2026. április 7. kedd
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) fogadja J.D. Vance amerikai alelnököt a Karmelita kolostorban 2026. április 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

J. D. Vance Orbán Viktornál – Négy területen folytatódik tovább az együttműködés

Infostart

J. D. Vance közölte, azért érkezett Budapestre, hogy az Egyesült Államok még több területen folytassa az együttműködést Magyarországgal, ő is megerősítette az Orbán Viktor által leírt négy terület fontoságát. Orbán Viktort államférfinak nevezte.

Hivatalos látogatásra Budapestre érkezett James David Vance amerikai alelnök, aki Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tájékoztatta a sajtót kettejük egyeztetéséről, illetve az amerikai-magyar kapcsolatok erősítéséről.

Elsőként Orbán Viktor szólt: alelnök utoljára 35 éve járt Magyarországon, és 20 éve nem járt itt. Számot adott a kapcsolatok gazdasági természetéről, amerikai beruházásokról és a 100 milliárdos volumenről forintban.

Megállapította, hogy drasztikus áremelkedések felé visz az energiaválság.

A felek beszéltek az amerikai béke-erőfeszítésekről, Orbán Viktor meg van győződve arról, hogy ha az ukrajnai háború kitörésének idején Donald Trump lett volna az elnök Amerikában, nem lett volna háború.

Amiért pedig még régóta várt erre a találkozóra, az a nyugati civilizáció nagy kérdéseinek témája volt.

Négy területet külön is érintettek:

  • migráció
  • genderideológia
  • családpolitika
  • globális biztonság.

A felek megállapodtak abban, hogy kapcsolatban maradnak később is e témák mentén.

J. D. Vance 5-6 éve járt már magánprogramon Magyarországon, akkor is babát várt a felesége, most is, a negyedik gyermeküket várják, erről már az alelnök beszélt.

Támogatását fejezte ki Orbán Viktor felé a közelgő országgyűlési választások kapcsán.

Ezt követően az energiaproblémáról beszélt, szerinte Orbán Viktor energiafüggetlenségi modellje Európa számára is mintául szolgálhat.

Közölte, azért érkezett Budapestre, hogy az Egyesült Államok még több területen folytassa az együttműködést Magyarországgal, ő is megerősítette az Orbán Viktor által leírt négy terület fontoságát.

Orbán Viktort államférfinak nevezte, akinek politikáját a magyar nép bátorsága és bölcsessége erősíti meg.

Szót ejtett még a magyar választások külföldi – brüsszeli – beavatkozási kísérletéről is. Szerinte annak kell a magyarok fő szempontjának lennie vasárnap, hogy ki mennyire képviseli a magyar érdeket.

Fájlalta az európai digitális cenzúrát, ami miatt sérül a felnőttek tájékozódási joga, ilyen beavatkozás márpedig méltatlan.

Jelezte, sem ő nem mondja meg, ki hogyan szavazzon, de ezt Brüsszel se tegye.

Kérdések – válaszok

Szóba került-e az orosz-ukrán háború lezárásának lehetősége?

Orbán Viktor: ez fájdalmas téma, beszéltünk róla. Két keresztény ország háborúzik egymással, ez is megadja a kérdés komolyságát. A mostani amerikai elnök nagyon elkötelezett ez ügyben, hogy ennek a vérontásnak megálljt kell parancsolni. Ezt a háborút az előző elnök támogatta; ezért sem tud ma nem beszélni erről a háborúról egy amerikai és egy magyar politikus. A háborúban magyar emberek is meghalnak, besorozzák őket sokszor kényszerítő körülmények között is. Korábban az amerikai elnök jelezte, legyen egy budapesti békecsúcs, Magyarország erre igent mondott, a technikai előkészítés szintjéig meg is tárgyaltuk ezt a találkozót. Ha az Egyesült Államok és Oroszország úgy gondolja, egy ilyen békecsúcsra szükség van, mi készen állunk.

Hallott arról, hogy Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort?

J. D. Vance: nem hallottam erről. A háborúnak véget kell vetni. Diplomáciára van szükség. A kérdés, hogy a diplomácia nevetséges mellverés marad-e vagy elkezdjük végre komolyan venni egymást? Az Egyesült Államok arra kért minket, hogy folyamatosan dolgozzunk ezen az ügyön, Orbán Viktor sokkal jobban dolgozott ezen, mint bárki más. Ez a háború a legnehezebb, amelyet amerikai elnök meg próbált oldani.

Energiaválság küszöbén állunk. Mi lesz Európával? Mi lesz Magyarországgal? Mit tesz Brüsszel?

Orbán Viktor: történik valami, ami mindent megváltoztat. Az eddigi stratégia megbukott Ukrajna támogatására. Egy ideig lehetett azt gondolni, hogy a szankciók elegendőek lesznek, de most minden felértékelődött, ami az oroszoknak van. A háborúpárti stratégia megbukott. A magyar helyzet nehéz, ezt nem akarom eltitkolni. A Török Áramlat eddig biztosítékot jelentett, de most az olajvezetéket blokád alá vonták, Magyarország tartalékait be kell vetni. El kell látni a családokat, és rá kell kényszeríteni az ukránokat, hogy nyissák meg a Barátság vezetéket. Reméljük, győzünk a választáson, és Ukrajna megnyitja a vezetéket. Ezek az én terveim.

A legutóbbi amerikai hírszerzési jelentések szerint Ukrajna beavatkozhat a magyar választásokba. Milyen politikai motiváció lehet a mögött, hogy Ukrajna a patrióta erőket támadja?

J. D. Vance: vannak erők Ukrajnában, amelyek próbálják befolyásolni az amerikai, így a magyar választásokat is. Mindenkinek az érdeke, hogy az ukrajnai háborúnak minél hamarabb vége legyen. Sokan oroszpártinak tartják Donald Trumpnak, de fontos, hogy olyan megoldások legyenek, amelyek olcsóbbá teszik az energiát. Akik ezt a stratégiát vádolják, azoknak nincs megoldásuk arra, hogyan lesz olcsóbb az energia.

Visszabombázzák Iránt a kőkorszakba, mint jelezték? Telik az idő. Mi lesz?

J. D. Vance: az Egyesült Államoknak új információi vannak, de ezekről még nem tudok beszámolni. SMS-t kaptam Steve Witcoff elnöki megbízottól. Két megoldás van: az egyik, hogy Irán normális országként kíván működni. A másik megoldás, hogy Irán nem tárgyal, hanem terrorizálja a környezetét. Ebben az esetben a gazdasági helyzet nagyon rossz lesz Iránban.

Kinek az oldalán áll az Isten a háborúban?

J. D. Vance: imádkozzunk azért, hogy a mi oldalunkon álljon! Meg kell akadályozni Iránt, hogy nukleáris fegyverhez jusson.

Mikor és hogyan lesz vége az iráni háborúnak?

Az óra mindenképpen ketyeg. Amit katonailag megpróbáltunk elérni, mindenképp sikerült. Az irániak nem a leggyorsabb tárgyalópartnerek, erre már rájöttünk, bízunk a pozitív válaszban este 8 óráig. Szabad világot akarunk. De ez nem megy a gazdasági terrorizmus mellett.

Ha nem Orbán Viktor győz vasárnap, mi lesz?

J. D. Vance: szerintem Orbán Viktor győz, de szeretjük a magyar népet, együttműködünk mindenkivel.

közös sajtótájékoztató

J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten: az Egyesült Államok támogatja Orbán Viktort a választásokon
A Karmelita kolostorban találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és rangos vendége, J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. J. D. Vance azt mondta: elhozta Donald Trump elnök támogató üzenetét Orbán Viktornak a hétvégi magyarországi választásokra. Az alelnök üzent a „Magyarországot zsaroló és sakkban tartó brüsszeli bürokratáknak" is. Közölte, bárki nyeri a magyar választásokat, együtt fognak működni vele, „de szerintem Viktorék fogják nyerni" – mondta J. D. Vance.
 

Nyitva tart a legtöbb kormányablak április 11-én, szombaton, valamint április 12-én, vasárnap. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre, és a lakcímkártya pótlására lesz lehetőség.
 

Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, de közel lehet a fordulat - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna, Izrael a vasúthálózatot vette célba. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését, közben Teherán a szunnita olajállamoktól kér közbenjárást - Irán pakisztáni követe viszont pozitívan nyilatkozott a várható fejleményekről. Irán reggel ismét Izraelt, Szaúd-Arábiát, Bahreint és Jordániát támadta, emellett lövöldözés volt az isztambuli izraeli konzulátus körül is. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Egykori csárdából lett lélegzetelállító luxusvilla: elképesztő árat kérnek a magyar tenger ikonikus épületéért

Egykori csárdából lett luxusvilla keresi új tulajdonosát a Balatonnál: eladó a balatonalmádi Villa Aurora.

Trump says 'whole civilisation will die tonight' if Iran fails to make deal

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

