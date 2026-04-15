2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter Sulyok Tamás köztársasági elnöknél 2026. április 15-én a Sándor-palotában
Nyitókép: Facebook/ Magyar Péter

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

ELŐZMÉNYEK

Szerda délelőtt 10 órakor fogadta Sulyok Tamás államfő a Tisza Párt elnökét a Sándor-palotában. Magyar Péter a helyszínen röviden nyilatkozott a sajtónak. Ezt megelőzően a Kossuth rádiónak, majd ezután az M1 tévécsatornában nyilatkozott. Az InfoRádió információi szerint az államfő külön-külön fogadja Magyar Pétert, Orbán Viktort és Toroczkai Lászlót, a parlamentbe jutott pártok vezetőit.

Magyar Péter a találkozó előtt többek között arról beszélt a helyszíne megjelent újságíróknak, hogy Sulyok Tamásnak az új kormány megalakulása után távoznia kell.

„Bemegyek, meghallgatom a köztársasági elnök urat, és egyben a választási eredménye után jelzem a magyar nép döntését, hogy Sulyok Tamásnak távoznia kell az új kormány megalakulása után a hivatalából. Sulyok Tamás alkalmatlanan arra, hogy megtestesítse a magyar nemzet egységét, méltatlan arra, hogy a törvényesség őre legyen Magyarországon. Sulyok Tamás alkalmatlan arra, hogy erkölcsi példakép legyen a magyar emberek számára” – zárta rövid nyilatkozatát.

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Szerda délelőtt 10 órakor fogadta Sulyok Tamás államfő a Tisza Párt elnökét a Sándor-palotában. Magyar Péter a helyszínen röviden nyilatkozott a sajtónak. Ezt megelőzően a Kossuth rádiónak, majd ezután az M1 tévécsatornában nyilatkozott. Az InfoRádió információi szerint az államfő külön-külön fogadja Magyar Pétert, Orbán Viktort és Toroczkai Lászlót, a parlamentbe jutott pártok vezetőit.
 

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét - Mit csinál ma az OTP, a Mol, vagy a 4iG?

A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét - Mit csinál ma az OTP, a Mol, vagy a 4iG?

Alapvetően jó a hangulat a nemzetközi tőkepiacokon, a befektetők azt árazzák, hogy áttörés jöhet az amerikai-iráni tárgyalásokban a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Ez alapvetően javította a nemzetközi befektetői közösség kockázatvállalási hajlandóságát, de nagyot mentek tegnap az amerikai technológiai részvények is, ami a szélesebb piacok számára is lendületet adott. Az ázsiai tőzsdéken emelkedéseket lehetett látni reggel, míg Európában kis mozgásokkal indul a nap. A magyar tőzsdén még mindig a Tisza párt kétharmados győzelme mozgatja az árfolyamokat, míg hétfőn a blue-chipek emelkedtek nagyot, azokban kedden már kisebb korrekció volt, ma pedig ismét emelkedés van, erősödnek a hazai blue chipek, felpattant a 4iG és az Opus.

Meglépték az NB I-ben: teljesen felforgatják az élvonalat, egyetlen sorsdöntő meccsen múlhat minden

Meglépték az NB I-ben: teljesen felforgatják az élvonalat, egyetlen sorsdöntő meccsen múlhat minden

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökségének döntése értelmében a következő szezontól átalakul a hazai élvonalbeli bajnokságok kiesési rendszere.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

2026. április 15. 10:40
Brutális, tizennyolc kilométeres torlódás alakult ki az M1-esen
2026. április 15. 10:22
Többszörösen cserbenhagyó autós tombolt Székesfehérváron, egy rendőr lebuktatta
