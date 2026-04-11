29 millióért árulta a kocsit a Váci úti tragédiát okozó száguldozó török vállalkozó lapinformációk szerint

Őrizetbe vette a rendőrség azt a sofőrt, aki a két ember halálával járó balesetet okozta pénteken késő este a Göncz Árpád városközpontnál Budapesten – írta a Telex az BRFK Kommunikációs Osztályára hivatkozva. A BRFK szombat délután sajtótájékoztatót tart a balesetről.

Egy BMW „versenyezhetett” egy Audival péntek éjjel, és baleset lett a vége, az egyik kocsi lezuhant a Váci úti felüljáróról a rendőrpalota szomszédságában. Az őrölt száguldozás mérlege: két halott, négy sérült, két rommá tört és másik három károsodott autó.

Most újabb részletek derültekki a baleset körülményeiről. A Blikk információi szerint egy étterem van a családja tulajdonában és egy reptér melletti hatalmas parkolót is üzemeltet az a fiatal török származású férfi, aki a péntek esti szörnyű, halálos balesetet okozta.

A lapszerint a férfi a nagy teljesítményű Audijával versenyezhetett péntek éjszaka, nem sokkal fél tizenegy után a főváros XIII. kerületében, a Váci úton. A Göncz Árpád Városközpontnál lévő felüljárón átsodródott a szemközti sávba és letarolt egy szabályosan közlekedő Toyotát.

A szalagkorláton átrepülve a vétlen autó lezuhant a magasból és a sofőrje szörnyethalt.

A balesetben öt kocsi ütközött, négyen megsérültek. A másik halálos áldozat a balesetet okozó audis utasa volt.

A szemtanúk arról számoltak be, hogy az autók versenyeztek, szlalomoztak a Váci út és a Róbert Károly körút feletti felüljáró előtt.

A Blikk megtudta, az Audi RS7 típusú autót az interneten árulta a tulajdonosa. Íme egy Facebook-hirdetés, amit március 14-én adott fel a férfi: „Teljes felszereltség, újszerű állapot. Magyarországi márkaszervizben szervizelt RS7 az összes létező extrával, AUDI gyári promóciós autó volt. Különleges Nardo szürke szín, 22 colos felnik, Alcantara belső. Ár: 29.000.000 Ft. Megtekintéshez előzetes telefonos egyeztetés szükséges. Csere-beszámítás lehetséges!”

A lap szerint az Audi RS7-ben 4 literes, V8-as, dupla turbós motor van, alapból több mint 620 lóerős, de a tuningváltozatok elérhetik az 1000 LE-t is. A végsebessége a gyári tiltás miatt 250 kilométer/óra, de némi beavatkozást követően simán lehet 280 vagy akár 305 km/ó is.

Nem ez az első eset ezen a környéken, amikor halálos balesettel végződött a száguldás. 2023-ban több autós száguldozott az Árpád hídon, és a balesetük egy teljesen vétlen, nem is az úttesten, hanem a védett bicikliúton haladó kerékpáros halálát okozta.