Orbán Balázs: nem fogjuk cserben hagyni a Fidesz szavazóit

„A választási eredmény világos és egyértelmű: a kormányzás lehetőségét ezúttal nem nekünk adták a magyar emberek. Ezzel együtt is az első szó a háláé: köszönettel tartozunk annak a több mint kétmillió embernek, aki megtisztelte bizalmával a Fidesz-KDNP listáját és képviselőit” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

A következő időszak feladataként a sorok rendezését, a közösségeik megerősítését említette.

„Nem fogjuk cserben hagyni a Fidesz szavazóit! Maradunk a Haza szolgálatában!” – üzente.

Vasárnap esti bejegyzésében gratulált a Tisza Pártnak és köszönetet mondott mindenkinek, aki a Fidesz-KDNP listáját és képviselőjét támogatta. „Maradunk Hazánk szolgálatában. A győzelem sosem végleges, a vereség sosem végzetes. Hajrá, Magyarok!” – fogalmazott.