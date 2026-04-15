2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két kérdéses személyes ígéret van

Infostart / InfoRádió

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának. Magyarics Tamást kérdezte az InfoRádió az Aréna című műsorban.

Néhány nappal a magyarországi parlamenti választások után, amelyen a Tisza Párt kétharmados győzelmet aratott, és egy héttel azután, hogy az amerikai alelnök, J. D. Vance Budapesten járt – éppen a magyar-amerikai barátság napjához időzítve, gazdasági megállapodásokat aláírva, Orbán Viktort és kormányát a támogatásáról biztosítva –, felmerül a kérdés: milyen lehet a magyar-amerikai kapcsolatok jövője?

Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint a jövőben feltehetően változni fog Washington és Budapest viszonya.

„Magyarország eszközbeszerzést hajt végre az Egyesült Államokból, főleg a hadiipari eszközbeszerzésre kell itt gondolni.

Az amerikai befektetések általában nem kormányfüggőek, például a Biden-kormányzat alatt is eléggé sok amerikai befektetés érkezett Magyarországra.

Az üzlet, az üzlet” – fogalmazott. Hozzátette: a védelmi beszerzéseket nyilvánvalóan felpörgeti az, hogy Magyarország a NATO-tagállamokat érintő legújabb kötelezettség szerint a GDP 5 százalékát költi védelmi kiadásokra. Igaz, hogy ez tulajdonképpen 3,5 plusz 1,5 százalék, és utóbbi inkább infrastruktúrára és hasonló célokra megy, de az is nagyon fontos, és amerikai vállalatok vehetnek benne részt. Emellett felidézte, hogy például több százmillió dolláros rakétavédelmi rendszerről is szó volt, vagy pedig ezen túlmenően egy olyan, hosszabb távú 20 milliárd dolláros üzletről, melynek során moduláris reaktorokat telepítenének itt amerikai cégek, például a Westinghouse.

Vannak emellett személyre szóló ígéretek, amelyeket Donald Trump tett többek között például az orosz olajra vonatkozó szankciók ügyében.

Hangsúlyozottan mondta Donald Trump is és J. D. Vance is, hogy ez Orbán Viktornak, illetve a Fidesz-kormánynak szól, ahogy az a pénzügyi ernyőnek nevezett megoldás is, ami biztosítja, hogy ha Magyarország problémás pénzügyi helyzetbe kerülne, az amerikaiak a kormány mögé állnának.

„Ez azért érdekes, főleg az olaj ügye, mert erős a gyanúja az embernek, hogy a Barátság olajvezeték eléggé hamar meg fog javulni, viszont orosz olajat szállít. Tehát hogyha eddig azért nem jött orosz olaj, mert a Barátság vezeték sérült, akkor mire beindul, már amerikai szankció alá fog esni az orosz kőolaj-export, a behozatal.

Érdekes kérdés lesz, hogy ebben a helyzetben mit lép az amerikai kormány, hogy kiterjeszti-e ezt az ígéretet az új kormányra”

– vetette fel Magyarics Tamás.

A kőolajbeszerzés ügyében J. D. Vance látogatásakor született egy megállapodás, amely szerint 510 ezer tonna amerikai kőolajat vesz Magyarország 500 millió dollár értékben. Ez az összes magyar felhasználás töredéke, 5-6 százaléka, és nem is „amerikai olaj” lenne – emelte ki, megjegyezve, hogy amerikai vállalatok által a Közel-Keleten, bárhol termelt olajról lenne szó. Tehát szerinte a Mol-üzlet megmaradhat, mert abban az esetben egy, az amerikai kormányzat és egy magánvállalat közötti szerződésről van szó.

A másik kőolajjal kapcsolatos kérdés az, hogy a szankciós politika érvényes-e vagy nem érvényes a továbbiakban.

„Most az is nyilvánvaló, hogy

az Európai Unió elnézőbb lesz a magyar kormánnyal szemben különböző, a deficiteljárással és egyéb ügyekkel kapcsolatban, de olyat is lehetett hallani, hogy augusztus végéig ezek nem nagyon rendeződnek.

A kérdés az, hogy odáig a pénzügyi helyzet hogyan alakul, mert most úgy tűnik, hogy eléggé súlyos. Magyar Péter az első sajtótájékoztatóján hangsúlyosan beszélt arról, mennyire fontos lenne a fiskális és a pénzügypolitikát összeegyeztetni. Feltehetően nem véletlenül említette ezt az ügyet, mert esetleg olyan a magyar pénzügyi helyzet jelen pillanatban, hogy mondjuk borotvélen táncol, vagy olyan kötelezettségek vannak, amelyeket rövid időn belül kell teljesíteni. Ez is egy olyan kérdés tehát, ami változtathat a magyar-amerikai kapcsolatokon” – emelte ki Magyarics Tamás.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.

amerika

magyarország

egyesült államok

donald trump

diplomácia

elte

magyarics tamás

magyar péter

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának. Magyarics Tamást kérdezte az InfoRádió az Aréna című műsorban.
 

Donald Trump elismerően szólt a leendő magyar miniszterelnökről

„A barátom volt” – Donald Trump politikai búcsúja Orbán Viktortól

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

A Mi Hazánk elnökével, Toroczkai Lászlóval is egyeztetett Sulyok Tamás köztársasági elnök a hivatalában szerdán. Az államfő egymás után fogadta az új Országgyűlésbe bejutó pártok vezetőit. Magyar Pétert felkérte kormányalakításra, az új Országgyűlés alakuló ülése május 6-7. környékén lehet.
 

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztetett, amely után doorstep sajtótájékoztatót tartott, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy várhatóan mikor alakul meg az új Országgyűlés és mikor állhat fel hivatalosan is az új kormány. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.

Váratlan bejelentést tett az egyik leggazdagabb magyar: támogatja a Tisza vagyonadóját, ezt üzente Magyar Péternek

Váratlan bejelentést tett az egyik leggazdagabb magyar: támogatja a Tisza vagyonadóját, ezt üzente Magyar Péternek

Jellinek Dániel, az ország egyik leggazdagabb üzletembere elviekben támogatja a Tisza Párt vagyonadó-javaslatát.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

