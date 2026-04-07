ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.76
usd:
328.29
bux:
125961.98
2026. április 7. kedd Herman
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és J.D. Vance amerikai alelnök a magyar-amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyûlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Az amerikai alelnök Orbán Viktor miniszterelnök mellett kampányolt – a nap hírei

Infostart

35 év után Magyarországon járt az amerikai alelnök, aki Orbán Viktor miniszterelnök mellett kampányolt. Az Egyesült Államok légiereje ismét támadta az olajkitermelésben stratégiai jelentőségű Kharg szigetet. A Nemzetközi Energiaügynökség vezérigazgatója szerint az iráni konfliktus a világ eddigi legsúlyosabb energiaválságát idézi elő.

A jövőben is folyamatos lesz a stratégiai együttműködés Magyarország és az Egyesült Államok között – jelentette be a miniszterelnök az amerikai alelnökkel tartott tájékoztatón. Orbán Viktor a Karmelita kolostorban arra hívta fel a figyelmet, hogy 35 éve nem járt amerikai alelnök Magyarországon. Szólt arról is, hogy a védelmi és űripari területen is megerősítették az együttműködést. J.D Vance arról beszélt, hogy az energiaválság Európában valós probléma. Szólt arról is, hogy Orbán Viktor győzelmére számít a választáson, de bárki is lesz Magyarország új kormányfője, az Egyesült Államok kész együttműködni vele.

Európa egyszerre küzd pénzügyi és energiaválsággal és a szabadságszerető amerikai és magyar népnek együtt kell megküzdenie a nyugati civilizáció válságaival- jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor az MTK Sportparkban, a Magyar–Amerikai Barátság Napja című nagygyűlésen a közelgő választásra utalva azt közölte: az egyik út a betagozódás, a függetlenség elvesztése, míg a másik út a szabadság világa. Hozzátette: a nemzeti kormány győzelme esetén elindulhat egy európai visszafoglalási mozgalom, amellyel a patrióta erők vehetik át az irányítást. A nagygyűlés résztvevőit telefonon üdvözölte Donald Trump amerikai elnök.

Stratégiai űr- és védelmi ipari megállapodásokat írt alá amerikai cégekkel a 4iG. A magyar vállalat megállapodást kötött a Northrop Grumman amerikai haditechnikai céggel Magyarország saját műholdprogramjának, a HUSAT-nak a részeként. Az űripari projektek mellett a drónelhárítási rendszerek, a fejlett fegyvertechnológiák és a precíziós irányítórendszerek területén is közös programokat indítanak. A Portfolio szerint a 4iG és a Northrop Grumman közötti megállapodáscsomag több százmillió dolláros. Az amerikai L3Harris Global Communications-el és vezető amerikai kisműholdplatform-gyártó Apex vállalattal is kötöttek megállapoddást.

A Fidesz kormánya keletre és most éppen nyugatra hajbókol, de nem a magyar érdeket képviseli – mondta a Tisza párt elnöke keddi országjárásának hetedik, állomásán, Vácon. Magyar Péter felidézte, hogy az Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közötti a Bloomberg által nyilvánosságra került telefonbeszélgetésből az is kiderült, hogy a miniszterelnök magát kisegérnek tartja, amikor az orosz elnökkel egyeztet. Hozzátette: mindenkire szükség lesz a vasárnapi választáson, mert nem tudni, melyik választókerületben hány szavazaton fog múlni a választás, és hány mandátumon múlik a Tisza Párt esetleges kétharmada. Ráckevén is erről beszélt kedden reggel, mint mondta: az is lehet, hogy 30 körzetben 1000-1000 szavazaton múlik a választás, tehát az ország akár 30 ezer szavazaton is múlhat.

Már több mint 151 ezer levélszavazatot leadtak az országgyűlési választásra. A Nemzeti Választási Iroda közölte: az eddig ellenőrzöttek közül, több mint 28 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat. Azt azonban nem tudni, hogy összesen hányat ellenőriztek. Az viszont kiderült, hogy az eddig legtöbb érvényesnek nyilvánított levélszavazat, csaknem 14.500, olyan választóktól érkezett be, akik szerbiai értesítési címet adtak meg. A választók több 8.800 borítékot közvetlenül az NVI-hez juttattak vissza, több mint 142 ezretet pedig a külképviseleteken adtak le.

Már több mint 610 ezren véglegesítették szja-bevallásukat abból az 5,6 millió adózóból, akiknek a NAV idén is elkészítette a tervezetet. A bevallási határidő május 20-a, de akinek adó-visszatérítés jár, annak érdemes minél előbb elfogadnia vagy kiegészítenie a tervezetét, mert a NAV a beérkezéstől számított 30 napon belül utal.

Műtárgyakat helyez letétbe a jegybank a miskolci Herman Ottó Múzeumban. Varga Mihály az MNB elnöke a helyszínen elmondta: a nemzeti bank nemcsak kortárs művészeti alkotásokat vásárolt az elmúlt időszakban, hanem 1924-es alapítása óta törekedett a külföldre került magyar alkotások visszavásárlására is, ennek köszönhetően került vissza például Munkácsy, Vaszary vagy Gulácsy mű is az országba. A Magyar Nemzeti Bank 1400 alkotást számláló gyűjteményéből 101 műtárgyat helyez letétbe 51 alkotótól a Herman Ottó Múzeumba.

Közép-európai idő szerint szerda hajnalban jár le az Iránnak adott újabb amerikai ultimátum határideje. Donald Trump előzőleg minden eddiginél nagyobb katonai csapással fenyegette meg Iránt, ha nem lesz megállapodás és Teherán nem nyitja meg a Hormuzi szorost. Úgy fogalmazott: megegyezés hiányában egy egész civilizáció fog elpusztulni. Közben Irán visszautasította a tűzszünetet, mert a háború végleges lezárását akarja. A legutóbbi sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok légiereje ismét támadta az olajkitermelésben stratégiai jelentőségű Kharg szigetet.

Megsemmisült egy teheráni zsinagóga a hajnali izraeli-amerikai légitámadásban. Ez volt az ország keleti régiójában élő zsidók egyik legfontosabb imahelye. Előzőleg az izraeli hadsereg arra szólította fel az irániakat, hogy estig ne utazzanak vonattal és ne menjenek vasútvonalak közelébe, mert életveszélyes.

A Nemzetközi Energiaügynökség vezérigazgatója szerint az iráni konfliktus a világ eddigi legsúlyosabb energiaválságát idézi elő, amely alapjaiban alakíthatja át a globális energiarendszereket. Fatih Birol úgy vélte: a válság gyorsítja a megújuló energiaforrások, az elektromobilitás és az atomenergia terjedését, különösen a nap- és szélenergia gyors telepíthetősége miatt. Úgy fogalmazott: a jelenlegi krízis súlyosabb, mint az 1970-es és 2000-es évek energiaválsága együttvéve.

Elhunyt Czigány György, József Attila- és Erkel Ferenc-díjas költő, író, újságíró, érdemes művész. A Magyar Rádió népszerű Ki nyer ma? című műsorának alapító műsorvezetője 94 éves volt. Czigány György 2000-ben Joseph Pulitzer Emlékdíjjal, 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki több évtizedes, művészi munkássága, zenetudományi tevékenysége elismeréseként. Megkapta a Prima Primissima díjat, a Budapestért Díjat és Dohnányi Ernő-díjat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Az amerikai alelnök Orbán Viktor miniszterelnök mellett kampányolt – a nap hírei

egyesült államok

orbán viktor

a nap hírei

alelnök

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
J. D. Vance élőben kapcsolta Donald Trumpot Budapesten: „imádom Viktort, nem engedte, hogy megtámadják az országát”

J. D. Vance élőben kapcsolta Donald Trumpot Budapesten: „imádom Viktort, nem engedte, hogy megtámadják az országát”
A magyar–amerikai barátság napja címmel nagyszabású rendezvényt tartottak az MTK Sportparkban. Az eseményen beszédet mond J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök.
 

Teltház fogadta J.D. Vance amerikai alelnököt – helyszíni beszámoló

Orbán Viktor: az amerikai–magyar barátság civilizációs és spirituális természetű

Itt nézheti vissza Orbán Viktor és J. D. Vance beszédét – budapesti nagygyűlés

J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja a választásokon

„Amerika velünk!” – üzent Orbán Viktor J. D. Vance alelnökkel való találkozója után – videó

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?

Szijjártó Péter: „új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között”

Orbán Balázs: mérföldkő J. D. Vance budapesti látogatása

VIDEÓ
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.08. szerda, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglódultak a piacok, miután üzenetet kapott Trump

Az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig felfelé vették az irányt a vezető részvényindexek. A befektetők továbbra is az iráni eseményekre figyelnek elsősorban - Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében úgy fogalmazott, hogy Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról. Ma pedig az olajárak felpattantak, miután Trump baljós fenyegetéseket fogalmazott meg Iránnal szemben, ám az este is tartogatott még fordulatot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megdőlt a nagy mítosz: hiába várják sokan a csodát az AI-tól, valójában ezen múlik a valódi siker

Egy friss felmérés* egyértelműen rámutat: az AI terjedése messze gyorsabb, mint a vállalatok felkészültsége.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 7. 22:06
Teltház fogadta J.D. Vance amerikai alelnököt – helyszíni beszámoló
2026. április 7. 19:56
Így zárja kampányát Orbán Viktor
×
×