ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.78
usd:
309.9
bux:
136256.09
2026. április 16. csütörtök Csongor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Főpolgármesteri Hivatal sajtótermében 2025. május 29-én. A főváros a likviditás megőrzése érdekében leállította a Budapesti Közművek, a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft. kifizetéseit - jelentette be a főpolgármester, miután a Magyar Államkincstár törvénytelenül emelt le Budapest folyószámlájáról több mint 10 milliárd forintot.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Karácsony Gergely: arra számítok, hogy a Magyar Államkincstár eltekint a jogellenes inkasszótól

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A főpolgármester az InfoRádióban azt mondta, azt a törvényi lehetőséget szeretnék kihasználni, hogy a Magyar Államkincstár 60 napig eltekinthet a szolidaritási hozzájárulás beszedésétől. Karácsony Gergely szerint ennek a 60 napnak elégnek kell lennie ahhoz, hogy addig világos menetrendet alkothassanak a folytatásra. Kitért arra is, milyen együttműködésre számít a Tisza-kormánnyal.

Karácsony Gergely a vasárnapi országgyűlési választás eredményére tekintettel hétfőn levelet írt a Magyar Államkincstár vezetőjének, akit arra szólított fel, hogy tekintsen el attól, hogy áprilisban újra inkasszálja a Fővárosi Önkormányzat folyószámláját. A főpolgármester tájékoztatása szerint jelenleg mínusz 6,5 milliárd forint van a folyószámlájukon.

Karácsony Gergely az InfoRádióban elmondta: eddig nem történt meg az inkasszó, és bízik benne, hogy később sem jár el így a Magyar Államkincstár, amely egyébként most újabb adatokat kért a fővárosi vezetéstől. A főpolgármester jelezte, hogy természetesen eleget tesznek ennek a kérésnek, hogy lássák az illetékesek a valós és teljes képet a főváros pénzügyi helyzetéről, illetve arról, hogyan tudnak biztosan működni a következő hónapokban is.

Azt gondolja, hogy az adatok ismeretében, illetve tekintettel a folyamatban lévő bírósági perekre, alkotmánybírósági határozatra és arra a politikai helyzetre, ami kialakult Magyarországon,

arra lehet számítani, hogy az államkincstár eltekint a szerinte jogellenes inkasszótól.

Karácsony Gergely szerint ha így lesz, és megalakul az új kormány, akkor utána lehet tárgyalni arról, hogyan tudják hosszú távon is biztosítani a főváros működőképességét.

A főpolgármester elmondása szerint azt a törvényi lehetőséget szeretnék kihasználni, hogy a Magyar Államkincstár 60 napig eltekinthet a szolidaritási hozzájárulás beszedésétől. Karácsony Gergely hozzátette: ennek a 60 napnak elégnek kell lennie ahhoz, hogy addig világos menetrendet alkothassanak a folytatásra. Mint mondta,

az új kormány egy olyan választási program végrehajtására kapott nagyon erős felhatalmazást a választópolgároktól, amely „szakít az elmúlt 16 év Budapest- és önkormányzatellenes politikájával”.

A Fővárosi Önkormányzat pedig mostantól abban érdekelt, hogy szülessen egy olyan megállapodás, amely révén Budapest visszakapja azokat a forrásokat, amelyeket az elmúlt években elvettek tőle.

Karácsony Gergely azt javasolta a Magyar Államkincstárnak, hogy éljen a 60 napra vonatkozó felfüggesztési jogával, már csak azért is, mert véleménye szerint

„súlyosan felmerül a hivatali visszaélés vádja abban az esetben, hogyha mégis bekövetkezik az inkasszó”.

Emlékeztetett, hogy jogerős bírósági döntés mondta ki, hogy a fővárost érintő elvonásoknak nincsenek meg a törvényi alapjai. Ezt pedig egy olyan, a Kúrián meghozott döntés állapította meg, amely ugyan egy konkrét per kapcsán született, de egy általános érvényű jogértelmezés.

A főpolgármester hangsúlyozta: „nagyon fontos közérdek forog kockán, mert nyilvánvaló, hogy a nemzet fővárosának működnie kell abban a rövid időszakban is, amíg az előző kormány leköszön és az új kormány megalakul, úgyhogy szerintünk az államkincstárnak nem csak egyszerűen jogi lehetősége, hanem jogi és erkölcsi kötelessége is, hogy ne turkáljon jogszerűtlenül a főváros folyószámláján”.

Bízik az új kormánnyal való hatékony együttműködésben

Karácsony Gergely kitért arra is, hogy szerdán a Tisza-frakció két fővárosi képviselőjével egyeztetett. A tárgyaláson részt vett Bujdosó Andrea frakcióvezető is, aki vasárnap a Pest vármegyei 3. számú egyéni választókerületben szerzett parlamenti mandátumot. Karácsony Gergely természetesen gratulált Bujdosó Andreának a győzelméhez, és jelezte neki, hogy a Tisza-kormány megalakulása után újabb egyeztetést szeretne, hogy rendezzék azokat az ügyeket, amelyek kapcsán azt gondolja, hogy mindketten elkötelezettek a pozitív változás irányába.

A főpolgármester hozzátette: bízik benne, hogy jó, együttműködő lesz a kapcsolat a főváros és az új kormány között, illetve a fővárosi városvezetés megerősítésében is reménykedik. „A választási eredmény ismeretében mindannyiunknak az a közös felelőssége, hogy megtaláljuk azokat a politikai kompromisszumokat, amiket eddig nem. Nagyon remélem, hogy a Tisza-frakció tevőlegesen is részt vesz a főváros kormányzásában, ahogy ezt eddig is szerettem volna elérni, de a 2026-os parlamenti felkészüléssel összefüggésben eddig nem jött létre ez a megállapodás. Azt gondolom, hogy most már nincsen semmi akadálya, hogy közösen vezessük a várost” – összegzett Karácsony Gergely.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

budapest

magyar államkincstár

szolidaritási hozzájárulás

inkasszó

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat – elemzők az Arénában

A magyar társadalom támogatja az euró bevezetését, ami 4-6 éves projekt lehet – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint az euróbevezetési program meghirdetése már önmagában előnyt jelent egy gazdaságpolitika számára a kamatok csökkenésén, az árfolyam stabilitásán keresztül.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.16. csütörtök, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig

A magyar gazdaságban érdemi növekedés évek óta nincs, a költségvetési hiány az egekben, míg az államadósság emelkedő pályára került. A kétharmados parlamenti többséggel felhatalmazott leendő Tisza kormány ezért kénytelen lesz válságkezeléssel indítani működését. De vajon milyen mozgástere lehet az új kabinetnek, hogyan alakulhatnak a fontosabb gazdasági mutatók, mikor számolhatunk az euró bevezetésével és változhatnak-e az állammal szemben támasztott állampolgári elvárások − ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Tardos Gergellyel, az OTP Elemzési Központ igazgatójával a Portfolio Checklist Extrában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új korszak jön Budapesten: a reptéri busz már a valós idejű repülőtéri forgalomhoz igazodik

Egy új, adatalapú repülőgépforgalom-figyelő rendszer valós idejű adatok alapján segíti a 100E repülőtéri buszjárat közlekedésének rugalmas sűrítését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Blockade of Iranian ports will last 'as long as it takes', US defence secretary says

In a Pentagon update, Pete Hegseth urges Iran to "choose wisely". The US says 14 ships have been forced to turn round since its blockade began on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 16. 16:26
Sorra kerülnek elő a világháborús bombák egy budai építkezésen
2026. április 16. 16:15
Súlyos károkat okozott a fagy az elmúlt napokban
×
×