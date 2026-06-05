Ezekkel az új módszerekkel akár meg is szüntethetők a rákos betegek fájdalmai

Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom daganatos betegeknél azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég felállt Fájdalom munkacsoport alkalmaz. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy- és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el – közölte a Semmelweis Egyetem.

A daganatok okozta fájdalom kezelése hagyományosan gyógyszeres módszereken alapul, beleértve az erős – akár kábító hatású – fájdalomcsillapítókat is. A modern szemlélet szerint azonban egy jól megválasztott beavatkozás (intervenció) csökkentheti a szükséges gyógyszermennyiséget, és tartósabb, akár végleges fájdalomcsillapítást biztosíthat – mondta Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, aneszteziológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Onko-intervenciós Részlege Fájdalom munkacsoportjának vezetője.

Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat „kikapcsolják” valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang- vagy CT-vezérlés mellett.

Elsőként úgynevezett diagnosztikus blokádot alkalmaznak (helyi érzéstelenítővel), és amint a fájdalom csökken, folytatják fagyasztással (krioablációval), hőkezeléssel (rádiófrekvenciás ablációval) vagy kémiai roncsolással (alkohollal). Az eljárás megválasztása alapvetően a betegség típusától függ, és ez, illetve a betegség stádiuma határozza meg, hogy az adott idegpályák blokkolására átmenetileg, tartósan vagy véglegesen van-e szükség. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőség-javulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másutt jelentkezik – foglalta össze a szakember.

Az intervenciós fájdalomcsillapítási módszerek idehaza egyelőre csak néhány centrumban, köztük az Országos Onkológiai Intézetben, valamint a Semmelweis Egyetem Onko-intervenciós Részlegén érhetők el.

Mivel ezen eljárások alkalmazása speciális tudást és gyakorlatot igényel, elsajátításuk időigényes, ezért e módszereket fokozatosan vezeti be az újonnan alakult munkacsoport, amely jelenleg még csak heti egy napon tudja fogadni a klinikákról a kezelőorvosok által ide beutalt betegeket.

A kezelések térítésmentesek, és egyelőre három olyan betegcsoport számára elérhetők az egyetemen, akiknél kifejezetten erős fájdalomérzet jellemző – magyarázta Deák Pál Ákos tanszékvezető-helyettes. Ezek a hasnyálmirigyrák, a mellkasi (különösen a tüdő-) daganatok, illetve az onkológiai betegségekben gyakori csontáttétek.

Minden esetben komplex, nem csupán a betegek testi fájdalmára, hanem a szenvedésérzésére fókuszáló modellben terveznek dolgozni, a legkülönfélébb szakterületek képviselőinek – onkológus, pszichológus, gyógytornász, szociális munkás stb. – bevonásával.

A két intézmény közötti együttműködés az orvosok oktatására és új, innovatív intervenciós fájdalomcsillapítási eljárások, protokollok kidolgozására és fejlesztésére is kiterjed annak érdekében, hogy a jövőben minél több daganatos beteg élhessen fájdalommentes életet.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tímea készítette.