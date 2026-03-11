Elfogyott Budapest pénze, 45 milliárdos hitelt kell felvennie a BKK-nak

Két ülés között hozott főpolgármesteri döntéssel összesen 45 milliárd forint átmeneti forgóeszköz-hitelt vesz fel márciusban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. A hitel nagyobbik részét – 30 milliárd forintot – a BKK bejáratott pénzügyi partnere a K&H Bank nyújtja, míg a kisebbik részt – 15 milliárd forintot – az MBH Bank biztosítja a fővárosi cégnek – írja a Népszava.

Karácsony Gergely főpolgármester 2026. február 18-án kelt levelében „a fennálló finanszírozási környezet következtében kialakult kritikus likviditási hiány elhárítása, a finanszírozás biztonságának sürgős megteremtése érdekében” azt kérte a BKK Zrt.-től, hogy a beérkezett ajánlatok közül a magasabb, azaz a 45 milliárd forint összegű hitelkeret igénybevételét lehetővé tevő ajánlatot fogadják el. A főpolgármester február 26-án engedélyezte a hitelfelvételeket. Ehhez egyébként nincs szükség a kormány engedélyére, lévén az éven belüli lejáratú kölcsönök esetében ez nem szükséges kelléke a szerződéskötésnek.

Ezzel egyik agyik adósság váltja a másikat. A BKK és a BKV március végéig egyenlíti ki a tavalyi évről áthozott 65 milliárd forint plusz kamatai jelentette vállalkozói számlatartozását a főváros segédletével.

A főváros és a kormány perben áll a szolidaritási hozzájárulás miatt, de a januári 11,7 milliárdot inkasszózta az államkincstár,

így a februári bérek március eleji kifizetésének érdekében a városvezetés februárban arra kért és kapott felhatalmazást a közgyűléstől, hogy a 40 milliárd forintos hitelkeretet 50 milliárdra emeljék fel átmeneti jelleggel március 15-ig. Ekkor ugyanis a városvezetés reményei szerint 120 milliárd forint iparűzési adóelőleg érkezik a fővárosi számlára.