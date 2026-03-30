Orbán Viktor: aki Szolnokon nyer, választást nyer

A kormányfő először arról beszélt, aki ezt a körzetet megnyeri, az megnyerti a választást.

Akkor nagyon közel leszünk ahhoz, amit kétharmadnak hívnak. Szolnok nehéz terep, nehéz megnyerni – mondta.

Orbán Viktor a megjelent tiszásoknak üzenve leszögezte, ez egy Fidesz választási gyűlés, mi vagyunk itthon, ők az ünneprontók, és az ünnep mindig erősebb, mint a rontás – olvasható a Mandiner tudósításában.

Úgy folytatta, a legfontosabb vállalásuk az volt, ha Brüsszel a feje tetejére is áll, nem engedi, hogy belevigyék az országot a háborúba, és vállalja, hogy ezt a vállalását a jövőben is betartja.

A kormányfő közölte, nehéz helyzetben folyt a kormányzás az elmúlt négy évben, a háború okozta gadasági nehézségek nélkül akár háromszor gyorsabban is haladhattunk volna, de a háború árnyékában is sikerült megtartani a 13. havi nyugdíjat, majd bevezetni a 14. havi nyugdíjat. Hozzátette, létrehozták Európa legkedvezőbb otthonteremtési programját, mindenhol Európában megszorítások voltak, a támogatásokat megszüntették.

És megtartottuk azt az ígéretünket is, hogy munkaalapú társadalmat építünk. 2010-ben 3,6 millió ember, ma pedig közel 5 millió ember dolgozik. Bevezettük az édesanyák élethosszig tartó adókedvezményét is – sorolta, hozzátéve, ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a választás tétje, hog hagyjuk-e magunkat kizsebelni, mert a háború ürügy minderre. Közölte, az uniónak nincs pénze, ezért a bankároktól vesznek fel hitelt Ukrajna számára. Mindezt soha nem fogják az ukránok visszafizetni, ezért a tagállamoknak kell majd törleszteni.

Emellett – mint mondta – a Tisza terve, hogy leválasszák az országot az olcsó orosz energiáról, amivel azonnal megszünne a rezsicsökkentés, ezzel pedig családok százezrei mennének tönkre. – Harmadszor beszélni kell arról, hogy a bankoktól és a multiktól eddig 15 ezer milliárd forintot vettünk el. Nem véletlenül bukkant fel a Shell és az Erste Bank embere a Tiszában, de mi nem engedjük, hogy kifosszák a magyar családokat – szögezte le.

Azt is elmondta, a háborúból való kimaradáshoz nemzeti egységre van szükség, és a Fidesz-KDNP-n kívül nincs olyan erő, amely kívül tudja tartani az országot a háborúból.

Orbán Viktor közölte, az elkövetkező két hétben felszántják az országot, hogy megvédjék az ország szabadságát és függetlenségét.