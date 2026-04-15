Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Magyar Péter a találkozó előtt többek között arról beszélt a helyszíne megjelent újságíróknak, hogy Sulyok Tamásnak az új kormány megalakulása után távoznia kell.

„Bemegyek, meghallgatom a köztársasági elnök urat, és egyben a választási eredménye után jelzem a magyar nép döntését, hogy Sulyok Tamásnak távoznia kell az új kormány megalakulása után a hivatalából. Sulyok Tamás alkalmatlanan arra, hogy megtestesítse a magyar nemzet egységét, méltatlan arra, hogy a törvényesség őre legyen Magyarországon. Sulyok Tamás alkalmatlan arra, hogy erkölcsi példakép legyen a magyar emberek számára” – zárta rövid nyilatkozatát.