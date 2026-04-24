Újabb miniszterek jelölését jelentette be Magyar Péter – a nap hírei

Három új miniszter-jelöltet jelentett be a leendő kormányfő. Lannert Judit lesz a Tisza-kormány oktatási, a látássérült Kátai-Németh Vilmos a szociális- és családügyi, míg Vitézy Dávid a közlekedési miniszter. Magyar Péter eddig 12 tárcavezetőt nevezett meg a tervezett 16-ból.

Új nemzeti alaptantervet tart szükségesnek, megszüntetné a pedagógusértékelési rendszert a kijelölt gyermekügyi és oktatási miniszter. Lannert Judit oktatáskutató terveiről szólva a pedagógusok és a diákok terhelésének csökkentéséről, az oktatást segítők bérének rendezéséről, a tankötelezettség korhatárának 18 évre emeléséről is beszélt.

A vasút évek óta tartó válságának felszámolását jelölte meg az egyik legfontosabb feladatának a közlekedési miniszternek felkért Vitézy Dávid. Az uniós források hazahozatalával elindítaná a Baross Gábor nevét viselő átfogó vasút- és HÉV-fejlesztési programot.⁠ Emellett kiemelten fontosnak nevezte az uniós források hazahozatalát az ország infrastruktúrájának megújításához is.

Mindenre kiterjedő vizsgálatokat jelentett be a leendő honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz a Facebookon azt írta, hogy a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, valamint a honvédelmi tárca háttérintézményeinek működésének és gazdálkodásának átfogó, mindenre kiterjedő átvilágítása indokolt.

A Tisza-kormány alaposan meg fogja vizsgálni a Covid-járvány alatti állami közbeszerzéseket – közölte az egészségügyi tárca leendő vezetője. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, a vizsgálat több tárca – az egészségügyi, a külügyi és a belügyi terület – összehangolt együttműködésében valósulna meg.

Távozott posztjáról 3 helyettes államtitkár. Április 16-án megszűnt a Kulturális és Innovációs Minisztériumban dolgozó Pósánné Rácz Annamária megbízatása, a Nemzetgazdasági Minisztériumból távozik Besesek Botond és Csákiné Gyuris Krisztina.

Az Országgyűlés május 9-ei alakuló ülésén visszakerül a Parlament homlokzatára az uniós zászló is a magyar és a székely zászló mellé – közölte a leendő kormányfő. A Fidesz-KDNP-többségű parlament csaknem 450 törvényjavaslatot, köztük 5 alaptörvény-módosítást fogadott el a 2022 és 2026 közötti ciklusban.

A megváltozott politikai helyzet ellenére sem tervezi a campusa visszaköltöztetését Budapestre a CEU – közölte az intézmény a Népszava megkeresésére. Az egyetem campusa Bécsben marad, míg budapesti telephelye fontos szerepet játszik kutatásban.

Egy hónapra elrendelte egy munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos ügy két gyanúsítottjának letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság – tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség. A gyanúsítottak befolyásos politikai kapcsolataikra hivatkozva 17 ezer euró előleget vettek fel egy vállalkozótól nepáli munkások tartózkodási engedélyének gyors elintézésére. A vízumkérelmeket azonban elutasították, a pénzt viszont elosztották egymás között.

Az uniónak csökkentenie kell függőségét a külső fosszilis energiaforrásoktól, mivel ez kiszolgáltatottá teszi a válságokkal szemben – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen Cipruson arról beszélt, hogy fel kell gyorsítani a hazai, megfizethető és tiszta energiaforrások – mindenekelőtt a megújuló energia és az atomenergia – fejlesztését.

Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik – jelentette be a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas azután beszélt erről, hogy az uniós tanács jóváhagyta a 20. szankciós csomagot.

Napelemparkot építenek a csernobili erőmű területén, így biztosítva a létesítmény áramellátását. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamos energia előállítását két megawatt teljesítménnyel.

Az előző évhez képest 18 százalékkal kevesebb, mintegy 361 ezerkérelmező kapott nemzetközi védelmi státuszt az Európai Unió valamely tagállamában tavaly – ismertette az Eurostat. A nemzetközi védelem iránt beadott kérelmek 51 százaléka menekültstátusz.

Három héttel meghosszabbítják a jövő hétfőn lejáró 10 napos izraeli-libanoni tűzszünetet – jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azután beszélt erről, hogy Izrael és Libanon washingtoni nagykövetei egyeztettek egymással.

A világ számára alapvető fontosságúnak nevezte a Hormuzi-szoros azonnali megnyitását az Európai Tanács elnöke. António Costa hangsúlyozta: a közel-keleti háború már eddig is katasztrofális következményekkel járt az infrastruktúrára és a világgazdaságra nézve. Eközben nukleáris szakértők bevonását szorgalmazza az Iránnal folytatott tárgyalásokba az Európai Unió.

Jelentősen nőhet a fejlett ipari országok államadóssága az iráni konfliktus miatt a Fitch Ratings értékelése szerint. A nemzetközi hitelminősítő számításai alapján ezen országok összesített államadóssága az idén 4.500 milliárd dollárral, több mint 76 ezer milliárd dollárra nő.

Szeptemberben megkezdik a behívók postázását a kötelező sorkatonai szolgálatra Szerbiában, az első újoncok jövő márciusban vonulhatnak be. A tervek szerint a férfiak számára 75 nap lesz a kötelező sorkatonai szolgálat, míg a nők önként jelentkezhetnek kiképzésre.

Bezárja berlini bázisát a Ryanair, és a téli menetrendben felére csökkenti a német fővárosba irányuló, illetve onnan induló járatainak számát. A döntés hátterében a magas illetékek és adók állnak – írja a Reuters.