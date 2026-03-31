Tordai Bence visszalépne, de még kivár, hátha tiszás riválisa teszi meg előbb

Visszalép Tordai Bence a független országgyűlési képviselő a 2026-os választás jelöltségétől – írja a politikus Facebook-posztja alapján a hvg.hu.

Bejegyzésében azt írja: „Egy pillanatra sem felejtettem el, hogy most az elsődleges cél a Fidesztől való megszabadulás; azt mondtam, addig tartom fent a jelöltségemet, amíg az bizonyosan nem eredményezheti azt, hogy a Budapest 04 oevk-ban fideszes egyéni győzelem születik.”

Tordai Bence a közelmúlt közvélemény-kutatásait is felidézte, és azt a következtetést vonta le, hogy ad még 72 órát a másik ellenzéki jelöltnek, a tiszás Koncz Áronnak, hogy ő lépjen vissza.

Koncz Áronnal szemben éles kritikát fogalmazott meg a Puch László MSZP-s oligarchához, illetve a NER világához fűződő korábbi üzleti kapcsolatai miatt, de végül jelzi, hogy ha riválisa nem lép vissza, akkor ő teszi meg pénteken.