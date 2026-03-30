Elhunyt Nádasdy Ádám

„A család kérésre szomorúan tudatom, hogy Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvető Kiadó szerzője március 29-én, 79 éves korában elhunyt." – tette közzé Facebookon a hírt Török András.

Nádasdy Ádám 1970-ben szerzett diplomát az ELTE angol–olasz szakán. Két évig volt gimnáziumi tanár, majd 1972-től 2018-ig az ELTE angol nyelvészeti tanszékén tanított, 1997-től 2003-ig tanszékvezető volt. 2012-ben egyetemi tanárrá nevezték ki, 2017-től professor emeritus. Elvégzett két egyetemi szakjának nyelvén, az angolon és az olaszon kívül még franciául, osztrák édesanyja révén pedig anyanyelvi szinten németül is beszélt – írja a 444.

