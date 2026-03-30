Magyarország 10,5 millió eurót kap az uniós mezőgazdasági tartalékból – a nap hírei

Magyarország 10,5 millió eurót kap az uniós mezőgazdasági tartalékból kárenyhítésre. Az uniós tagállamok jóváhagyták az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy az uniós mezőgazdasági tartalékból három országnak összesen 21,5 millió eurót mozgósítsanak a 2025-ös vegetációs időszakban kedvezőtlen időjárási események által érintett termelők támogatására.

Nincs politikai céldátum a Budapest-Belgrád vasútvonalon a személyforgalom indulására, az kizárólag a szükséges vonatbefolyásolási rendszer üzembehelyezése és német TÜV-tanúsítás függvénye. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közlemény szerint a személyforgalom indulásának időigénye várhatóan még több hét, amit a közlekedésbiztonságért felelős szakemberek határoznak meg.

Hathavi többletjuttatást kapnak a MÁV-csoport fegyveres, biztonsági feladatot ellátó munkavállalói is. A fegyverpénz április elején érkezik a 370 fős állományhoz – közölte a MÁV. A közlemény szerint Lázár János építési és közlekedési miniszter döntött az extra juttatás kifizetéséről. Így a rendőrség, a honvédség, illetve a katasztrófavédelem dolgozóihoz hasonlóan a MÁV Pályaműködtetési Zrt. Fegyveres Biztonsági Őrség dolgozói jogosultak az extra juttatásra, amelyet a MÁV-csoport saját forrásaiból biztosít.

Az áprilisi választás szól jövőről, a háborúról és minden magyar család pénzéről is – mondta a miniszterelnök a Fidesz szolnoki kampányrendezvényén. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a háború ürügy arra, hogy kizsebeljék a magyarokat. Azzal vádolta Kijevet, Brüsszelt és a Tiszát, hogy le akarják választani Magyarországot az olcsó energiáról, ami miatt szavai szerint családok százezerei mennének tönkre. A miniszterelnök az ellentüntetőket pedig hívatlan vendégnek és ünneprontóknak nevezte.

A Tisza párt elnöke szerint a jelenlegi rendszert a fiatalok fogják megdönteni. Magyar Péter országjárása hajdúböszörményi állomásán arról beszélt, hogy olyan országot akarnak ahol vannak nemzeti minimumok: a gyermekek védelme, az idősek tisztelete, a magántulajdon szentsége, a közpénz védelme. Úgy fogalmazott, hogy a hatalom kirabolta, elárulta a magyar népet, de 13 nap múlva a magyar nép ítéletet hirdet az orbáni maffia felett. A pénzügyőröknek, rendőröknek, titkosszolgáknak azt üzente, hogy tartsanak ki, tartsák és tartassák be a jogszabályokat.

Mártha Imre felmentését javasolják a Budapesti Közművek éléről a fővárosi frakciók. A Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúlag döntött így. A bizottság javaslata ezután Karácsony Gergely főpolgármester elé kerül. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője korábban azt állította, 2024-ben összesen 420 millió forint jutalmat és prémiumot fizettek ki a Budapesti Közműveknél szabálytalanul.

18 évnyi szünet után újraindult a menetrend szerinti forgalom a Pécs-Pogányi Repülőtérről. Elsőként a SkyHub légitársaság járata érkezett Münchenből. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, hogy az egész Baranyának és az egész Dél-Dunántúlnak jelentős a regionális fejlesztés. Magyar Levente reményét fejezte ki, hogy mostantól fenntartható lesz a légikikötő működése.

Egy 1,5 milliárd eurós pályázatot tesz közzé az Európai Bizottság az uniós és ukrán védelmi ipar fellendítésére. A holnaptól elérhető projektek Ukrajna mellett Norvégia számára is nyitottak. A keret 240 millió eurót szán védelmi felszerelések, többek között drónellenes, légi- és rakétavédelmi, valamint szárazföldi és tengeri harci rendszerek közös beszerzésére a tagállamok és Norvégia által.

Irak azonnali elhagyására szólította fel az amerikai állampolgárokat az amerikai külügyminisztérium. A felhívást azután tették közzé, hogy az Iránt támogató fegyveres csoportok a repterek, szállodák mellett támadással fenyegették meg az Irakban működő amerikai érdekeltségű, illetve amerikai kapcsolatokat ápoló egyetemeket is.

Az Egyesült Államok soha nem fogja megengedni, hogy Irán áthaladási díjat szedjen a Hormuzi-szorost használó nemzetközi hajóktól – jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio az ABC televíziónak adott interjúban hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnöknek számos opció áll rendelkezésére a helyzet kezelésére, ehhez a hadügyminisztérium előkészíti a lehetőséget.

Iránból indított ballisztikus rakétát lőttek le a török légtérben a NATO légvédelmi rendszerei - közölte az ankarai védelmi minisztérium. Ez már a negyedik ilyen incidens az Irán elleni amerikai-izraeli légicsapások kezdete óta.

A Kuba elleni olajblokád enyhítését helyezte kilátásba az amerikai elnök. Donald Trump az elnöki különgép fedélzetén közölte: nem ellenzi, hogy egy orosz tanker nyersolajat szállítson a karibi szigetországba, és azt sem kifogásolja, ha más országok is energiahordozókat juttatnak el Kubába.

79 éves korában elhunyt Nádasdy Ádám Babérkoszorú-díjas költő, nyelvész és műfordító. Az ELTE professzor emeritusa és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar nyelvtudománynak és irodalomnak. Műfordítóként Shakespeare- és opera-fordításai, nyelvészként ismeretterjesztő munkái tették széles körben ismertté.