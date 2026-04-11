2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Összeroncsolódott személygépkocsi Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút keresztezõdésében lévõ felüljárón 2026. április 10-én, éjfél elõtt. A Göncz Árpád városközpontnál lévõ felüljárón öt autó ütközött, a balesetben az egyik jármû lezuhant a felüljáróról. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítása során hunyt el, négyen megsérültek.
Nyitókép: Mihádák Zoltán

29 millióért árulta a kocsit a Váci úti tragédiát okozó száguldozó török vállalkozó lapinformációk szerint

ELŐZMÉNYEK

Utcai versengés miatti gyorshajtás vezethetett a péntek éjszakai tragédiához, amelyben egy vétlen autós mellett a balesetet okozó sofőr utasa is meghalt Budapesten a rendőrpalota szomszédságában, a Váci úti felüljárónál. Egy sofőrt őrizetbe vett a rendőrség.

Őrizetbe vette a rendőrség azt a sofőrt, aki a két ember halálával járó balesetet okozta pénteken késő este a Göncz Árpád városközpontnál Budapesten – írta a Telex az BRFK Kommunikációs Osztályára hivatkozva. A BRFK szombat délután sajtótájékoztatót tart a balesetről.

Egy BMW „versenyezhetett” egy Audival péntek éjjel, és baleset lett a vége, az egyik kocsi lezuhant a Váci úti felüljáróról a rendőrpalota szomszédságában. Az őrölt száguldozás mérlege: két halott, négy sérült, két rommá tört és másik három károsodott autó.

Most újabb részletek derültekki a baleset körülményeiről. A Blikk információi szerint egy étterem van a családja tulajdonában és egy reptér melletti hatalmas parkolót is üzemeltet az a fiatal török származású férfi, aki a péntek esti szörnyű, halálos balesetet okozta.

A lapszerint a férfi a nagy teljesítményű Audijával versenyezhetett péntek éjszaka, nem sokkal fél tizenegy után a főváros XIII. kerületében, a Váci úton. A Göncz Árpád Városközpontnál lévő felüljárón átsodródott a szemközti sávba és letarolt egy szabályosan közlekedő Toyotát.

A szalagkorláton átrepülve a vétlen autó lezuhant a magasból és a sofőrje szörnyethalt.

A balesetben öt kocsi ütközött, négyen megsérültek. A másik halálos áldozat a balesetet okozó audis utasa volt.

A szemtanúk arról számoltak be, hogy az autók versenyeztek, szlalomoztak a Váci út és a Róbert Károly körút feletti felüljáró előtt.

A Blikk megtudta, az Audi RS7 típusú autót az interneten árulta a tulajdonosa. Íme egy Facebook-hirdetés, amit március 14-én adott fel a férfi: „Teljes felszereltség, újszerű állapot. Magyarországi márkaszervizben szervizelt RS7 az összes létező extrával, AUDI gyári promóciós autó volt. Különleges Nardo szürke szín, 22 colos felnik, Alcantara belső. Ár: 29.000.000 Ft. Megtekintéshez előzetes telefonos egyeztetés szükséges. Csere-beszámítás lehetséges!”

A lap szerint az Audi RS7-ben 4 literes, V8-as, dupla turbós motor van, alapból több mint 620 lóerős, de a tuningváltozatok elérhetik az 1000 LE-t is. A végsebessége a gyári tiltás miatt 250 kilométer/óra, de némi beavatkozást követően simán lehet 280 vagy akár 305 km/ó is.

Nem ez az első eset ezen a környéken, amikor halálos balesettel végződött a száguldás. 2023-ban több autós száguldozott az Árpád hídon, és a balesetük egy teljesen vétlen, nem is az úttesten, hanem a védett bicikliúton haladó kerékpáros halálát okozta.

Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

Megkezdődött az amerikai földrész magyar külképviseletein a magyarországi országgyűlési képviselők választása helyi idő szerint szombat reggel. Összesen 5586-an voksolhatnak az amerikai kontinensen, négy évvel ezelőtt ez a szám négyezer volt. Folyamatosan érkeznek a levélszavazatok is, szombat délelőtti adat szerint a jogosultak több mint fele, 254 ezer szavazó már elküldte voksát.
 

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak. Részletek.
 

Megjött a friss előrejelzés: mutatjuk, mit várnak a forinttól és a magyar részvényektől a profi befektetők

Megjött a friss előrejelzés: mutatjuk, mit várnak a forinttól és a magyar részvényektől a profi befektetők

Az iráni konfliktus miatt megingó nemzetközi hangulat és a magyarországi választásokkal kapcsolatos várakozások mozgatták az elmúlt hetekben a magyar tőzsdét és a forintárfolyamot, a BUX mostanra csaknem teljesen ledolgozta a márciusi esést, a forint pedig a 375-ös szint közelébe erősödött vissza az euróval szemben. Havi rendszeres felmérésünkben ismét megkérdeztük a profi befektetőket, hogy mire számítanak a következő hónapokban a magyar piacon: áprilisi alapkezelői felmérésünk eredményeit mutatjuk be.

Itt a vége! Bejelentette, mikor vonul vissza Novak Djokovic: eddig nézhetjük a játékát

Itt a vége! Bejelentette, mikor vonul vissza Novak Djokovic: eddig nézhetjük a játékát

Novak Djokovic a 2028-as los angeles-i olimpián szeretné lezárni páratlan teniszkarrierjét. A szerb klasszis legfőbb célja, hogy hazája zászlójával a kezében búcsúzzon el a profi sporttól.

US and Iranian officials meet Pakistani PM in separate talks ahead of peace negotiations

US and Iranian officials meet Pakistani PM in separate talks ahead of peace negotiations

Iranian state TV warns talks could be cancelled if Tehran's conditions are not met, as details of the negotiations remain unclear.

