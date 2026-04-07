ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.09
usd:
330.23
bux:
125961.98
2026. április 7. kedd Herman
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Több száz millió dollár értékű megállapodás a Northrop Grumman és a 4iG között 2026. április 7-én. A képen: StephenOBryan, Dorothy Mayhew, Nagy Márton, Jászai Gellért, Troy Brashear, Sárhegyi István
Nyitókép: 4iG

A Northrop Grumman segítségével épül meg az első magyar geostacionárius kommunikációs műhold

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Magyar–amerikai összefogással épül Magyarország első kommunikációs műholdja – több százmillió dollár értékű megállapodás jött létre a Northrop Grumman és a 4iG között.

A HUSAT program részeként az amerikai Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját. Erről állapodott meg kedden a 4iG Űr és Védelmi Technológiák vállalata és az amerikai cégóriás.

A vállalatok emellett kibővítik a tavaly decemberben aláírt keretmegállapodásukat is, így az űripari projektek mellett közös programot indítanak a drónelhárítási rendszerek, a fejlett fegyvertechnológiák és a precíziós irányítórendszerek területén is – mondta Sárhegyi István, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vezérigazgatója az InfoRádióban.

A Northrop Grumman amerikai vállalat a hidegháborús időkben lett űripari vállalat, és onnantól kezdve az Apollo-programtól napjainkig, tehát az Artemis–2 programig vezető szerepet vállal az amerikai űripar fejlesztésében, és ebben több szegmensben is dolgozik – tette hozzá Sárhegyi István, jelezve: több mint 100 ezer munkavállalója van, és a legfejlettebb technológiákkal rendelkezik mind az űr-, mind a védelemipar tekintetében.

„Már tavaly aláírtunk egy szándéknyilatkozatot, hogy együtt fogunk működni az űr- és védelmi ipari területeken. Ezt most egy konkrét ügylet kapcsán megerősítettük, illetve kiterjesztettük”

– folytatta a vezérigazgató, majd azt is közölte, hogy a kiterjesztés főleg a védelmi iparra vonatkozik, például a drónvédelmi rendszerek, illetve a precíziós rendszerek és fejlett fegyverrendszerek tekintetében.

„De az igazi mérföldkő az, hogy aláírtuk: a Northrop Grumman fogja szállítani az HUSAT programba, a 4iG Space and Defence műholdprogramjába az úgynevezett geostacionárius kommunikációs műholdat, ami a legnagyobb szelete ennek a programnak” – emelte ki.

Ezek a műholdak jellemzően 36 ezer kilométerre a Föld felszínétől keringenek, a felszínről nézve folyamatosan egy pontban mozognak, és általában kommunikációs, telekommunikációs szolgáltatást nyújtanak. Ez lesz a feladata a Northrop Grumman műholdjának is, tehát kritikus kommunikációs feladatokat kell ellátnia a 4iG, illetve Magyarország számára.

Mint Sárhegyi István elmondta, 2024 év vége felé bemutatták a HUSAT műholdprogramot, aminek több alprogramja van, de végül is az a célja, hogy Magyarország számára szuverén űrképességet teremtsen a 4iG segítségével és vezetésével.

Ennek a programnak az egyik legfontosabb része a HUGEO alprogram, ahol egy geostacionárius műholdat bocsátanak fel, és telekommunikációs, illetve kommunikációs szolgáltatásokat fog nyújtani.

A másik alprogram pedig a HULEO program, ahol 6+2, azaz 8 földmegfigyelési kis műholdat bocsátanak feln, hogy képeket tudjanak majd szolgáltatni a végfelhasználók számára, globális lefedettséggel.

A HUSAT program jelentősége tehát összességében az, hogy fejlesszék a magyar űripart, és nemzetközi együttműködéseket tudjanak kialakítani a technológiatranszfer érdekében, hogy megismerkedjenek a legfontosabb és legjobb csúcstechnológiákkal.

Mint a vezérigazgató fogalmazott: a HUNOR program arról is szólt, „hogy motiváljuk az új generációkat annak érdekében, hogy elkezdjenek érdeklődni a különböző tudományterületek, természettudományok, mérnöki tudományok irányába. Kapu Tibornak a véleményem szerint ez a legfontosabb feladata. Természetesen voltak kutatási feladatai is, de véleményem szerint az a legfontosabb, hogy megismertesse az űrszektort a fiatalokkal, az új generációkkal és motiválja őket, hogy ebbe az irányba kezdjenek el érdeklődni, tanulmányokat folytatni.

A mi feladatunk pedig a HUSAT programon keresztül az, hogy mindezt az érdeklődést és motivációt az űripar területén, itthon, Magyarországon tudják majd alkalmazni, és itthon dolgozzanak.

Tehát a kettő igazából kiegészíti egymást. Az egyik az űrkutatás és a motiváció alapjainak a letétele, a másik pedig az a háttér és az a rendszer, ami pedig utána felszívja ezt a tudást, és itt hasznosul majd Magyarország, illetve a 4iG Space and Defence javára” – mondta el Sárhegyi István, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vezérigazgatója az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A Northrop Grumman segítségével épül meg az első magyar geostacionárius kommunikációs műhold

műhold

4ig

northrop grumman

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Videó, nagygyűlés

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×