Vitézy Dávid: Mártha Imre felmentését javasolja az összes fővárosi frakció

Vitézy Dávid Facebook-posztjában azt írta, minden fővárosi frakció támogatta Mártha Imre visszahívását. Kommentben azt írta, szerették volna az ülésen meghallgatni a Budapesti Közművek vezetőjét is, de Mártha nem jelent meg.

Vitézy Dávid korábban azt állította, 2024-ben összesen 420 millió forint jutalmat és prémiumot fizettek ki a Budapesti Közműveknél nemcsak erkölcstelenül, de szabálytalanul is. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint a dokumentumok azt bizonyítják, hogy a 3 millió körüli fizetésük mellé a BKM vezérigazgató-helyettesei kaptak összesen 49 millió forint prémiumot, és ezen felül kaptak még 126 millió forintot jutalom és célfeladat-kitűzés formájában – írja a Telex.

Ez utóbbit Vitézy szerint „bullshit” indokokkal támasztották alá. Vitézy szerint a dokumentumokból világosan látszik, hogy „Mártha Imre kifejezetten szabályellenesen, a tulajdonos által elfogadott javadalmazási szabályzattal ellentétesen osztogatta a 10 milliós jutalmakat a BKM vezetőinek”. A BKM azzal reagált, hogy visszautasítja Vitézy „a társaságot hamis állításokkal illető, és rossz színben feltüntető állításait”.

Vitézy a jutalmak kifizetését egy másik esettel is összeköti, azzal, hogy február végén kirúgták a BKM belső ellenőrzését végző osztályának nagy részét. Karácsony Gergely korábbi kihívója már akkor arról beszélt, hogy Karácsony Gergely ezzel valamilyen folyamatban lévő ügyet akarhat eltusolni.

A BKM korábban visszautasította Vitézy Dávid állításait. „A Budapesti Közművek határozottan visszautasítja Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés képviselőjének március 23-án késő délután közzétett FB-posztjában szereplő, korábban csak a propagandamédiából ismert hangvételű, a társaságot hamis állításokkal illető, és rossz színben feltüntető állításait és jogi lépések megtételét helyezi kilátásba azokkal kapcsolatban” – írták.

A cég azt válaszolta, hogy a jutalmak igenis jártak a BKM vezetőinek, ugyanis ők vezényelték le egyrészt azt, hogy az öt korábbi városi szolgáltató vállalat összevonásával létrejöjjön a Budapesti Közművek (ez maga a Stadtwerke-koncepció, amit Vitézy bullshitnek nevezett). Azt is a BKM vezetői csinálták végig, a cég a Mol-lal együtt megalapította a Mohu Budapest Zrt.-t, majd 2025-ben a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. is a BKM-be olvadt, a „fent említett hatékonyságnövekedésből származó forrásaiból” pedig a BKM visszavásárolta az E.ON Hungária Zrt. tulajdonában lévő 50 százalékos részesedést.

„A Budapesti Közművek a fenti három, a hazai nagyvállalati szektorban kiemelkedő volumenű cégjogi átalakítások egyikéhez sem vett igénybe – a szokásos nagyvállalati gyakorlattól eltérően – tranzakciós tanácsadói segítséget, a projektmenedzsmentet minden esetben a Budapesti Közművek saját vezetői gárdája és szakemberei látták el. A sikeresen megvalósult – a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat határozatainak, valamint a jogszabályoknak minden tekintetben megfelelően megvalósult tranzakciókat követően, a folyamatok sikeres végigvitelében meghatározó menedzserek részesültek jogszerűen fejenként néhány millió Ft volumenű célprémiumban” – írta a BKM.

A fővárosi cég szerint ezeket az eseti kifizetéseket teljesen szakszerűtlen összevonni a munkaszerződésekben rögzített, az önkormányzati társaságok szokásos gyakorlatához illeszkedő vezetői juttatásokkal. Hozzátették: ezt már Vitézy Dávidnak is megválaszolták korábban.