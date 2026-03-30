KINCS: Emelkedett a házasságkötések száma

2026 februárjában 20 százalékkal volt magasabb a házasságkötések száma, mint egy évvel korábban. Ez bizakodásra ad okot a gyermekvállalás szempontjából is – mondta el Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke az InfoRádióban.

Hangsúlyozta, már fél éve tart a házasságkötések emelkedő trendje. Emellett demográfiai szempontból az is pozitív, hogy jelentősen csökkent a halálozások száma, az év első két hónapjában 6,7 százalékkal kevesebben haláloztak el. A természetes fogyás üteme is csökken – emelte ki Fűrész Tünde.

A születések számában ugyanakkor változatlanul csökkenés látható, január-februárban 4 százalékkal kevesebb gyermek született. Az idei évben nagyjából egy kisvárosnyival lettek kevesebben a szülőképes korú nők. 2010-hez képest 344 ezerrel kevesebb a 20-39 éves korosztályba tartozó nők létszáma, tehát „kevesebb nőnek kellene több gyermeket szülnie”. Mindeközben az ezer szülőképes korú nőre jutó születések száma az utóbbi félévben 1 százalékkal nőtt a megelőző félévhez képest.

A magyarországi termékenységi arányszám csökkent a tavalyi évben, de az európai mezőnyben a jobbak közé tartozik. A szám megmutatja, hány gyermek jutna egy nőre, ha egy adott év „termékenységi magatartása” állandósulna. A visszaesése pedig nem csak Magyarországra, de egész Európára jellemző. Mint az elnök hozzátette, ha ugyanannyi lenne a szülőképes korú nők létszáma itthon, mint amilyen 2010-ben volt, akkor az elmúlt 15 évben 212 ezerrel több gyermek születhetett volna meg Magyarországon.

A házasságkötésekben történő változás azt mutatja, hogy a fiatalok pozitívan tekintenek a jövőre, olyan támogatások is vannak, amelyek elő tudják segíteni, hogy egyre többen döntsenek a házasságkötés mellett. Továbbra is elérhető a babaváró kölcsön, a CSOK Plusz, emellett tavaly év végén bevezette a kormány az új otthonteremtési programot, a 3 százalékos hitelt is. Ezek a programok is segíthetnek abban, hogy többen döntsenek a házasságkötés mellett – tette hozzá Fűrész Tünde.