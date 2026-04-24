A leendő magyar kormány egyes miniszterei.
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Újabb miniszterek jelölését jelentette be Magyar Péter – a nap hírei

Infostart

Lannert Juditot jelölte a Tisza-kormány oktatási, Kátai-Németh Vilmost szociális, Vitézy Dávidot pedig közlekedési miniszternek Magyar Péter. Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik. Jelentősen nőhet a fejlett ipari országok államadóssága az iráni konfliktus miatt.

Három új miniszter-jelöltet jelentett be a leendő kormányfő. Lannert Judit lesz a Tisza-kormány oktatási, a látássérült Kátai-Németh Vilmos a szociális- és családügyi, míg Vitézy Dávid a közlekedési miniszter. Magyar Péter eddig 12 tárcavezetőt nevezett meg a tervezett 16-ból.

Új nemzeti alaptantervet tart szükségesnek, megszüntetné a pedagógusértékelési rendszert a kijelölt gyermekügyi és oktatási miniszter. Lannert Judit oktatáskutató terveiről szólva a pedagógusok és a diákok terhelésének csökkentéséről, az oktatást segítők bérének rendezéséről, a tankötelezettség korhatárának 18 évre emeléséről is beszélt.

A vasút évek óta tartó válságának felszámolását jelölte meg az egyik legfontosabb feladatának a közlekedési miniszternek felkért Vitézy Dávid. Az uniós források hazahozatalával elindítaná a Baross Gábor nevét viselő átfogó vasút- és HÉV-fejlesztési programot.⁠ Emellett kiemelten fontosnak nevezte az uniós források hazahozatalát az ország infrastruktúrájának megújításához is.

Mindenre kiterjedő vizsgálatokat jelentett be a leendő honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz a Facebookon azt írta, hogy a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, valamint a honvédelmi tárca háttérintézményeinek működésének és gazdálkodásának átfogó, mindenre kiterjedő átvilágítása indokolt.

A Tisza-kormány alaposan meg fogja vizsgálni a Covid-járvány alatti állami közbeszerzéseket – közölte az egészségügyi tárca leendő vezetője. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, a vizsgálat több tárca – az egészségügyi, a külügyi és a belügyi terület – összehangolt együttműködésében valósulna meg.

Távozott posztjáról 3 helyettes államtitkár. Április 16-án megszűnt a Kulturális és Innovációs Minisztériumban dolgozó Pósánné Rácz Annamária megbízatása, a Nemzetgazdasági Minisztériumból távozik Besesek Botond és Csákiné Gyuris Krisztina.

Az Országgyűlés május 9-ei alakuló ülésén visszakerül a Parlament homlokzatára az uniós zászló is a magyar és a székely zászló mellé – közölte a leendő kormányfő. A Fidesz-KDNP-többségű parlament csaknem 450 törvényjavaslatot, köztük 5 alaptörvény-módosítást fogadott el a 2022 és 2026 közötti ciklusban.

A megváltozott politikai helyzet ellenére sem tervezi a campusa visszaköltöztetését Budapestre a CEU – közölte az intézmény a Népszava megkeresésére. Az egyetem campusa Bécsben marad, míg budapesti telephelye fontos szerepet játszik kutatásban.

Egy hónapra elrendelte egy munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos ügy két gyanúsítottjának letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság – tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség. A gyanúsítottak befolyásos politikai kapcsolataikra hivatkozva 17 ezer euró előleget vettek fel egy vállalkozótól nepáli munkások tartózkodási engedélyének gyors elintézésére. A vízumkérelmeket azonban elutasították, a pénzt viszont elosztották egymás között.

Az uniónak csökkentenie kell függőségét a külső fosszilis energiaforrásoktól, mivel ez kiszolgáltatottá teszi a válságokkal szemben – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen Cipruson arról beszélt, hogy fel kell gyorsítani a hazai, megfizethető és tiszta energiaforrások – mindenekelőtt a megújuló energia és az atomenergia – fejlesztését.

Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik – jelentette be a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas azután beszélt erről, hogy az uniós tanács jóváhagyta a 20. szankciós csomagot.

Napelemparkot építenek a csernobili erőmű területén, így biztosítva a létesítmény áramellátását. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamos energia előállítását két megawatt teljesítménnyel.

Az előző évhez képest 18 százalékkal kevesebb, mintegy 361 ezerkérelmező kapott nemzetközi védelmi státuszt az Európai Unió valamely tagállamában tavaly – ismertette az Eurostat. A nemzetközi védelem iránt beadott kérelmek 51 százaléka menekültstátusz.

Három héttel meghosszabbítják a jövő hétfőn lejáró 10 napos izraeli-libanoni tűzszünetet – jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azután beszélt erről, hogy Izrael és Libanon washingtoni nagykövetei egyeztettek egymással.

A világ számára alapvető fontosságúnak nevezte a Hormuzi-szoros azonnali megnyitását az Európai Tanács elnöke. António Costa hangsúlyozta: a közel-keleti háború már eddig is katasztrofális következményekkel járt az infrastruktúrára és a világgazdaságra nézve. Eközben nukleáris szakértők bevonását szorgalmazza az Iránnal folytatott tárgyalásokba az Európai Unió.

Jelentősen nőhet a fejlett ipari országok államadóssága az iráni konfliktus miatt a Fitch Ratings értékelése szerint. A nemzetközi hitelminősítő számításai alapján ezen országok összesített államadóssága az idén 4.500 milliárd dollárral, több mint 76 ezer milliárd dollárra nő.

Szeptemberben megkezdik a behívók postázását a kötelező sorkatonai szolgálatra Szerbiában, az első újoncok jövő márciusban vonulhatnak be. A tervek szerint a férfiak számára 75 nap lesz a kötelező sorkatonai szolgálat, míg a nők önként jelentkezhetnek kiképzésre.

Bezárja berlini bázisát a Ryanair, és a téli menetrendben felére csökkenti a német fővárosba irányuló, illetve onnan induló járatainak számát. A döntés hátterében a magas illetékek és adók állnak – írja a Reuters.

Lezárta a tavalyi évet a Rába, közel 3 milliárd forint lett a csoport eredménye

A Rába éves rendes Közgyűlése döntött a 2025. üzleti év lezárásáról – közölte a társaság. Osztalékot nem fizet a cég, az eredmény az eredménytartalékba kerül.

Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás

2026-os útmutató a leszázalékolásról: a feltételektől a kérelem benyújtásán át az ellátás összegéig minden fontos tudnivaló egy helyen.

US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner to fly to Pakistan for Iran talks, White House says

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi is now in the capital Islamabad, but Iranian state media reports that talks with the US are not on the agenda.

