2026. április 9. csütörtök
A szavazatszámláló bizottság tagja lezár egy urnát a Nagykanizsa Központi Óvoda Kossuth téri Tagóvodában kialakított szavazókörben az országgyûlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
NVI: ha nagyon szoros a verseny a választás napján, végleges eredmény csak a következő hétvégén lehet

Mivel a választás estéjén a Nemzeti Választási Iroda és a szavazatszámláló bizottságok nem tudják száz százalékban feldolgozni az összes szavazatot, így az is előfordulhat, hogy a legvégső eredményre hat napot is várni kell majd.

A szavazatok megszámlálása a legtöbb szavazókörben 19 órát követően azonnal megkezdődik, így az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül indul – írja közleményében a Nemzeti Választási Iroda.

Mindezzel párhuzamosan – április 12-én 19 órakor – az NVI megkezdi a levélben érkezett szavazatok számlálását, melynek eredményét folyamatosan publikálja.

A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok, valamint a külképviseleteken leadott levélszavazatok legkésőbb a szavazást követő negyedik napig napok érkeznek meg a Nemzeti Választási Irodához.

Az NVI a levélszavazatokat megszámlálja, a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat országgyűlési egyéni választókerület (OEVK) szerint szétválogatja, majd április 17-én, pénteken, átadja az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák részére, ahol a kijelölt szavazókörök április 17-én vagy 18-án számlálják meg azokat.

A szavazatszámláló bizottságok és az NVI a részvételi adatok függvényében a szavazás estéjén

  • az országos listára leadott szavazatok 92-95 százalékát,
  • míg a szavazatszámláló bizottságok az egyéni választókerületi jelöltekre leadott szavazatok 94-97 százalékát fogják megszámolni.

Így szoros eredmény esetén előfordulhat, hogy néhány OEVK-ban, illetve az országos listán a szavazást követő hét végén, a szavazatok 100 százalékos feldolgozottsága mellett a szavazásnapi előzetes tájékoztató adatokhoz képest módosul a választás eredménye.

Az Egyesült Államok és Irán is győztesnek hirdette magát a háborúban, így kérdéses, hogy meg tudnak-e egyezni azokról a feltételekről, amiket a hírek szerint Irán állított. Bár úgy tűnik, kéthetes tűzszünetben állapodtak meg, és újból hajózhatóvá válik a Hormuzi-szoros, Libanonban tovább folynak a harcok Izraellel, és Irán a jelentések szerint tovább támadott egyes Öböl-országokat.
 

„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta”; hozzányúlt a kormány a stratégiai kőolajtartalékhoz. Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába.
 

A HungaroMet időjárás-előrejelzései szerint a csütörtöki nap folyamán felszakadozó felhőzet és a beáramló száraz, hideg levegő miatt az éjszaka folyamán ismét többfelé kell fagyra számítani. Péntek hajnalban pedig még erősebb lehűlés várható ezért a metorológusok tanácsai szerint érdemes mielőbb gondoskodniuk az érzékeny növények védelméről.

Valószínűleg egy ügyes marketinghúzással állunk szemben - a szombathelyi Gól vendéglő története a hét közepén bizonyította, hogy a kreatív kommunikáció még a helyi sajtót is könnyen megtréfálhatja.

The US and Iran announced a ceasefire on Tuesday - but Israel continued hitting Lebanon, killing 203 people on Wednesday according to local officials.

