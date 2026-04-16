Karácsony Gergely: arra számítok, hogy a Magyar Államkincstár eltekint a jogellenes inkasszótól

Karácsony Gergely a vasárnapi országgyűlési választás eredményére tekintettel hétfőn levelet írt a Magyar Államkincstár vezetőjének, akit arra szólított fel, hogy tekintsen el attól, hogy áprilisban újra inkasszálja a Fővárosi Önkormányzat folyószámláját. A főpolgármester tájékoztatása szerint jelenleg mínusz 6,5 milliárd forint van a folyószámlájukon.

Karácsony Gergely az InfoRádióban elmondta: eddig nem történt meg az inkasszó, és bízik benne, hogy később sem jár el így a Magyar Államkincstár, amely egyébként most újabb adatokat kért a fővárosi vezetéstől. A főpolgármester jelezte, hogy természetesen eleget tesznek ennek a kérésnek, hogy lássák az illetékesek a valós és teljes képet a főváros pénzügyi helyzetéről, illetve arról, hogyan tudnak biztosan működni a következő hónapokban is.

Azt gondolja, hogy az adatok ismeretében, illetve tekintettel a folyamatban lévő bírósági perekre, alkotmánybírósági határozatra és arra a politikai helyzetre, ami kialakult Magyarországon,

arra lehet számítani, hogy az államkincstár eltekint a szerinte jogellenes inkasszótól.

Karácsony Gergely szerint ha így lesz, és megalakul az új kormány, akkor utána lehet tárgyalni arról, hogyan tudják hosszú távon is biztosítani a főváros működőképességét.

A főpolgármester elmondása szerint azt a törvényi lehetőséget szeretnék kihasználni, hogy a Magyar Államkincstár 60 napig eltekinthet a szolidaritási hozzájárulás beszedésétől. Karácsony Gergely hozzátette: ennek a 60 napnak elégnek kell lennie ahhoz, hogy addig világos menetrendet alkothassanak a folytatásra. Mint mondta,

az új kormány egy olyan választási program végrehajtására kapott nagyon erős felhatalmazást a választópolgároktól, amely „szakít az elmúlt 16 év Budapest- és önkormányzatellenes politikájával”.

A Fővárosi Önkormányzat pedig mostantól abban érdekelt, hogy szülessen egy olyan megállapodás, amely révén Budapest visszakapja azokat a forrásokat, amelyeket az elmúlt években elvettek tőle.

Karácsony Gergely azt javasolta a Magyar Államkincstárnak, hogy éljen a 60 napra vonatkozó felfüggesztési jogával, már csak azért is, mert véleménye szerint

„súlyosan felmerül a hivatali visszaélés vádja abban az esetben, hogyha mégis bekövetkezik az inkasszó”.

Emlékeztetett, hogy jogerős bírósági döntés mondta ki, hogy a fővárost érintő elvonásoknak nincsenek meg a törvényi alapjai. Ezt pedig egy olyan, a Kúrián meghozott döntés állapította meg, amely ugyan egy konkrét per kapcsán született, de egy általános érvényű jogértelmezés.

A főpolgármester hangsúlyozta: „nagyon fontos közérdek forog kockán, mert nyilvánvaló, hogy a nemzet fővárosának működnie kell abban a rövid időszakban is, amíg az előző kormány leköszön és az új kormány megalakul, úgyhogy szerintünk az államkincstárnak nem csak egyszerűen jogi lehetősége, hanem jogi és erkölcsi kötelessége is, hogy ne turkáljon jogszerűtlenül a főváros folyószámláján”.

Bízik az új kormánnyal való hatékony együttműködésben

Karácsony Gergely kitért arra is, hogy szerdán a Tisza-frakció két fővárosi képviselőjével egyeztetett. A tárgyaláson részt vett Bujdosó Andrea frakcióvezető is, aki vasárnap a Pest vármegyei 3. számú egyéni választókerületben szerzett parlamenti mandátumot. Karácsony Gergely természetesen gratulált Bujdosó Andreának a győzelméhez, és jelezte neki, hogy a Tisza-kormány megalakulása után újabb egyeztetést szeretne, hogy rendezzék azokat az ügyeket, amelyek kapcsán azt gondolja, hogy mindketten elkötelezettek a pozitív változás irányába.

A főpolgármester hozzátette: bízik benne, hogy jó, együttműködő lesz a kapcsolat a főváros és az új kormány között, illetve a fővárosi városvezetés megerősítésében is reménykedik. „A választási eredmény ismeretében mindannyiunknak az a közös felelőssége, hogy megtaláljuk azokat a politikai kompromisszumokat, amiket eddig nem. Nagyon remélem, hogy a Tisza-frakció tevőlegesen is részt vesz a főváros kormányzásában, ahogy ezt eddig is szerettem volna elérni, de a 2026-os parlamenti felkészüléssel összefüggésben eddig nem jött létre ez a megállapodás. Azt gondolom, hogy most már nincsen semmi akadálya, hogy közösen vezessük a várost” – összegzett Karácsony Gergely.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.