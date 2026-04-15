Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

A politikus a Kossuth rádióban a riporteri bevezető után, az első kérdés előtt azzal kezdte, hogy egy példátlan felhatalmazás kellett ahhoz, hogy őt hosszú idő után meghívják a közmédiába.

„A kormányalakítás után az egyik első intézkedés az lesz, hogy felfüggesztjük ennek a propagandamédiának a tevékenységét, mert félelmet keltettek a gyerekekben, az idősekben, háborúval riogattak. Ez nem személyes bosszú, hiába gyaláztak engem és a családomat, hanem hogy minden magyar ember megérdemel egy olyan közmédiát, ami a valóságot közvetíti. Szükség lesz egy kis időre egy új médiatörvényre is, hogy a több százmilliárd forintból működő közmédia megfelelően működjön. Tudom, hogy itt is vannak olyanok, akik nem önként dolgoztak így, nekik köszönjük a kitartást” – mondta Magyar Péter, hozzátéve, hogy őt ide másfél éve nem hívták meg.

A riporter közbevetette, hogy számára a jogi osztály összeállította, hogy 2026 január végén keresték utoljára Magyar Pétert, előtte is megtették hét alkalommal, élő adásokat vállaltak. Magyar Péter azt kérdezte, hogy 2024 szeptembere után másfél év telt el, addig mi történt?

Itt vitává alakult a beszélgetés, Magyar Péter goebbelsi propagandának nevezte a kormánymédia működését, amely ellen nagyon sok ember tiltakozott és amellyel szemben őt megválasztották. Be fogják bizonyítani, hogy a Tisza nem háborúpárti és a magyar emberek oldalán áll, minden magyar embert képviselni fog, hogy ez egy működő és emberséges ország legyen – mondta.

A családtámogatási rendszerre vonatkozó kérdésre Magyar Péter így válaszolt: „elmondtuk 2024 szeptemberében itt is, hogy minden jó intézkedést meg fogunk tartani, le van írva a programunkban is”. A gyest, a gyetet és a családi pótlékot nem emelte a kormány 2008 óta, ezekhez a Tisza-kormány hozzá fog nyúlni.

Ismét elsorolta a kormány által vállalt korrupcióellenes intézkedéseket az uniós pénz hazahozatala érdekében:

Csatlakozás az Európai Ügyészséghez.

Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal és egy másik az állami szféra korrupciójának vizsgálatára, valamint vagyonosodási vizsgálat indul 20 évre visszamenőleg minden politikussal szemben.

Sajtó szabadságának visszaadása, a tiltott állami támogatások megszüntetése, több mint 600 milliárd forintról van szó.

Az egyetemeket és az MTA-t visszaadják.

Itt ismét vitába keveredtek a felek, a riporter közbevetett kérdései mellett Magyar Péter a várható intézkedéseiket sorolta. Arról beszélt, hogy a kormány mennyi kórházi ágyat szüntetett meg, és bár az uniós pénzből újultak meg kórházak, de a Tisza intézkedései nyomán még több fog megújulni, továbbá nem fog megvalósulni az Orbán-terv, ami 38 vidéki kórház bezárására vonatkozott.

Az energiabiztonság ügyében a Tisza céljai:

biztonságos ellátás

lehető legolcsóbb ár

fenntarthatóság, nemzetközi konfliktusok esetén is.

Utóbbi kapcsán elmondta, hogy 16 éve volt a kormányzatnak, hogy megépítse a határkeresztező kapacitásokat. Az ukrán elnökkel nem beszélt még a Barátság vezetékről, mondta a közbevetett kérdésre, majd emlékeztetett: felvetette Orbán Viktornak, hogy menjenek el Kárpátaljára, de a miniszterelnök nem látogatott el oda, se vele, se az ő meghívása előtt évekig.

„Az én szememben és a magyar emberek többségében Sulyok Tamás nem köztársasági elnök” – ismételte meg Magyar Péter, aki szerint Sulyok asszisztált az ország szétrablásához.

Itt a riporter megkérte, hogy ellene ne intézzen támadásokat, a pártelnök a hallgatókhoz beszéljen. Magyar Péter ezután folytatta a mondandóját, kifejtve, hogy 3-4-5 éves gyerekeket tettek tönkre a Fidesz-kormány által kinevezett pedofilok, és ezt Sulyok Tamás végignézte. Ahogy azt is, hogy a kormány a titkosszolgálatokat arra akarta használni, hogy tönkretegye a legnagyobb ellenzéki pártot. Több mint 100 pert veszítettek el, mondta Magyar Péter a közmédiára vonatkozóan, mire a riporter azt mondta, hogy egyetlen peres eljárást sem indított a Tisza Párt a műsorgyártó MTVA ellen. A pártelnök szerint arra kellett volna figyelni, hogy legalább nyomokban tartalmazzanak a hírműsoraik igazságot.

Innen az M1-be megy nyilatkozni Magyar Péter, onnan Sulyok Tamáshoz – hangzott el.

„A politikában nincs barátság” – vetette közbe Magyar Péter. Elmondta azt is, hogy a külügyminisztériumban épp a szankcióval kapcsolatos iratokat darálják le, de tudnak más hasonló intézkedésekről is.

Azzal kapcsolatban, hogy a hazai olajtartalékok jelentősen lecsökkentek, Magyar Péter azt mondta, hogy ez fontos kérdés, de még 30 napig van ügyvezető kormány, amely állítása szerint nem vett rögtön tartalékokat a közel-keleti válság kirobbanásakor, és nem akart más, csak orosz olajat vásárolni az Adria-vezetéken. Ezzel szemben a Tisza-kormány diverzifikálni fogja a beszerzést, Oroszország és Magyarország egy az ütközőzónában van, ami miatt az oroszországi beszerzések is maradnak, nem lehet csak úgy leválni onnan.

„Óriási felelőssége van az ügyvezető kormánynak, Orbán Viktornak, hogy mit csinál a következő 20-30 napban” – mondta. Ha április végéig újra is indul a Barátság-vezeték, mire a világgazdaság olajellátása, a leállított kitermelő kapacitások sora újraindul, addig sok idő fog még eltelni. A Tisza folytatja majd a jövedéki adó csökkentését, de más lehetőségek is vannak, a lengyel példa is jó, annyira, hogy ott olcsóbb a benzin, mint nálunk.

A Tisza-kormány biztosítani fogja az ellátásbiztonságot és a lehető legalacsonyabb árat, addig is egyeztetnek a stratégiai olajellátásért felelős szervekkel és a Mollal is – mondta Magyar Péter. A Molt nem adják el, hanem visszaveszik. „A Mol-pakettet és a Richter-részvényeket kijátszották az állam kezéből, ezt a Tisza visszaveszi” – közölte, hozzátéve, hogy minden magyar embert képviselni fognak.

Megtartják és kiterjesztik a rezsicsökkentést, a másfélmillió tűzifával fűtő ember 2010 óta háromszoros áron veszi a fűtésre valót, 2019 óta duplázódott az ár. Az állam által adott szociális tűzifa keretre 5 milliárd forint jut, 2019 óta nem emelték. 20 milliárd elment a nemzeti konzultációkra és közmédiás hirdetésekre – sorolta a politikus.

„Amíg itt (a közmédiában – a szerk.) folyt a hazugság reggel, délben, este, addig mi vittük a magyar embereknek a saját pénzünkön...” – itt ismét vitába fordult a beszélgetés. Magyar Péter számon kérte, hogy ebben a stúdióban Orbán Viktort senki nem kérte számon, amikor háborús pszichózist szított az országban. „De végigmondom: több ezer magyar családnak vittünk tűzifát, ki fogjuk terjeszteni a rezsicsökkentést a tűzifára. A négyszeresére emelt rendszerhasználati díjat is felülvizsgáljuk, Mészáros Lőrinc stróman ötször olyan gazdag lett 10 év alatt, mint az angol királyi család 400 év alatt, miközben egymillió nyugdíjas került a létminimum alá, több százan megfagynak ebben az országban a saját lakásukban, házukban” – mondta a politikus, hozzátéve, hogy az interjú ilyen stílusban fog folytatódni az interjú az M1-en.

Szűk negyedórával később Magyar Péter már az M1 tévé stúdiójában volt, ahol kezdésként ismét arról beszélt, hogy másfél éve nem hívták a közmédiába, reggel, délben, este gyalázták őt és a családját, egyebek között azt állították, hogy a kiskorú gyerekei nem állnak vele szóba. Emiatt a Tisza-kormány majd felfüggeszti a hazug hírszolgáltatást, ami a közmédiában folyik, és független, pártatlan hírszolgáltatást fog létrehozni. Megismételte a goebbelsi jelzővel összefoglalt Kossuth rádiós értékelését a közmédiáról, illetve hogy soha ennyi ember nem szavazott politikai pártra Magyarországon, mint amennyien most a Tiszára. A választás után, másfél év után először élőben adták egy beszédét, jegyezte meg, vagyis „vannak itt is mozgások”. De a Tisza minden magyart képviselni fog, azért fog dolgozni, hogy minden magyar embernek jó legyen, rend, béke legyen az országban. Nem fog kiengedni embercsempészeket, nem külde 200 katonát Csádba, mint Orbán Viktor fia tette volna, nem fontolják meg, hogy katonákat küldjenek Iránba, mint ahogy a kormánytól elhangzott. Megismételte azt az állítását, hogy Mészáros Lőrinc, „akiről mindenki tudja, hogy Orbán Viktor pénztárcája és strómanja”, ötször annyi pénzt szerzett, mint az angol királyi család 400 éve. Több százezer embernek nem jut egészséges élelmiszer az asztalára, miközben hatalmas pénzek mentek el hazugságokra a közmédiában. Eközben a kormány 2019 óta nem emelte a szociális tűzifakeretet sem – sorolta a tévében is.

A hírszolgáltatás felfüggesztésének jogszerűségéhez a médiatörvényt kell megváltoztatni, mert egyébként a közmédiának kötelzettsége a tájékoztatás, hangzott a kérdés. Erre Magyar Péter elmondta, hogy a közmédiának kiegyensúlyozottnak kellett volna lennie az elmúlt években, de ez nem így történt. Ők törvényesen fognak eljárni. Ő nem fog beleszólni a közmédia munkájába, jelentette ki, ő nem Rogán Antal, szerinte a riporternek kellene inkább elmondania, hogy hogyan kapták meg az előírásokat, hogy hogyan kell lejáratni a Tiszát és az elnökét.

Magyar Péter elmondta, hogy kiterjesztik a rezsicsökkentést a tűzifánál, felülvizsgálják a rendszerhasználati díjat, továbbá a legfontosabb a Tisza-kormánynak az energiabiztonság fenntartása és az energia olcsósága, valamint az energiabeszerzés diverzifikálása, amit 16 év alatt a magyar kormány nem tett meg. „Szándékosan kiszolgáltatták a hazánkat egy irányba” – mondta.

A rezsicsökkentést ezen az áron tartják fenn? – hangzott a kérdés, mire Magyar Péter azt válaszolta, hogy minden jobb lesz. Jóval a beszerzési és a világpiaci ár felett fizettek a magyarok a rezsicsökkentett ár felett, ez milyen rezsicsökkentés? – kérdezte, azzal folytatva, hogy minden 20. magyar cég tud csak exportálni, mert a legmagasabb áron veszik az áramot, és az uniós pénzek híján nem tudtak energiahatékonysági beruházásokat sem csinálni. „Csődbe vitték az országunkat, minden adat szerint a legszegényebb és legkorruptabb ország lettünk” – vádolta az előző kormányt.

„Augusztus végéig eldől, hogy haza tudunk-e hozni 400 milliárd uniós forintot. Kétszer egymillió eurót már elveszítettek a magyarok”, utóbbi hazaárulás Magyar Péter szerint, és ez a kormány negligenciája, oda nem figyelése miatt történt. De a Tisza Párt hatékony felhasználást fog biztosítani. Nem lombkorona nélküli lombkoronasétányt fognak készíteni. Munkahelyteremtő beruházásokat kell teremteni, a kkv-ket és a családi vállalkozásokat kell támogatni, ellentétben azzal, hogy az előző kormány milliárdokat adott a szennyező akkumulátorgyárak és hasonlók számára. Azt ígérte, hogy a helyi méhész vagy gazda fog támogatást kapni, nem egy oligarchának jut majd több ezer forint állami támogatás. A kórházakra költik a pénzt, a járhatatlan utak javítására, a haldokló MÁV fejlesztésére. Lakossági és vállalati energiahatékonysági programokra fognak költeni. Leállítják az Orbán-tervet a 38 vidéki kis kórház bezárására, Budapesten régiós csúcskórházakat hoznak létre, mert már több mint egymillió ember van háziorvos nélkül, kevés az orvos, több ezer ápoló és szakember hiányzik az egészségügyből – sorolta.

Varsó és Budapest között gyorsvasút lesz – ígérte a pártelnök, ezután ismét vita alakult ki. A riporteri állításra, hogy Orbán Viktor blokkolta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, Magyar Péter azt mondta, hogy a megállapodás alól épp Orbán Viktor alkudott ki korábban mentességet Magyarországnak, amely feltétellel el is fogadta a 90 milliárdos hitel folyósítását. Utána kezdték egymást zsarolni az unióval, és ezután egy technikai szintű akadályt gördítettek a folyósítás elé, a „nagykövet nem írja alá a dolgot” – mondta.

„Amíg nincs olaj, addig nincs pénz”, idézte fel Magyar Péter Orbán Viktor korábbi kijelentését. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban most azt ígérte, hogy április végén újraindul a Barátság-kőolajvezeték, és ekkor szerinte Orbán Viktor el fogja engedni a technikai vétóját, a Tisza Párt pedig létrehozza az ország energiabiztonságát.