis a magyar alaptörvénynek az E) cikke azt mondja, hogy az európai uniós együttműködésben felhatalmazáshoz lényegében a magyar Országgyűlés jóváhagyása kell, ráadásul az alaptörvény tartalmaz a magyar ügyészségre vonatkozóan is szabályokat, a magyar ügyészség a kizárólagos képviselője Magyarországon a vádnak, vádhatóság kizárólagosan ez az ügyészség” – mutatott rá az InfoRádió megkeresésére Tóth Norbert.

A csatlakozáshoz tehát a kizárólagossági szabályt kell módosítani kell a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint.

Ha az Európai Ügyészség munkájában Magyarország tehát részt vesz, ez azt fog technikailag jelenteni, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények esetében a nyomozást és a vádhatósági feladatokat Magyarországon az Európai Ügyészség fogja ellátni.

Az ügyészek magyar ügyészek lesznek, de az Európai Ügyészséghez lesznek beosztva, a magyar nyelvet és a magyar szabályozást kell, hogy ismerjék.

Tóth Norbert azt is elmondta még, hogy 2021 óta a Legfőbb Ügyészség és az Európai Ügyészség között munkamegállapodás van érvényben, tehát van kapcsolat a két szerv között most is.

Arról is beszélt, hogy az Európai Ügyészség magyar ügyészei nem utasíthatóak.

„Tehát az európai ügyészi munkakörben dolgozó, egyébként magyar ügyészeket a Legfőbb Ügyészség vagy a magyar ügyészi szervezet nem utasíthatja, csak az Európai Ügyészség. Ez lefordítva azt jelenti, hogy

amennyiben úgy látja az Európai Ügyészség, hogy az adott bűncselekményeknél magyar szervek nyomozati cselekménye szükséges, akkor a magyar rendőrséget vagy akár az ügyészi szervezetet utasíthatja ezek elvégzésére.

De inkább alapvetően egyébként a rendőrség és a NAV lehet érdekes, főleg a NAV, mert a pénzügyi bűncselekmények esetében a NAV végzi a nyomozati cselekmények nagy részét” – részletezte.

Az Európai Ügyészség azokat a feltételezett korrupciós bűncselekményeket fogja vizsgálni, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik.

nemzetközi jog

európai ügyészség

tóth norbert

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

Magyar Péter nem költözik a Karmelitába

A Tisza jelöltje lett az újraszámlálás győztese

A jegybank elnökével egyeztetett a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Donald Trump elismerően szólt a leendő magyar miniszterelnökről

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Lapinformációk szerint Orbán Viktor nem megy el a jövő heti ciprusi EU-csúcsra

Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
Nem költözik Magyar Péter a Karmelitába, bebiztosított egy helyet a Tisza, fontos vezetőkkel tárgyaltak a leendő kormánytagok

137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, miután szerdán lezárult az újraszámolás Zala 2. számú, keszthelyi választókerületében. Néhány körzetben a levélszavazatok és az átjelentkezők miatt még lehet változás, pénteken már tisztábban láthatunk, a végeredmény szombatra várható. A leendő magyar miniszterelnök Románia, Izrael, Írország és Portugália miniszterelnökével is beszélt a Tisza Párt bő kétharmados vasárnapi győzelmét követően, a pénzügyminiszteri szék várományosa pedig az MNB elnökével egyeztetett az euró bevezetéséről. Folyamatosan frissülő cikkünkben a csütörtöki fejleményeket követjük nyomon.

Kiszivárgott az EU új terve: így csökkentenék a rezsiárakat Európában

Az Európai Bizottság átfogó energiatakarékossági csomagot készít elő, melynek célja az áramárak tartós csökkentése és a fosszilis energiahordozókról való leválás felgyorsítása.

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

In the third part of an undercover investigation, the BBC reveals how rules aimed at protecting abuse victims are being exploited.

2026. április 16. 09:05
Magyar Péter nem költözik a Karmelitába
Parókás bakot lőttek Baranyában – képek
