Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezetője kérdést tesz fel az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2022. július 4-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Tordai Bence visszalépne, de még kivár, hátha tiszás riválisa teszi meg előbb

A politikus szerint „meg kell szabadulni a Fidesztől”, azonban három nap haladékot adott Koncz Áronnak, a Tisza Párt jelöltjének, hátha mégis inkább ő szeretne visszalépni.

Visszalép Tordai Bence a független országgyűlési képviselő a 2026-os választás jelöltségétől – írja a politikus Facebook-posztja alapján a hvg.hu.

Bejegyzésében azt írja: „Egy pillanatra sem felejtettem el, hogy most az elsődleges cél a Fidesztől való megszabadulás; azt mondtam, addig tartom fent a jelöltségemet, amíg az bizonyosan nem eredményezheti azt, hogy a Budapest 04 oevk-ban fideszes egyéni győzelem születik.”

Tordai Bence a közelmúlt közvélemény-kutatásait is felidézte, és azt a következtetést vonta le, hogy ad még 72 órát a másik ellenzéki jelöltnek, a tiszás Koncz Áronnak, hogy ő lépjen vissza.

Koncz Áronnal szemben éles kritikát fogalmazott meg a Puch László MSZP-s oligarchához, illetve a NER világához fűződő korábbi üzleti kapcsolatai miatt, de végül jelzi, hogy ha riválisa nem lép vissza, akkor ő teszi meg pénteken.

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.
 

