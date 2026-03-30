ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.02
usd:
339.01
bux:
121650.98
2026. március 30. hétfő Zalán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A szilveszteri ünneplés során keletkezett hulladékot takarítják a Budapesti Közmûvek munkatársai a Deák Ferenc téren 2026. január 1-jén.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Vitézy Dávid: Mártha Imre felmentését javasolja az összes fővárosi frakció

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Egyhangú döntést hozott hétfőn a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága a Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatója, Mártha Imre felmentéséről. A bizottság javaslata ezután Karácsony Gergely főpolgármester elé kerül.

Vitézy Dávid Facebook-posztjában azt írta, minden fővárosi frakció támogatta Mártha Imre visszahívását. Kommentben azt írta, szerették volna az ülésen meghallgatni a Budapesti Közművek vezetőjét is, de Mártha nem jelent meg.

Vitézy Dávid korábban azt állította, 2024-ben összesen 420 millió forint jutalmat és prémiumot fizettek ki a Budapesti Közműveknél nemcsak erkölcstelenül, de szabálytalanul is. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint a dokumentumok azt bizonyítják, hogy a 3 millió körüli fizetésük mellé a BKM vezérigazgató-helyettesei kaptak összesen 49 millió forint prémiumot, és ezen felül kaptak még 126 millió forintot jutalom és célfeladat-kitűzés formájában – írja a Telex.

Ez utóbbit Vitézy szerint „bullshit” indokokkal támasztották alá. Vitézy szerint a dokumentumokból világosan látszik, hogy „Mártha Imre kifejezetten szabályellenesen, a tulajdonos által elfogadott javadalmazási szabályzattal ellentétesen osztogatta a 10 milliós jutalmakat a BKM vezetőinek”. A BKM azzal reagált, hogy visszautasítja Vitézy „a társaságot hamis állításokkal illető, és rossz színben feltüntető állításait”.

Vitézy a jutalmak kifizetését egy másik esettel is összeköti, azzal, hogy február végén kirúgták a BKM belső ellenőrzését végző osztályának nagy részét. Karácsony Gergely korábbi kihívója már akkor arról beszélt, hogy Karácsony Gergely ezzel valamilyen folyamatban lévő ügyet akarhat eltusolni.

A BKM korábban visszautasította Vitézy Dávid állításait. „A Budapesti Közművek határozottan visszautasítja Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés képviselőjének március 23-án késő délután közzétett FB-posztjában szereplő, korábban csak a propagandamédiából ismert hangvételű, a társaságot hamis állításokkal illető, és rossz színben feltüntető állításait és jogi lépések megtételét helyezi kilátásba azokkal kapcsolatban” – írták.

A cég azt válaszolta, hogy a jutalmak igenis jártak a BKM vezetőinek, ugyanis ők vezényelték le egyrészt azt, hogy az öt korábbi városi szolgáltató vállalat összevonásával létrejöjjön a Budapesti Közművek (ez maga a Stadtwerke-koncepció, amit Vitézy bullshitnek nevezett). Azt is a BKM vezetői csinálták végig, a cég a Mol-lal együtt megalapította a Mohu Budapest Zrt.-t, majd 2025-ben a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. is a BKM-be olvadt, a „fent említett hatékonyságnövekedésből származó forrásaiból” pedig a BKM visszavásárolta az E.ON Hungária Zrt. tulajdonában lévő 50 százalékos részesedést.

„A Budapesti Közművek a fenti három, a hazai nagyvállalati szektorban kiemelkedő volumenű cégjogi átalakítások egyikéhez sem vett igénybe – a szokásos nagyvállalati gyakorlattól eltérően – tranzakciós tanácsadói segítséget, a projektmenedzsmentet minden esetben a Budapesti Közművek saját vezetői gárdája és szakemberei látták el. A sikeresen megvalósult – a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat határozatainak, valamint a jogszabályoknak minden tekintetben megfelelően megvalósult tranzakciókat követően, a folyamatok sikeres végigvitelében meghatározó menedzserek részesültek jogszerűen fejenként néhány millió Ft volumenű célprémiumban” – írta a BKM.

A fővárosi cég szerint ezeket az eseti kifizetéseket teljesen szakszerűtlen összevonni a munkaszerződésekben rögzített, az önkormányzati társaságok szokásos gyakorlatához illeszkedő vezetői juttatásokkal. Hozzátették: ezt már Vitézy Dávidnak is megválaszolták korábban.

Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid: Mártha Imre felmentését javasolja az összes fővárosi frakció

fővárosi közgyűlés

budapesti közművek

mártha imre

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Rákosrendező lehet Budapest jövőjének a mintapéldája, de ez attól is függ, mennyire sikerül összehangolni a zöld és szociális célokat – mondta Tosics Iván, a Városkutatás Kft. ügyvezető igazgatója az InfoRádióban. Hozzátette: a területre tervezett Parkváros egyszerre zöld és befogadó fejlesztése csak akkor valósulhat meg, ha több erős önkormányzati eszköz áll rendelkezésre.
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penészgyanú miatt visszahívtak egy népszerű édességet a magyar boltok polcairól

Penészgyanú miatt visszahívtak egy népszerű édességet a magyar boltok polcairól

Penészgyanú miatt visszahívja a 30 grammos, tejes krémmel töltött Dörmi piskóták bizonyos tételeit a Mondelez Hungária Kft. Az érintett édességeket az illetékes hatóság utasítására levették a boltok polcairól. A vásárlókat arra kérik, hogy ne fogyasszák el a terméket - írja közleményében a NKFH.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zelenszkij elárulta a színfalak mögötti titkot: elképesztő kéréssel álltak elő a szövetségesek a durva olajárak miatt

Zelenszkij elárulta a színfalak mögötti titkot: elképesztő kéréssel álltak elő a szövetségesek a durva olajárak miatt

Országa kész a tűzszünetre, amennyiben Oroszország felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 30. 15:32
Rákosrendező egyszerre lehetne zöld és igazságos is: mit tervez Budapest?
2026. március 30. 15:30
Orbán Balázs: a Tisza energiaátállási terve óriási kockázatot jelent
×
×