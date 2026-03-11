ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.94
usd:
332.51
bux:
122597.04
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Villamosok az Angyalföld kocsiszínben, ahol tervezőket keresnek fejlesztésekhez.
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Elfogyott Budapest pénze, 45 milliárdos hitelt kell felvennie a BKK-nak

Infostart

45 milliárd forint átmeneti forgóeszközhitelt vesz fel a BKK a K&H-tól és az MBH-tól, mert a főváros számláján alig maradt pénz a hét elejére, most kezdenek befutni az adóelőlegek bevételei.

Két ülés között hozott főpolgármesteri döntéssel összesen 45 milliárd forint átmeneti forgóeszköz-hitelt vesz fel márciusban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. A hitel nagyobbik részét – 30 milliárd forintot – a BKK bejáratott pénzügyi partnere a K&H Bank nyújtja, míg a kisebbik részt – 15 milliárd forintot – az MBH Bank biztosítja a fővárosi cégnek – írja a Népszava.

Karácsony Gergely főpolgármester 2026. február 18-án kelt levelében „a fennálló finanszírozási környezet következtében kialakult kritikus likviditási hiány elhárítása, a finanszírozás biztonságának sürgős megteremtése érdekében” azt kérte a BKK Zrt.-től, hogy a beérkezett ajánlatok közül a magasabb, azaz a 45 milliárd forint összegű hitelkeret igénybevételét lehetővé tevő ajánlatot fogadják el. A főpolgármester február 26-án engedélyezte a hitelfelvételeket. Ehhez egyébként nincs szükség a kormány engedélyére, lévén az éven belüli lejáratú kölcsönök esetében ez nem szükséges kelléke a szerződéskötésnek.

Ezzel egyik agyik adósság váltja a másikat. A BKK és a BKV március végéig egyenlíti ki a tavalyi évről áthozott 65 milliárd forint plusz kamatai jelentette vállalkozói számlatartozását a főváros segédletével.

A főváros és a kormány perben áll a szolidaritási hozzájárulás miatt, de a januári 11,7 milliárdot inkasszózta az államkincstár,

így a februári bérek március eleji kifizetésének érdekében a városvezetés februárban arra kért és kapott felhatalmazást a közgyűléstől, hogy a 40 milliárd forintos hitelkeretet 50 milliárdra emeljék fel átmeneti jelleggel március 15-ig. Ekkor ugyanis a városvezetés reményei szerint 120 milliárd forint iparűzési adóelőleg érkezik a fővárosi számlára.

Kezdőlap    Belföld    Elfogyott Budapest pénze, 45 milliárdos hitelt kell felvennie a BKK-nak

budapest

bkk

csőd

hitel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Senkinek nem érdeke” – Elemző: nem lesz hosszú a válság Irán miatt

„Senkinek nem érdeke” – Elemző: nem lesz hosszú a válság Irán miatt

Az iráni háborúnak és a közel-keleti válságnak szerteágazó hatása van a világgazdaságra, ezért nem várható a konfliktus elhúzódása – mondta az InfoRádió által megkérdezett szakértő.
 

Az iráni háború megdrágítja a Távol-Keletről érkező áruforgalmat is – Lóga Máté az Arénában

Az új iráni legfelsőbb vezető köszöni szépen, él és virul

Így ütötték ki az irániak a világ két legjelentősebb olajexportáló országát

„Ne merjetek tüntetni a kormány ellen” – figyelmeztette az irániakat az ország rendőrfőnöke

Irán fenyeget, bankok és pénzintézetek megtámadását is tervezi

VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Irán szerda kora reggel bejelentette, hogy a háború kezdete óta „legintenzívebb és legkeményebb műveletét” indította el. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszcsapással fenyegetett emiatt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy bajban lehet a négyszeres olimpiai bajnok legenda: százmillió forintos kifizetés miatt magyarázkodik

Nagy bajban lehet a négyszeres olimpiai bajnok legenda: százmillió forintos kifizetés miatt magyarázkodik

Michael Johnsont, a négyszeres olimpiai bajnok sprinterlegendát azzal vádolják, hogy 500 ezer dollárt (mintegy 190 millió forintot) fizetett ki saját magának a becsődölt sportvállalkozásából.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Cargo ship on fire in Strait of Hormuz after three vessels hit by 'unknown projectiles'

Cargo ship on fire in Strait of Hormuz after three vessels hit by 'unknown projectiles'

The reports of attacks on commercial ships came after the US said it "eliminated" 16 Iranian mine-layers in the area. Elsewhere, two drones were downed near Dubai airport.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 11. 11:26
Már Ukrajnában van a magyar vizsgálóbizottság – itt vannak a legfrissebb információk
2026. március 11. 11:07
Indul a Megbízható Szobabérlet program, az AHA Budapest
×
×