Az amerikai alelnök Orbán Viktor miniszterelnök mellett kampányolt – a nap hírei

A jövőben is folyamatos lesz a stratégiai együttműködés Magyarország és az Egyesült Államok között – jelentette be a miniszterelnök az amerikai alelnökkel tartott tájékoztatón. Orbán Viktor a Karmelita kolostorban arra hívta fel a figyelmet, hogy 35 éve nem járt amerikai alelnök Magyarországon. Szólt arról is, hogy a védelmi és űripari területen is megerősítették az együttműködést. J.D Vance arról beszélt, hogy az energiaválság Európában valós probléma. Szólt arról is, hogy Orbán Viktor győzelmére számít a választáson, de bárki is lesz Magyarország új kormányfője, az Egyesült Államok kész együttműködni vele.

Európa egyszerre küzd pénzügyi és energiaválsággal és a szabadságszerető amerikai és magyar népnek együtt kell megküzdenie a nyugati civilizáció válságaival- jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor az MTK Sportparkban, a Magyar–Amerikai Barátság Napja című nagygyűlésen a közelgő választásra utalva azt közölte: az egyik út a betagozódás, a függetlenség elvesztése, míg a másik út a szabadság világa. Hozzátette: a nemzeti kormány győzelme esetén elindulhat egy európai visszafoglalási mozgalom, amellyel a patrióta erők vehetik át az irányítást. A nagygyűlés résztvevőit telefonon üdvözölte Donald Trump amerikai elnök.

Stratégiai űr- és védelmi ipari megállapodásokat írt alá amerikai cégekkel a 4iG. A magyar vállalat megállapodást kötött a Northrop Grumman amerikai haditechnikai céggel Magyarország saját műholdprogramjának, a HUSAT-nak a részeként. Az űripari projektek mellett a drónelhárítási rendszerek, a fejlett fegyvertechnológiák és a precíziós irányítórendszerek területén is közös programokat indítanak. A Portfolio szerint a 4iG és a Northrop Grumman közötti megállapodáscsomag több százmillió dolláros. Az amerikai L3Harris Global Communications-el és vezető amerikai kisműholdplatform-gyártó Apex vállalattal is kötöttek megállapoddást.

A Fidesz kormánya keletre és most éppen nyugatra hajbókol, de nem a magyar érdeket képviseli – mondta a Tisza párt elnöke keddi országjárásának hetedik, állomásán, Vácon. Magyar Péter felidézte, hogy az Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közötti a Bloomberg által nyilvánosságra került telefonbeszélgetésből az is kiderült, hogy a miniszterelnök magát kisegérnek tartja, amikor az orosz elnökkel egyeztet. Hozzátette: mindenkire szükség lesz a vasárnapi választáson, mert nem tudni, melyik választókerületben hány szavazaton fog múlni a választás, és hány mandátumon múlik a Tisza Párt esetleges kétharmada. Ráckevén is erről beszélt kedden reggel, mint mondta: az is lehet, hogy 30 körzetben 1000-1000 szavazaton múlik a választás, tehát az ország akár 30 ezer szavazaton is múlhat.

Már több mint 151 ezer levélszavazatot leadtak az országgyűlési választásra. A Nemzeti Választási Iroda közölte: az eddig ellenőrzöttek közül, több mint 28 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat. Azt azonban nem tudni, hogy összesen hányat ellenőriztek. Az viszont kiderült, hogy az eddig legtöbb érvényesnek nyilvánított levélszavazat, csaknem 14.500, olyan választóktól érkezett be, akik szerbiai értesítési címet adtak meg. A választók több 8.800 borítékot közvetlenül az NVI-hez juttattak vissza, több mint 142 ezretet pedig a külképviseleteken adtak le.

Már több mint 610 ezren véglegesítették szja-bevallásukat abból az 5,6 millió adózóból, akiknek a NAV idén is elkészítette a tervezetet. A bevallási határidő május 20-a, de akinek adó-visszatérítés jár, annak érdemes minél előbb elfogadnia vagy kiegészítenie a tervezetét, mert a NAV a beérkezéstől számított 30 napon belül utal.

Műtárgyakat helyez letétbe a jegybank a miskolci Herman Ottó Múzeumban. Varga Mihály az MNB elnöke a helyszínen elmondta: a nemzeti bank nemcsak kortárs művészeti alkotásokat vásárolt az elmúlt időszakban, hanem 1924-es alapítása óta törekedett a külföldre került magyar alkotások visszavásárlására is, ennek köszönhetően került vissza például Munkácsy, Vaszary vagy Gulácsy mű is az országba. A Magyar Nemzeti Bank 1400 alkotást számláló gyűjteményéből 101 műtárgyat helyez letétbe 51 alkotótól a Herman Ottó Múzeumba.

Közép-európai idő szerint szerda hajnalban jár le az Iránnak adott újabb amerikai ultimátum határideje. Donald Trump előzőleg minden eddiginél nagyobb katonai csapással fenyegette meg Iránt, ha nem lesz megállapodás és Teherán nem nyitja meg a Hormuzi szorost. Úgy fogalmazott: megegyezés hiányában egy egész civilizáció fog elpusztulni. Közben Irán visszautasította a tűzszünetet, mert a háború végleges lezárását akarja. A legutóbbi sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok légiereje ismét támadta az olajkitermelésben stratégiai jelentőségű Kharg szigetet.

Megsemmisült egy teheráni zsinagóga a hajnali izraeli-amerikai légitámadásban. Ez volt az ország keleti régiójában élő zsidók egyik legfontosabb imahelye. Előzőleg az izraeli hadsereg arra szólította fel az irániakat, hogy estig ne utazzanak vonattal és ne menjenek vasútvonalak közelébe, mert életveszélyes.

A Nemzetközi Energiaügynökség vezérigazgatója szerint az iráni konfliktus a világ eddigi legsúlyosabb energiaválságát idézi elő, amely alapjaiban alakíthatja át a globális energiarendszereket. Fatih Birol úgy vélte: a válság gyorsítja a megújuló energiaforrások, az elektromobilitás és az atomenergia terjedését, különösen a nap- és szélenergia gyors telepíthetősége miatt. Úgy fogalmazott: a jelenlegi krízis súlyosabb, mint az 1970-es és 2000-es évek energiaválsága együttvéve.

Elhunyt Czigány György, József Attila- és Erkel Ferenc-díjas költő, író, újságíró, érdemes művész. A Magyar Rádió népszerű Ki nyer ma? című műsorának alapító műsorvezetője 94 éves volt. Czigány György 2000-ben Joseph Pulitzer Emlékdíjjal, 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki több évtizedes, művészi munkássága, zenetudományi tevékenysége elismeréseként. Megkapta a Prima Primissima díjat, a Budapestért Díjat és Dohnányi Ernő-díjat.