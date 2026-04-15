2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Láthatósági mellényről készült közeli felvétel.
Nyitókép: Getty Images/Phoenix0013

Kétségbeesve integetett a baleset áldozata az M1-en, de nem állt meg senki – videó

Infostart

Megrázó videót adott ki a Közútkezelő.

Árokba hajtott egy személyautó az M1-es autópályán a 156-os km-nél még április elején. Az eset során személyi sérülés nem történt, de senki nem állt meg segíteni.

Az MKIF közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarországon az elsősegélynyújtás nemcsak erkölcsi, hanem törvényi kötelezettség is, amely minden állampolgárra vonatkozik.

Szükség esetén a tőle elvárható módon segítséget kell nyújtania a sérült vagy közvetlen veszélyben lévő személynek. Ennek elmulasztása jogi következményekkel járhat.

A felvételen egyértelműen látszik: egyetlen egy autós sem állt meg segítséget nyújtani, még akkor sem, amikor a balesetben érintett személy már az út szélén állt és integetett.

Mint írják: fontos azt is kiemelni, hogy hogyan kérjünk segítséget egy ilyen helyzetben:

- Vegyünk fel láthatósági mellényt.

- Ha lehet, szalagkorláton kívül álljunk, és jól láthatóan, két kézzel jelezzünk, ha segítségre van szükségünk.

- Ha tudjuk, tárcsázzuk a 112-t, mondjuk el, hogy mi és hol történt (melyik irányból haladtunk).

- Amikor pedig megállunk segíteni, úgy tegyük ezt, hogy ne okozzunk újabb balesetveszélyes helyzetet. Kapcsoljunk vészvillogót, ne maradjon senki az autóban!

- A segítők is viseljenek láthatósági mellényt.

- Kérdezzük meg a bajba jutottakat, hogy hívtak-e már segítséget, hogy mi miben tudunk segíteni!

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Újabb fontos telefonpartnerei voltak Magyar Péternek

Zárva találták a messziről jött szavazóurnákat

„A barátom volt” – Donald Trump politikai búcsúja Orbán Viktortól

„A legnagyobb átok a megosztottság” – Reagált a választások eredményére az RMDSZ

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Ursula von der Leyen a „legsürgetőbb feladatokról” egyeztetett Magyar Péterrel

Moszkva ismét üzent Magyar Péter kijelentéseire reagálva

Válaszolt Magyar Péter szavaira az EB, Magyarország majd hozzájuthat a forrásokhoz

„Jó szövetséges volt” – Orbán Viktortól búcsúzik, Magyar Péternek nekimegy Kaczynski

Megszüntette a főügyészség a Magyar Péterrel kapcsolatos büntetőeljárást

Az EU nem fog sokáig ünnepelni? – Brit sajtóreakciók a magyar választásokra

Az MKIK így búcsúzik a távozó kormánytól – várja az újat

Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel

Ahogy arra számítani lehetett, továbbra sincsen még végleges eredménye a választásoknak. Az átszavazók és a levélszavazatok, valamint az újraszámlálás miatt még mozog az eredmény, 4 egyéni választókerület sorsa is egy csupán egy hajszálon múlik. Időközben kiderült, hogy Magyar Péter szerda reggel dupla interjút ad a közmédiának, valamint Orbán Anitát Romániába invitálta a külügyminiszter. Az eredmények alakulásáról és a legfrissebb választási hírekről folyamatosan tudósítunk.

Kiderült a meztelen igazság az euró magyarországi bevezetéséről: nagyon ráfázhat, aki a 2030-as dátumban reménykedett

A GKI Gazdaságkutató Zrt. megvizsgálta az euró magyarországi bevezetésének realitását, feltételeit és várható gazdasági hatásait.

Trump hints Iran talks could resume this week as US port blockade continues

The United Nations' secretary general said it was "highly probable" that the negotiations would restart.

