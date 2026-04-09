NVI: ha nagyon szoros a verseny a választás napján, végleges eredmény csak a következő hétvégén lehet

A szavazatok megszámlálása a legtöbb szavazókörben 19 órát követően azonnal megkezdődik, így az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül indul – írja közleményében a Nemzeti Választási Iroda.

Mindezzel párhuzamosan – április 12-én 19 órakor – az NVI megkezdi a levélben érkezett szavazatok számlálását, melynek eredményét folyamatosan publikálja.

A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok, valamint a külképviseleteken leadott levélszavazatok legkésőbb a szavazást követő negyedik napig napok érkeznek meg a Nemzeti Választási Irodához.

Az NVI a levélszavazatokat megszámlálja, a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat országgyűlési egyéni választókerület (OEVK) szerint szétválogatja, majd április 17-én, pénteken, átadja az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák részére, ahol a kijelölt szavazókörök április 17-én vagy 18-án számlálják meg azokat.

A szavazatszámláló bizottságok és az NVI a részvételi adatok függvényében a szavazás estéjén

az országos listára leadott szavazatok 92-95 százalékát,

míg a szavazatszámláló bizottságok az egyéni választókerületi jelöltekre leadott szavazatok 94-97 százalékát fogják megszámolni.

Így szoros eredmény esetén előfordulhat, hogy néhány OEVK-ban, illetve az országos listán a szavazást követő hét végén, a szavazatok 100 százalékos feldolgozottsága mellett a szavazásnapi előzetes tájékoztató adatokhoz képest módosul a választás eredménye.