2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Sándor-palota elõtt 2026. április 15-én, mielõtt megbeszélést folytat Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, aki személyes egyeztetésre hívta az Országgyûlésbe jutó pártok vezetõit.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

ELŐZMÉNYEK

Magyar Péter mintegy 40 perces megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a Sándor-palotában, majd nyilatkozott a sajtónak. Mint mondta, május 6-7-én ülhet össze az új Országgyűlés. Felszólította Sulyok Tamás államfőt a távozásra, aki Magyar Péter szerint „sejtelmes választ adott, azt mondta, megfontolja”.

A Tisza Párt elnöke elmondta: Sulyok Tamásnak megköszönte a meghívást, ami egy hagyományoknak megfelelő meghívás volt. A köztársasági elnök tájékoztatta arról, hogy mi lesz a menetrendje az új Országgyűlés összehívásának, majd megállapodtak pár dologban – tette hozzá.

„Tájékoztatott az államfő, hogy mint a legtöbb voksot kapó párt elnökét, engem fog felkérni az Országgyűlés alakulóülésén miniszterelnöknek. És miután a magyar parlament megválaszt miniszterelnöknek, én kapok kormányalakítási megbízást” – fogalmazott.

A Tisza Párt elnöke hozzátette, hogy arról is tájékoztatta a köztársasági elnök, hogy most pénteken megkezdődnek a pártok vezetői között, a Sándor-palota főigazgatójának és az Országgyűlés főigazgatójának a részvételével a leendő országgyűlési bizottságokról, és magáról az alakulóülés menetéről is. „Én ebben egyetértettem; a Tisza Párt delegálni fog több vezetőt is, hogy részt vegyenek ezen a protokolláris, de egyben politikai egyeztetésen.”

Hozzátette: Sulyok Tamás közölte, hogy az ő számításaik szerint

legkorábban a május 1-jei hosszú hétvége után, május 4-én kerülhet sor az Országgyűlés alakuló ülésére, de reálisan május 6-7-e lehet az , amikor erre ténylegesen sor kerül.

Magyar Péter emlékeztetett: az Alaptörvény szerint az országgyűlési választások után legkésőbb 30 nappal később össze kell hívni az Országgyűlés alakuló ülését. „De abban maradtunk, hogy az elnök úr a lehető legkorábbi időpontra fogja összehívni.”

A Tisza Párt elnöke arról is tájékoztatott, hogy az egyeztetésen megismételte: „A magyar emberek nem egy kormányváltásra szavaztak, hanem egy rendszerváltásra. Megismételtem, hogy Sulyok Tamás az én és a magyar emberek szemében méltatlan, hogy a magyar emberek egységét megtestesítse. Alkalmatlan, hogy a törvényesség fölött őrködjön, hogy erkölcsi mérce legyen.”

Magyar Péter szerint ugyanis számtalan alkalom volt, amikor a köztársasági elnöknek meg kellett volna szólalnia, a magyar emberek védelmében, őrködve a demokratikus államrend fölött, hiszen „olyan dolgok derültek ki, amik teljesen vállalhatatlanok egy jogállamban”. Ezért

azt kérte tőle, hogy önként távozzon a hivatalából, miután megalakul a Tisza-kormány. Azt is közölte az államfővel, hogy ellenkező esetben az új kormány élni fog a választóktól kapott felhatalmazással, Alaptörvény-módosítással és így el fogják távolítani a hivatalából, miként az Alkotmánybíróság elnökét vagy a legfőbb ügyészt.

„Elnök úr sejtelmes választ adott erre a felvetésemre, azt mondta: ő is szeretné megőrizni a jogállamot, Magyarország külföldi, kifelé történő reputációját és hírnevét, ezért megfontolja” – mondta.

Újságírói kérdésre válaszolva közölte: személy szerint örülne annak, ha még inkább korlátozni lehetne – fékekkel és ellensúlyokkal – a mindenkori magyar miniszterelnök hatáskörét, ezért arról is elbeszélgettek az államfővel, hogy nem lenne-e érdemes egy kicsit megerősített hatáskörrel módosítani az Alaptörvény, és nem lenne-e érdemes közvetlen köztársaságielnök-választást tartani. Magyar Péter azt is közölte:

nincs konkrét jelöltjük erre a pozícióra.

Arra is válaszolt, hogy miben állapodtak meg Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, kijelentette, hogy „csak olyan feltételeknek tudunk megfelelni, ami jó a magyar embereknek és Magyarországnak”. Leszögezte, hogy mind Washingtonban, mind Moszkvában ezt fogják képviselni.

Mint kiderült, kijelölték a tárgyalókat, és abban reménykednek, hogy már májusban érkezhetnek az uniós források. Úgy véli, hogy ez jár a magyar embereknek és megegyeztek von der Leyennel abban, hogy ennek a pénzek mielőbb el kell jutnia Magyarországra.

Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Péter után Orbán Viktort, a Fidesz elnökét, Semjén Zsoltot, a KDNP elnökét, és Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét fogadja.
sulyok tamás

sándor-palota

magyar péter

választás 2026

Magyar Péter mintegy 40 perces megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a Sándor-palotában, majd nyilatkozott a sajtónak. Mint mondta, május 6-7-én ülhet össze az új Országgyűlés, az államfő felkérte őt a kormányalakításra, a technikai részletekről péntektől kezdődnek egyeztetések, amelyeken a Tisza Párt képviselői is részt vesznek. Újra távozásra szólította fel Sulyok Tamás államfőt, aki Magyar Péter szerint „sejtelmes választ adott, azt mondta, megfontolja".
 

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztet, amely után doorstep sajtótájékoztatót tart, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.

Retteghet a Temu és a Shein: új filléres kínai webshop tarolja le a nyugati piacot

Újabb kínai e-kereskedelmi platform indul a nyugati piacok meghódítására.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

Elfogyott a pénz, több vármegyében leáll a népszerű felújítási program
Orosháza és Nagykanizsa kemény bejelentést tett a szolidaritási adóról
