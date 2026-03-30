2026. március 30. hétfő Zalán
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) beszédet mond országjárásának szolnoki állomásán, a Tiszai Hajósok terén 2026. március 30-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: aki Szolnokon nyer, választást nyer

Infostart

A miniszterelnök Szolnokon indította a kampány utolsó előtti hetét.

A kormányfő először arról beszélt, aki ezt a körzetet megnyeri, az megnyerti a választást.

Akkor nagyon közel leszünk ahhoz, amit kétharmadnak hívnak. Szolnok nehéz terep, nehéz megnyerni – mondta.

Orbán Viktor a megjelent tiszásoknak üzenve leszögezte, ez egy Fidesz választási gyűlés, mi vagyunk itthon, ők az ünneprontók, és az ünnep mindig erősebb, mint a rontás – olvasható a Mandiner tudósításában.

Úgy folytatta, a legfontosabb vállalásuk az volt, ha Brüsszel a feje tetejére is áll, nem engedi, hogy belevigyék az országot a háborúba, és vállalja, hogy ezt a vállalását a jövőben is betartja.

A kormányfő közölte, nehéz helyzetben folyt a kormányzás az elmúlt négy évben, a háború okozta gadasági nehézségek nélkül akár háromszor gyorsabban is haladhattunk volna, de a háború árnyékában is sikerült megtartani a 13. havi nyugdíjat, majd bevezetni a 14. havi nyugdíjat. Hozzátette, létrehozták Európa legkedvezőbb otthonteremtési programját, mindenhol Európában megszorítások voltak, a támogatásokat megszüntették.

És megtartottuk azt az ígéretünket is, hogy munkaalapú társadalmat építünk. 2010-ben 3,6 millió ember, ma pedig közel 5 millió ember dolgozik. Bevezettük az édesanyák élethosszig tartó adókedvezményét is – sorolta, hozzátéve, ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a választás tétje, hog hagyjuk-e magunkat kizsebelni, mert a háború ürügy minderre. Közölte, az uniónak nincs pénze, ezért a bankároktól vesznek fel hitelt Ukrajna számára. Mindezt soha nem fogják az ukránok visszafizetni, ezért a tagállamoknak kell majd törleszteni.

Emellett – mint mondta – a Tisza terve, hogy leválasszák az országot az olcsó orosz energiáról, amivel azonnal megszünne a rezsicsökkentés, ezzel pedig családok százezrei mennének tönkre. – Harmadszor beszélni kell arról, hogy a bankoktól és a multiktól eddig 15 ezer milliárd forintot vettünk el. Nem véletlenül bukkant fel a Shell és az Erste Bank embere a Tiszában, de mi nem engedjük, hogy kifosszák a magyar családokat – szögezte le.

Azt is elmondta, a háborúból való kimaradáshoz nemzeti egységre van szükség, és a Fidesz-KDNP-n kívül nincs olyan erő, amely kívül tudja tartani az országot a háborúból.

Orbán Viktor közölte, az elkövetkező két hétben felszántják az országot, hogy megvédjék az ország szabadságát és függetlenségét.

Orbán Viktor: Szabó Bence rendőrtiszt nem hős, hanem balek
Orbán Viktor Hont András vendége volt az Öt című műsorban, ahol Szabó Bence rendőrtiszttel kapcsolatban úgy fogalmazott: „nagyon egyszerű a történet. Valami kiugrik, azt hiszi, valami nagy felfedezés birtokában van, azt hiszi, hős, aztán kiderült, hogy csak balek.”
 

Kaiser Ferenc: pokoli jövőt hoz a világnak a közel-keleti konfliktus

Nem számít jelentős szárazföldi amerikai–iráni összeütközésre Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A biztonság- és védelempolitikai szakértő szerint a különleges műveleti akció keretében az iráni dúsított uránkészletek megszerzése lehet a cél.
 

Támadás ért egy orosz várost és egy vegyi üzemet – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Ukrán dróntámadás érte vasárnap a Rosztovi területen található Taganrog városát: egy ember meghalt, több lakó- és üzleti épület lángra kapott. Ugyancsak ukrán dróntámadás érte a Szamarai területen lévő Togliatti városában található KujbisevAzot vegyi üzemet. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Meglepő mozgások a forintnál: nem ezt várták a befektetők

Az euró árfolyama a reggel 6 órakor jegyzett 389,88 forintról 387,82 forintra csökkent 18 órakor.

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

2026. március 30. 18:44
Oktatási konferenciát szervez az MCC
2026. március 30. 18:32
Egyetlen lógó miatt leállt két fővárosi villamosjárat
