A Northrop Grumman segítségével épül meg az első magyar geostacionárius kommunikációs műhold

A HUSAT program részeként az amerikai Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját. Erről állapodott meg kedden a 4iG Űr és Védelmi Technológiák vállalata és az amerikai cégóriás.

A vállalatok emellett kibővítik a tavaly decemberben aláírt keretmegállapodásukat is, így az űripari projektek mellett közös programot indítanak a drónelhárítási rendszerek, a fejlett fegyvertechnológiák és a precíziós irányítórendszerek területén is – mondta Sárhegyi István, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vezérigazgatója az InfoRádióban.

A Northrop Grumman amerikai vállalat a hidegháborús időkben lett űripari vállalat, és onnantól kezdve az Apollo-programtól napjainkig, tehát az Artemis–2 programig vezető szerepet vállal az amerikai űripar fejlesztésében, és ebben több szegmensben is dolgozik – tette hozzá Sárhegyi István, jelezve: több mint 100 ezer munkavállalója van, és a legfejlettebb technológiákkal rendelkezik mind az űr-, mind a védelemipar tekintetében.

„Már tavaly aláírtunk egy szándéknyilatkozatot, hogy együtt fogunk működni az űr- és védelmi ipari területeken. Ezt most egy konkrét ügylet kapcsán megerősítettük, illetve kiterjesztettük”

– folytatta a vezérigazgató, majd azt is közölte, hogy a kiterjesztés főleg a védelmi iparra vonatkozik, például a drónvédelmi rendszerek, illetve a precíziós rendszerek és fejlett fegyverrendszerek tekintetében.

„De az igazi mérföldkő az, hogy aláírtuk: a Northrop Grumman fogja szállítani az HUSAT programba, a 4iG Space and Defence műholdprogramjába az úgynevezett geostacionárius kommunikációs műholdat, ami a legnagyobb szelete ennek a programnak” – emelte ki.

Ezek a műholdak jellemzően 36 ezer kilométerre a Föld felszínétől keringenek, a felszínről nézve folyamatosan egy pontban mozognak, és általában kommunikációs, telekommunikációs szolgáltatást nyújtanak. Ez lesz a feladata a Northrop Grumman műholdjának is, tehát kritikus kommunikációs feladatokat kell ellátnia a 4iG, illetve Magyarország számára.

Mint Sárhegyi István elmondta, 2024 év vége felé bemutatták a HUSAT műholdprogramot, aminek több alprogramja van, de végül is az a célja, hogy Magyarország számára szuverén űrképességet teremtsen a 4iG segítségével és vezetésével.

Ennek a programnak az egyik legfontosabb része a HUGEO alprogram, ahol egy geostacionárius műholdat bocsátanak fel, és telekommunikációs, illetve kommunikációs szolgáltatásokat fog nyújtani.

A másik alprogram pedig a HULEO program, ahol 6+2, azaz 8 földmegfigyelési kis műholdat bocsátanak feln, hogy képeket tudjanak majd szolgáltatni a végfelhasználók számára, globális lefedettséggel.

A HUSAT program jelentősége tehát összességében az, hogy fejlesszék a magyar űripart, és nemzetközi együttműködéseket tudjanak kialakítani a technológiatranszfer érdekében, hogy megismerkedjenek a legfontosabb és legjobb csúcstechnológiákkal.

Mint a vezérigazgató fogalmazott: a HUNOR program arról is szólt, „hogy motiváljuk az új generációkat annak érdekében, hogy elkezdjenek érdeklődni a különböző tudományterületek, természettudományok, mérnöki tudományok irányába. Kapu Tibornak a véleményem szerint ez a legfontosabb feladata. Természetesen voltak kutatási feladatai is, de véleményem szerint az a legfontosabb, hogy megismertesse az űrszektort a fiatalokkal, az új generációkkal és motiválja őket, hogy ebbe az irányba kezdjenek el érdeklődni, tanulmányokat folytatni.

A mi feladatunk pedig a HUSAT programon keresztül az, hogy mindezt az érdeklődést és motivációt az űripar területén, itthon, Magyarországon tudják majd alkalmazni, és itthon dolgozzanak.

Tehát a kettő igazából kiegészíti egymást. Az egyik az űrkutatás és a motiváció alapjainak a letétele, a másik pedig az a háttér és az a rendszer, ami pedig utána felszívja ezt a tudást, és itt hasznosul majd Magyarország, illetve a 4iG Space and Defence javára” – mondta el Sárhegyi István, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vezérigazgatója az InfoRádióban.