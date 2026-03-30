2026. március 30. hétfő
Két eljegyzési gyűrű
Nyitókép: Pixabay

KINCS: Emelkedett a házasságkötések száma

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A házasság pedig a gyermekvállalás előszobája – hangsúlyozza Fűrész Tünde, a KINCS elnöke.

2026 februárjában 20 százalékkal volt magasabb a házasságkötések száma, mint egy évvel korábban. Ez bizakodásra ad okot a gyermekvállalás szempontjából is – mondta el Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke az InfoRádióban.

Hangsúlyozta, már fél éve tart a házasságkötések emelkedő trendje. Emellett demográfiai szempontból az is pozitív, hogy jelentősen csökkent a halálozások száma, az év első két hónapjában 6,7 százalékkal kevesebben haláloztak el. A természetes fogyás üteme is csökken – emelte ki Fűrész Tünde.

A születések számában ugyanakkor változatlanul csökkenés látható, január-februárban 4 százalékkal kevesebb gyermek született. Az idei évben nagyjából egy kisvárosnyival lettek kevesebben a szülőképes korú nők. 2010-hez képest 344 ezerrel kevesebb a 20-39 éves korosztályba tartozó nők létszáma, tehát „kevesebb nőnek kellene több gyermeket szülnie”. Mindeközben az ezer szülőképes korú nőre jutó születések száma az utóbbi félévben 1 százalékkal nőtt a megelőző félévhez képest.

A magyarországi termékenységi arányszám csökkent a tavalyi évben, de az európai mezőnyben a jobbak közé tartozik. A szám megmutatja, hány gyermek jutna egy nőre, ha egy adott év „termékenységi magatartása” állandósulna. A visszaesése pedig nem csak Magyarországra, de egész Európára jellemző. Mint az elnök hozzátette, ha ugyanannyi lenne a szülőképes korú nők létszáma itthon, mint amilyen 2010-ben volt, akkor az elmúlt 15 évben 212 ezerrel több gyermek születhetett volna meg Magyarországon.

A házasságkötésekben történő változás azt mutatja, hogy a fiatalok pozitívan tekintenek a jövőre, olyan támogatások is vannak, amelyek elő tudják segíteni, hogy egyre többen döntsenek a házasságkötés mellett. Továbbra is elérhető a babaváró kölcsön, a CSOK Plusz, emellett tavaly év végén bevezette a kormány az új otthonteremtési programot, a 3 százalékos hitelt is. Ezek a programok is segíthetnek abban, hogy többen döntsenek a házasságkötés mellett – tette hozzá Fűrész Tünde.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Magyarországon átlagban másfél évvel tovább tartanak a házasságok, mint az EU-ban
Házasság és közélet címmel szervezett konferenciát a Házasság hete alkalmából a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. Az esemény „Házasság és közéleti szerepvállalás” kerekasztalbeszélgetésén mások mellett Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár és férje, Varkoly Ádám, Szerencs alpolgármestere, valamint Fazekas Csilla, Budavár alpolgármestere és férje, Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezető mondta el történetét. Fűrész Tündével, a KINCS elnökével beszélgettünk
Kaiser Ferenc: pokoli jövőt hoz a világnak a közel-keleti konfliktus

Nem számít jelentős szárazföldi amerikai–iráni összeütközésre Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A biztonság- és védelempolitikai szakértő szerint a különleges műveleti akció keretében az iráni dúsított uránkészletek megszerzése lehet a cél.
 

Kemény üzenetet kapott Donald Trump az egyiptomi elnöktől

Több ezer amerikai katona vár parancsra a Közel-Keleten

Megtámadták Donald Trump elnöki különgépét

Trump szerint Irán elfogadta az amerikai követelések főbb pontjait, Irán tagadja ezt

Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Amerikai sajtóértesülések szerint Trump különleges erőkkel hozná ki Irán uránkészletét az országból. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Az olajár viszont a háború további húzódása és az akadozó béketárgyalások miatt ma ismét meredeken emelkedett - 115 dollár / hordó a Brent. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

Brutálisan kilőtt az olaj ára az amerikai támadás után: vége lehet az eddigi jó világnak, mindenki megfizeti az árát

A közel-keleti fegyveres konfliktus és az emiatt megugró energiaárak véget vethetnek a feltörekvő piacok elmúlt éveket jellemző felminősítési hullámának.

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

2026. március 30. 20:17
Penészes Dörmit hívtak vissza a forgalomból
2026. március 30. 19:04
Orbán Viktor: aki Szolnokon nyer, választást nyer
