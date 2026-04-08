„Ne hagyjuk!” – fontos felhívást tett Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök üzenetet küldött a határon túli magyaroknak. A kormányfő az április 12-i országgyűlési választásokra utalva úgy fogalmazott, hogy a magyar nemzet fontos döntés előtt áll.

„Határon innen és határon túl olyan veszélyekkel és válságokkal kell szembenéznünk, amelyekre régen nem volt példa. A nemzetünk sorsáról szóló döntés ott van az önök kezében is. Arra buzdítom önöket, hogy éljenek a szavazati jogukkal, és védjük meg a 16 év alatt elért közös eredményeinket. Ne hagyjuk, hogy véget vessenek a határon túli magyarság megmaradásáért indított programjainknak. Ne hagyjuk, hogy bárki megkérdőjelezze az önök szavazati jogát” – tette hozzá.

Orbán Viktor úgy folytatta: „tudjuk, és hisszük, hogy minden magyar felelős minden magyarért és minden szavazat számít”. Mint azt kiemelte, egyetlen szavazaton is múlhat, hogy merre fordul az Magyarország.„Ezért kérem, ismét támogassák a Fidesz–KDNP-t. Mi vagyunk a biztos választás egy bizonytalan világban” – zárta gondolatait.