Kétségbeesve integetett a baleset áldozata az M1-en, de nem állt meg senki – videó

Árokba hajtott egy személyautó az M1-es autópályán a 156-os km-nél még április elején. Az eset során személyi sérülés nem történt, de senki nem állt meg segíteni.
Az MKIF közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarországon az elsősegélynyújtás nemcsak erkölcsi, hanem törvényi kötelezettség is, amely minden állampolgárra vonatkozik.
Szükség esetén a tőle elvárható módon segítséget kell nyújtania a sérült vagy közvetlen veszélyben lévő személynek. Ennek elmulasztása jogi következményekkel járhat.
A felvételen egyértelműen látszik: egyetlen egy autós sem állt meg segítséget nyújtani, még akkor sem, amikor a balesetben érintett személy már az út szélén állt és integetett.
Mint írják: fontos azt is kiemelni, hogy hogyan kérjünk segítséget egy ilyen helyzetben:
- Vegyünk fel láthatósági mellényt.
- Ha lehet, szalagkorláton kívül álljunk, és jól láthatóan, két kézzel jelezzünk, ha segítségre van szükségünk.
- Ha tudjuk, tárcsázzuk a 112-t, mondjuk el, hogy mi és hol történt (melyik irányból haladtunk).
- Amikor pedig megállunk segíteni, úgy tegyük ezt, hogy ne okozzunk újabb balesetveszélyes helyzetet. Kapcsoljunk vészvillogót, ne maradjon senki az autóban!
- A segítők is viseljenek láthatósági mellényt.
- Kérdezzük meg a bajba jutottakat, hogy hívtak-e már segítséget, hogy mi miben tudunk segíteni!